IBM InfoSphere Information Server è una piattaforma leader di settore per l'integrazione dei dati che ti consente di comprendere, pulire, monitorare e trasformare più facilmente i dati. La piattaforma fornisce funzionalità di elaborazione a elevato parallelismo (MPP) scalabili e flessibili.

Fornisci informazioni affidabili alle iniziative aziendali critiche situate on-premise o in ambienti cloud privati, pubblici o ibridi utilizzando sistemi iperconvergenti come IBM Cloud Pak® for Data.