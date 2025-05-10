IBM® JSphere Suite Tools

Strumenti che aiutano ad automatizzare la modernizzazione e lo sviluppo di applicazioni aziendali Java™
La modernizzazione delle applicazioni è un passaggio critico nella trasformazione digitale e richiede una piattaforma che unifichi le applicazioni legacy e nuove con sicurezza, scalabilità ed estensibilità. Per soddisfare le esigenze aziendali di rapidità in termini di innovazione e reattività al mercato, le organizzazioni devono valutare le applicazioni attuali e stabilire la migliore strategia di modernizzazione e l'ambiente di runtime di destinazione in base agli obiettivi aziendali, tecnici ed economici.
L'Application Modernization Accelerator (AMA) automatizza lo spostamento dagli ambienti di runtime esistenti alle seguenti destinazioni. Ogni destinazione target è ottimizzata per specifiche strategie di applicazioni.
Enterprise Application Service per Java (EASeJ)
Runtime cloud-native gestito
WebSphere Liberty
Runtime aziendale rapido e sicuro
Liberty amministrato da WebSphere (MoRE)
Tempo di esecuzione di Transitional Liberty
WebSphere® Application Server (tWAS) in container
Runtime aziendale tradizionale
Concentrati sull'aggiunta di valore aziendale piuttosto che sulla gestione del middleware e dell'infrastruttura. Scopri il beneficio di una maggiore produttività degli sviluppatori e di una base scalabile e sicura per un successo a lungo termine.
Accelera la distribuzione di applicazioni cloud-native in macchine virtuali o container, on-premise o nel cloud. Liberty è un runtime veloce, modulare e facile da sviluppare, che richiede meno infrastruttura e memoria, migliorando le prestazioni.
Riduci al minimo i rischi della migrazione e continua a utilizzare il tradizionale modello operativo WebSphere Application Server (tWAS) per gestire le applicazioni Java 17 e Java 8 all'interno dello stesso ambiente amministrativo.
Offri un ambiente stabile e ricco di funzionalità per le applicazioni Java EE mission-critical che richiedono un'amministrazione robusta e un cluster che opera in un ambiente di container
IBM® Mono2Micro aiuta gli utenti a creare la propria architettura di microservizi, indipendentemente dal livello di capacità o di conoscenza tecnica. Questa soluzione offre un modo più rapido e meno invasivo per mantenere il codice e rifattorizzare le applicazioni monolitiche in microservizi. Gli utenti possono analizzare l'applicazione per comprenderne il comportamento del runtime e scoprire i consigli sulle partizioni nella vista grafica. Possono quindi generare il codice per far funzionare la configurazione di classe desiderata su un runtime moderno, come Liberty.
Lo sviluppo Java Enterprise rimane fondamentale per le aziende, poiché favorisce la distribuzione di applicazioni mission-critical su larga scala. Fornisce agli sviluppatori degli acceleratori di sviluppo delle applicazioni per semplificare e automatizzare le attività chiave associate alla modernizzazione, allo sviluppo e alle operazioni. Installa e usa gli acceleratori nel tuo IDE Java preferito: Eclipse IDE, VS Code o IntelliJ IDEA.
Sviluppa applicazioni Java cloud-native con Open Liberty e WebSphere Liberty. Itera rapidamente con la modalità Liberty dev, programma con l'assistenza per le API MicroProfile e Jakarta EE e modifica facilmente i file di configurazione Liberty.
I Developer Tools di AMA estendono il tuo IDE per modernizzare in modo semplice e rapido Java aziendali, utilizzando un runtime Java cloud-native, le API Java aziendali più recenti e le versioni attuali di Java SE.
Semplifica e automatizza sia lo sviluppo di nuovi software sia la modernizzazione delle applicazioni, aumentando la produttività e consentendo ai team di sviluppo di tutti i livelli di abilità di supportare l'innovazione aziendale.
Aumenta la produttività degli sviluppatori con l'assistenza sensibile al contesto nell'IDE e con la sua funzione di chat, aiutando a generare, completare, trasformare, spiegare, documentare, revisionare e testare il codice.
Scopri come la partnership strategica di Alinma Bank con IBM ha permesso alla banca di navigare nel landscape del business digitale e di offrire un'esperienza del cliente eccezionale.
Scopri come Discover ha introdotto un percorso di modernizzazione verso WebSphere Liberty usando Transformation Advisor.
BlueCross BlueShield della Carolina del Sud ottimizza le risorse di calcolo e offre agli sviluppatori maggiore flessibilità ed efficienza grazie a WebSphere Liberty.
