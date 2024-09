GBM ha selezionato il software IBM Cloud Pak® for Multicloud Management, che comprendere la piattaforma contenitore Red Hat® OpenShift®, per creare e gestire infrastrutture cloud ibride su misura per ciascuno dei suoi clienti unici. Con la soluzione IBM Cloud Pak, GBM può spostare i carichi di lavoro tra i sistemi locali di un cliente, il data center di GBM e qualsiasi piattaforma di cloud privato o pubblico, gestendola come un'unica infrastruttura senza soluzione di continuità.

“Siamo in grado di fornire un ambiente completo e molto complesso con un unico processo di provisioning", afferma Mathews. “Prima c'era molto da fare a livello di rete, storage e server farm per effettuare il provisioning di un'unica applicazione con tre o quattro macchine virtuali diverse. Cloud Pak for Multicloud Management ci offre, in un unico pacchetto, un modo per standardizzare e automatizzare il provisioning delle macchine virtuali su più piattaforme. Con una sola configurazione, forniamo il provisioning e orchestriamo molti ambienti diversi. Le spese operative in quest’ambito risultano ridotte della metà”.

Secondo un accordo sul livello di servizio (SLA) nel contratto tra GBM e i clienti, quando un cliente richiede una nuova macchina virtuale, GBM ha una settimana di tempo per fare in modo che soddisfi i requisiti del cliente. Oggi, utilizzando IBM Cloud Pak software, Mathews afferma: “riusciamo a farlo online in due minuti”. E non è che lo SLA di una settimana fosse troppo generoso. "Prima aveva senso a causa della complessità dell'ambiente", spiega Mathews.