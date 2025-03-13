Il ministero dell'elettronica e dell'informatica (MeitY) è un'agenzia del governo indiano che promuove iniziative di trasformazione digitale per le organizzazioni governative e del settore pubblico. L'agenzia è anche responsabile della formulazione di politiche, strategie e framework per l'uso dell'elettronica e della tecnologia informatica.

Per sfruttare al meglio i vantaggi del cloud computing e accelerare la diffusione dell'adozione del cloud tra dipartimenti e agenzie, ottimizzando al contempo la spesa per le tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT), il governo indiano ha avviato un'ambiziosa iniziativa governativa per il cloud, chiamata "MeghRaj".

MeitY si impegna ad arruolare i provider di servizi cloud (CSP) che devono rispettare i criteri di conformità e sottoporsi a un audit condotto dalla Direzione dei test di standardizzazione e della certificazione della qualità (STQC). Una volta completato con successo l'inserimento nel MeitY, questi CSP possono partecipare ai programmi di approvvigionamento di soluzioni cloud da parte del governo e del settore pubblico.

I criteri MeitY prevedono che i servizi cloud offerti siano in hosting in India e che i dati siano limitati entro i confini dell'India. Inoltre, il provider di servizi cloud deve mantenere la conformità a standard globali quali ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 20000.

