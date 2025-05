Sebbene Java 8 sia ormai stabile e ampiamente adottato da anni da un gran numero di applicazioni, le librerie e le applicazioni di terze parti stanno interrompendo il supporto per questa versione. Il nostro mondo digitale si sta evolvendo rapidamente e le organizzazioni si stanno adattando alle tecnologie più moderne per mantenere un vantaggio competitivo.

IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) consente alle aziende di trarre vantaggio dagli investimenti già effettuati nella console di amministrazione IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) e di gestire le implementazioni di Java 8 e Java 17 (inclusi Jakarta EE 10, MicroProfile 6) in un unico modello operativo. Mantenendo il tradizionale modello di scripting WebSphere, IBM MoRE elimina la necessità di una modifica significativa del modello operativo, consentendo di aggiornare le applicazioni senza interrompere le attività aziendali. Garantisci continuità, riduci le interruzioni e modernizza con facilità.

Semplifica il processo di modernizzazione riducendo i rischi e le complessità associati alla migrazione verso un nuovo ambiente di runtime.