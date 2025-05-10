IBM® JSphere Suite Tools

Strumenti che aiutano ad automatizzare la modernizzazione e lo sviluppo di applicazioni aziendali Java™

Un programmatore è seduto davanti a più monitor e parla con un collega.

Trova IBM® Application Development & Runtimes al TechXchange 2025 | 6-9 ottobre

 

Unisciti a noi a Orlando (Florida) per esplorare laboratori pratici, domande e risposte con esperti, sessioni coinvolgenti e molto altro.

Accelera la modernizzazione delle applicazioni Java

La modernizzazione delle applicazioni è un passaggio critico nella trasformazione digitale e richiede una piattaforma che unifichi le applicazioni legacy e nuove con sicurezza, scalabilità ed estensibilità. Per soddisfare le esigenze aziendali di rapidità in termini di innovazione e reattività al mercato, le organizzazioni devono valutare le applicazioni attuali e stabilire la migliore strategia di modernizzazione e l'ambiente di runtime di destinazione in base agli obiettivi aziendali, tecnici ed economici.

Application Modernization Accelerator (AMA)

Modernizzazione end-to-end

Rilevamento

AMA analizza l'insieme delle applicazioni attuali e consente di visualizzare code, dipendenze e database connessi. Esplora e valuta la complessità, i costi e le modifiche necessari per passare al tempo di runtime di destinazione.
Pianificazione

Dall'analisi è possibile pianificare e stabilire le priorità delle applicazioni chiave, delle dipendenze pertinenti e del codice comune che deve essere aggiornato per l'esecuzione sul runtime di destinazione selezionato. Puoi creare gruppi in modo che applicazioni con esigenze diverse possano raggiungere destinazioni diverse e ottenere insight sullo sforzo stimato per risolvere i problemi di migrazione. È inoltre possibile ottenere valutazioni per diverse opzioni di modernizzazione e generare il piano di migrazione da usare nella fase successiva.
Esecuzione

Usa gli AMA Developer Tools o watsonx Code Assistant (wCA) per caricare il piano di migrazione generato per facilitare le modifiche relative a infrastruttura e distribuzione. Il pacchetto di piani include file personalizzati per ogni applicazione insieme a ricette che automatizzano le modifiche al codice sorgente e ai file di configurazione, consentendo loro di lavorare sull'ambiente runtime di destinazione.
Confronta le destinazioni

L'Application Modernization Accelerator (AMA) automatizza lo spostamento dagli ambienti di runtime esistenti alle seguenti destinazioni. Ogni destinazione target è ottimizzata per specifiche strategie di applicazioni. 

Enterprise Application Service per Java (EASeJ)

Runtime cloud-native gestito

WebSphere Liberty

Runtime aziendale rapido e sicuro

Liberty amministrato da WebSphere (MoRE)

Tempo di esecuzione di Transitional Liberty

WebSphere® Application Server (tWAS) in container

Runtime aziendale tradizionale

Concentrati sull'aggiunta di valore aziendale piuttosto che sulla gestione del middleware e dell'infrastruttura. Scopri il beneficio di una maggiore produttività degli sviluppatori e di una base scalabile e sicura per un successo a lungo termine. 

Accelera la distribuzione di applicazioni cloud-native in macchine virtuali o container, on-premise o nel cloud. Liberty è un runtime veloce, modulare e facile da sviluppare, che richiede meno infrastruttura e memoria, migliorando le prestazioni.

Riduci al minimo i rischi della migrazione e continua a utilizzare il tradizionale modello operativo WebSphere Application Server (tWAS) per gestire le applicazioni Java 17 e Java 8 all'interno dello stesso ambiente amministrativo.

Offri un ambiente stabile e ricco di funzionalità per le applicazioni Java EE mission-critical che richiedono un'amministrazione robusta e un cluster che opera in un ambiente di container
  • Usa Java SE 8 fino a 24
  • Automazione integrata di build e implementazione
  • SLA del 99,95% per i workload critici
  • Tempo di esecuzione completamente gestito con elevata disponibilità
  • Avvio dell'app dieci volte più rapido
  • Riduzione del 70% dei tempi di implementazione
  • Rimani al sicuro senza aggiornamenti costosi
  • Maggiore compatibilità con le API
  • Aggiornamento a Java SE 17+
  • Preserva l'amministratore WAS tradizionale
  • Migliora le prestazioni e risparmia memoria
  • Riduci i costi dell'infrastruttura
  • Rimani su Java 8 o versione precedente
  • Elevata disponibilità
  • Ottimizzato per i workload dei data center
  • Completamente gestito da IBM
  • CI/CD e GitOps integrati
  • Toolkit per la modernizzazione incluso
  • SLA e sicurezza di livello aziendale
  • Valuta e framework Java/Jakarta™ EE
  • Progettazione microservice-first
  • Integrazione del framework Spring
  • Flessibilità hybrid cloud
  • Ottimizzato per Kubernetes
  • Esperienza di amministrazione centralizzata
  • Compatibile con sistemi legacy
  • Amministrazione coerente
  • Percorso di modernizzazione a basso rischio
  • Stabilità di livello aziendale
  • Strumenti di amministrazione e clustering avanzati
  • Nessun refactoring richiesto
  • Ideale per le operazioni legacy

Schermata di Mono2Micro
IBM® Mono2Micro

IBM® Mono2Micro aiuta gli utenti a creare la propria architettura di microservizi, indipendentemente dal livello di capacità o di conoscenza tecnica. Questa soluzione offre un modo più rapido e meno invasivo per mantenere il codice e rifattorizzare le applicazioni monolitiche in microservizi. Gli utenti possono analizzare l'applicazione per comprenderne il comportamento del runtime e scoprire i consigli sulle partizioni nella vista grafica. Possono quindi generare il codice per far funzionare la configurazione di classe desiderata su un runtime moderno, come Liberty.

Accelera lo sviluppo Java

Lo sviluppo Java Enterprise rimane fondamentale per le aziende, poiché favorisce la distribuzione di applicazioni mission-critical su larga scala. Fornisce agli sviluppatori degli acceleratori di sviluppo delle applicazioni per semplificare e automatizzare le attività chiave associate alla modernizzazione, allo sviluppo e alle operazioni. Installa e usa gli acceleratori nel tuo IDE Java preferito: Eclipse IDE, VS Code o IntelliJ IDEA.
Schermata di Liberty Tools

Strumenti Liberty

Sviluppa applicazioni Java cloud-native con Open Liberty e WebSphere Liberty. Itera rapidamente con la modalità Liberty dev, programma con l'assistenza per le API MicroProfile e Jakarta EE e modifica facilmente i file di configurazione Liberty.
Schermata degli strumenti per sviluppatori AMA

Strumenti per sviluppatori AMA

I Developer Tools di AMA estendono il tuo IDE per modernizzare in modo semplice e rapido Java aziendali, utilizzando un runtime Java cloud-native, le API Java aziendali più recenti e le versioni attuali di Java SE.

watsonx Code Assistant*

Semplifica e automatizza sia lo sviluppo di nuovi software sia la modernizzazione delle applicazioni, aumentando la produttività e consentendo ai team di sviluppo di tutti i livelli di abilità di supportare l'innovazione aziendale. 

Aumenta la produttività degli sviluppatori con l'assistenza sensibile al contesto nell'IDE e con la sua funzione di chat, aiutando a generare, completare, trasformare, spiegare, documentare, revisionare e testare il codice.

 Scopri watsonx Code Assistant

Storie di successo

Alinma Bank

Scopri come la partnership strategica di Alinma Bank con IBM ha permesso alla banca di navigare nel landscape del business digitale e di offrire un'esperienza del cliente eccezionale.

Scopri la serie di blog

Scopri come Discover ha introdotto un percorso di modernizzazione verso WebSphere Liberty usando Transformation Advisor.

BlueCross BlueShield of South Carolina

BlueCross BlueShield della Carolina del Sud ottimizza le risorse di calcolo e offre agli sviluppatori maggiore flessibilità ed efficienza grazie a WebSphere Liberty.

