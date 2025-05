IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) è un software enterprise-ready creato per aiutarti a scalare in modo più intelligente, senza vincoli e senza limiti. Ridefinisci la tua infrastruttura applicativa con la flessibilità di scegliere i giusti tempi di esecuzione per i workload delle tue applicazioni, accelerando al contempo il tuo percorso di modernizzazione. Sia che tu voglia mantenere il modello operativo IBM WebSphere esistente o passare a un ambiente basato su cloud , IBM EAR è progettato per soddisfare i tuoi casi d'uso specifici. ​

Potenzia la tua azienda con i giusti tempi di esecuzione e con gli strumenti giusti per ogni fase della modernizzazione, al fine di migliorare l'agilità, la scalabilità e l'allineamento ai tuoi obiettivi aziendali strategici. Accedi alla potenza della modernizzazione e crea un'azienda a prova di futuro la cui produttività è basata sull'automazione.

Basso rischio, alta ricompensa.