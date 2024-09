Il team si è messo subito all'opera e ha lavorato intensamente per trasformare l'app Alinma (link esterno a ibm.com) in una super-app multiuso che consolida i servizi, le caratteristiche e le funzioni di più app mobili in un'unica app di facile utilizzo per clienti e dipendenti.

Con il cambiamento dei gusti, delle aspettative e delle abitudini dei clienti, Alinma Bank, in quanto organizzazione lungimirante, era consapevole di dover sfruttare i modelli finanziari integrati e aperti sull'app Alinma. Questo avrebbe consentito alla banca di distribuire i propri servizi in modo efficiente, diventare un orchestratore dell'ecosistema digitale e raggiungere i clienti in qualunque posto si trovino.

Per muoversi in assoluta sicurezza in questo terreno inesplorato, Alinma Bank si è rivolta a IBM, il proprio partner di fiducia e a lungo termine per la trasformazione digitale che ha contribuito a migliorare i processi di onboarding B2B e le strategie di trasformazione digitale della banca. La banca si è affidata a soluzioni IBM come IBM Cloud Pak for Integration, IBM® WebSphere Liberty, IBM Cloud® Transformation Advisor e Red Hat OpenShift (link esterno a ibm.com) per contribuire a raggiungere economie di scala, migliorare la stabilità del sistema e promuovere esperienze superiori incentrate sul cliente.

"Dopo aver discusso con il team IBM del panorama finanziario in continua evoluzione in Medio Oriente, insieme all'iniziativa Strategy 2025 della banca e alla visione della super-app, hanno capito i nostri obiettivi e le nostre ambizioni," afferma Yasser AlOufi, Chief Information Officer di Alinma Bank. "Ci hanno consigliato soluzioni hybrid cloud e di AI come Cloud Pak for Integration e WebSphere Liberty per trasformare in modo sicuro i nostri sistemi principali per integrarli con le nuove tecnologie cloud-native."

Alinma Bank ha utilizzato la soluzione IBM Cloud Transformation Advisor per valutare e modernizzare i canali API esistenti e le applicazioni monolitiche per utilizzare al meglio le funzioni cloud-native. La banca ha sfruttato IBM Cloud Pak for Integration per gestire e integrare le API interne ed esterne dell'app mobile. IBM WebSphere Liberty è stato utilizzato per accelerare la distribuzione della super-app come applicazione cloud-native e Red Hat OpenShift per distribuire l'app e gestirne il ciclo di vita.