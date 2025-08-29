IBM JSphere Suite per Java

Soluzioni flessibili per modernizzare e prolungare rapidamente la durata delle applicazioni Java aziendali.

Riduci il tuo debito tecnico in Java 8 con la potenza della nuova JSphere Suite di IBM

Soluzioni di nuova generazione che accelerano la modernizzazione delle applicazioni Java

IBM® JSphere Suite per Java è una suite progettata per integrarsi perfettamente con il tuo stack tecnologico IBM® WebSphere esistente. Scegli opzioni di tempo di esecuzione flessibili, completamente gestite o gestite dal cliente, e semplifica la trasformazione attraverso l'automazione e la gen AI. Crea, scala e proteggi le applicazioni più velocemente riducendo il rischio, i costi e la complessità della migrazione al cloud.

Strategia di implementazione flessibile

Risolvi facilmente i problemi di sicurezza e conformità di Java 8 nel cloud, on-premise o continua il supporto con la libreria aperta. Scegli la distribuzione e il tempo di esecuzione di destinazione più adatti alla tua strategia.
Modernizza le tue applicazioni

L'acceleratore della modernizzazione delle applicazioni automatizza l'individuazione, la pianificazione e l'assegnazione delle priorità della migrazione, contribuendo a ridurre costi e sforzi dell'80%.1
Incrementa la produttività degli sviluppatori

Aumenta la produttività degli sviluppatori fino al 31%2 grazie a moderni ambienti runtime come Liberty, modulari ed efficienti. Questi ambienti offrono tempi di avvio più rapidi, un migliore utilizzo delle risorse e un'esperienza di sviluppo più coinvolgente.
Taglia i costi. Migliora la sostenibilità.

Riduci drasticamente i requisiti di calcolo nel tempo di esecuzione fino all'80% su disco e oltre il 50% di memoria.3

Come IBM ha ridotto i tempi di modernizzazione di Java del 70%

Protezione futura del patrimonio Java con JSphere Suite

La capacità di innovare è fondamentale per il successo aziendale. Scopri come JSphere Suite per Java può aiutarti a rendere il tuo patrimonio Java a prova di futuro semplificando la modernizzazione e lo sviluppo delle applicazioni con ambienti runtime e operativi allineati alla strategia della tua organizzazione.

Panoramica delle funzionalità

Semplifica la strategia di modernizzazione grazie al supporto dell'automazione e della gen AI, e utilizza ambienti e strumenti runtime nuovi e migliorati per accelerare l'innovazione migliorando al contempo la produttività, le operazioni e l'utilizzo dell'infrastruttura.
Clienti veri. Risultati concreti.

Logo Alinma Bank
Alinma Bank

Scopri come la partnership strategica di Alinma Bank con IBM ha permesso alla banca di navigare nel landscape del business digitale e di offrire un'esperienza del cliente eccezionale.

Logo GBM
GBM

Scopri come GBM ha ridotto i tempi di provisioning delle VM da una settimana a due minuti automatizzando gli ambienti di hybrid cloud in tutta l'America Centrale utilizzando la soluzione IBM® Cloud Pak.

Logo RedBridge
Redbridge

Scopri come una grande banca europea ha intrapreso un percorso di modernizzazione delle app per proiettare i suoi servizi nel futuro utilizzando IBM WebSphere Liberty, Red Hat OpenShift.

Logo cliente Blue Cross Blue Shield del South Carolina
BlueCross BlueShield of South Carolina

BlueCross BlueShield ottimizza le risorse di elaborazione e offre agli sviluppatori maggiore flessibilità ed efficienza grazie a WebSphere Liberty.

Fasi successive

JSphere offre una flessibilità senza pari con hybrid cloud, supporto multiruntime e modernizzazione basata sull'AI.

