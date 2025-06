Le soluzioni mainframe di IBM ti aiutano ad accelerare l'AI, proteggerti dalle violazioni, eseguire la modernizzazione, ridurre al minimo le interruzioni e operare in modo più efficace. Utilizza queste soluzioni per affrontare i rischi di sicurezza e le sfide di migrazione complesse e, al tempo stesso, sfruttare al meglio le potenzialità dei tuoi sviluppatori e mantenere tariffe prevedibili e stabili per il cloud. Ottieni la flessibilità, la velocità di risposta e la convenienza economica di cui hai bisogno nel tuo percorso verso il cloud.