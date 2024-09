Per gli utenti, le nuove funzionalità di CDG Prévoyance si traducono in un servizio più pratico e veloce. In precedenza, l'elaborazione di un certificato di pensione richiedeva in genere alcuni giorni. E solitamente il cittadino doveva recarsi in una filiale della CDG Prévoyance per ottenerlo. Ora è quasi un processo istantaneo, completamente online.

Un altro esempio è l'elaborazione di autodichiarazioni: la verifica dell'iscrizione al programma CDG Prévoyance. I file di autodichiarazione sono enormi e complessi. Dopo aver ricevuto il file, CDG Prévoyance deve filtrare, elaborare e verificare le informazioni. Prima erano necessari cinque giorni. Adesso circa un'ora.

"Come potete immaginare, questi cambiamenti significano molto per le persone", spiega Ellaia. “Le pensioni, i risarcimenti: sono molto preziosi per i nostri iscritti. E i miglioramenti che abbiamo apportato consentono loro di iniziare più facilmente e ottenere i loro benefit più velocemente".

Durante la pandemia da COVID-19, la digitalizzazione è stata critica. "I dipendenti di CDG Prévoyance, i nostri clienti, i nostri iscritti, nessuno di noi poteva andare da nessuna parte. Non era possibile recarsi nelle nostre filiali. Ma nonostante ciò, l'apertura del nostro sistema informatico ha permesso ai vari stakeholder di utilizzare direttamente la nostra piattaforma web, sia tramite sito web che tramite le applicazioni mobili”, afferma Ellaia.

Questa resilienza non è stata notata solo in Marocco. CDG Prévoyance è il primo istituto pensionistico al mondo ad aver ricevuto il Certificate of Recognition of Information and Communication Technologies dall'ISSA (International Social Security Association) con sede a Ginevra.

Per Zakariya ed Ellaia, i riconoscimenti non sono l'obiettivo, ma semplicemente un promemoria per continuare a fare ciò che fanno i loro clienti: lavorare nel presente per essere preparati al futuro. "Ci incoraggia a superare i nostri limiti attuali", afferma Ellaia. “Stiamo considerando l'intelligenza artificiale, ci stiamo interessando alla Robotic Process Automation. Troveremo altri modi, altre tecnologie, per continuare a migliorare i nostri servizi e la soddisfazione dei nostri clienti".

Secondo Zakariya, CDG Prévoyance sta portando la centralità del cliente a un nuovo livello. "Abbiamo deciso non solo di mettere i clienti al centro delle nostre riflessioni, ma di coinvolgerli nell'ideazione delle nostre soluzioni". Ad esempio, CDG Prévoyance ha condotto un hackathon orientato al cliente, Prévoithon 2019, in cui sono stati sviluppati 13 prototipi di soluzioni sulla base dei punti critici presentati dai clienti, e i clienti stessi hanno selezionato quattro vincitori. CDG Prévoyance ha sviluppato ulteriormente i prototipi vincenti e li ha messi in funzione nel 2020. "Questo approccio sarà esteso a tutti i processi di customer experience", afferma Zakariya. "L'obiettivo è soddisfare le reali esigenze dei nostri clienti, non la nostra percezione di quali siano le loro esigenze".