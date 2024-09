IBM InfoSphere Information Server for Data Integration estrae e trasforma i dati in qualsiasi stile e li carica in qualsiasi sistema.Il risultato è un time-to-value rapido.Il sistema fornisce funzioni di trasformazione integrate e un framework di metadati comune che aumenta l'efficienza.Offre inoltre diverse opzioni per la fornitura di dati: bulk ETL (estrazione, trasformazione e caricamento), virtuale (federata) e incrementale (replica dei dati).