Soluzioni flessibili per modernizzare e prolungare rapidamente la durata delle applicazioni Java aziendali.
IBM® JSphere Suite per Java è una suite progettata per integrarsi perfettamente con il tuo stack tecnologico IBM® WebSphere esistente. Scegli opzioni di tempo di esecuzione flessibili, completamente gestite o gestite dal cliente, e semplifica la trasformazione attraverso l'automazione e la gen AI. Crea, scala e proteggi le applicazioni più velocemente riducendo il rischio, i costi e la complessità della migrazione al cloud.
Risolvi facilmente i problemi di sicurezza e conformità di Java 8 nel cloud, on-premise o continua il supporto con la libreria aperta. Scegli la distribuzione e il tempo di esecuzione di destinazione più adatti alla tua strategia.
L'acceleratore della modernizzazione delle applicazioni automatizza l'individuazione, la pianificazione e l'assegnazione delle priorità della migrazione, contribuendo a ridurre costi e sforzi dell'80%.1
Aumenta la produttività degli sviluppatori fino al 31%2 grazie a moderni ambienti runtime come Liberty, modulari ed efficienti. Questi ambienti offrono tempi di avvio più rapidi, un migliore utilizzo delle risorse e un'esperienza di sviluppo più coinvolgente.
Riduci drasticamente i requisiti di calcolo nel tempo di esecuzione fino all'80% su disco e oltre il 50% di memoria.3
La capacità di innovare è fondamentale per il successo aziendale. Scopri come JSphere Suite per Java può aiutarti a rendere il tuo patrimonio Java a prova di futuro semplificando la modernizzazione e lo sviluppo delle applicazioni con ambienti runtime e operativi allineati alla strategia della tua organizzazione.
Semplifica la strategia di modernizzazione grazie al supporto dell'automazione e della gen AI, e utilizza ambienti e strumenti runtime nuovi e migliorati per accelerare l'innovazione migliorando al contempo la produttività, le operazioni e l'utilizzo dell'infrastruttura.
Scopri come la partnership strategica di Alinma Bank con IBM ha permesso alla banca di navigare nel landscape del business digitale e di offrire un'esperienza del cliente eccezionale.
Scopri come GBM ha ridotto i tempi di provisioning delle VM da una settimana a due minuti automatizzando gli ambienti di hybrid cloud in tutta l'America Centrale utilizzando la soluzione IBM® Cloud Pak.
Scopri come una grande banca europea ha intrapreso un percorso di modernizzazione delle app per proiettare i suoi servizi nel futuro utilizzando IBM WebSphere Liberty, Red Hat OpenShift.
BlueCross BlueShield ottimizza le risorse di elaborazione e offre agli sviluppatori maggiore flessibilità ed efficienza grazie a WebSphere Liberty.
JSphere offre una flessibilità senza pari con hybrid cloud, supporto multiruntime e modernizzazione basata sull'AI.