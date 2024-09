Garanti BBVA, la seconda banca più grande della Turchia, è un gruppo di servizi finanziari di integrazione che opera in ogni segmento del settore bancario, inclusi i sistemi aziendali, commerciali, PMI, sistemi di pagamento e altro ancora. Per soddisfare l'esigenza degli utenti di avere disponibilità di dati fondamentali in tempo reale per le attività quotidiane e il reporting, Garanti BBVAA ha scelto IBM Data Replication Db2® for z/OS® Remote Source. Ciò rende disponibili i dati Db2 z/OS business-critical a target distribuiti come Exadata e Kafka.