IBM® JSphere Suite Tools

La modernizzazione delle applicazioni è un passaggio critico nella trasformazione digitale e richiede una piattaforma che unifichi le applicazioni legacy e nuove con sicurezza, scalabilità ed estensibilità. Per soddisfare le esigenze aziendali di rapidità in termini di innovazione e reattività al mercato, le organizzazioni devono valutare le applicazioni attuali e stabilire la migliore strategia di modernizzazione e l'ambiente di runtime di destinazione in base agli obiettivi aziendali, tecnici ed economici.