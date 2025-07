I dati Enterprise sono lo strumento migliore per potenziare un'AI accurata e differenziata che sia rilevante per il settori e i clienti e generi un vantaggio competitivo. Tuttavia, il 90% dei dati aziendali sono dati non strutturati, che sono rimasti in gran parte inaccessibili e sottoutilizzati per la gen AI.2

Ora puoi accedere, preparare e fornire i tuoi dati aziendali non strutturati per alimentare un'AI più precisa del 40% rispetto al RAG convenzionale con IBM® watsonx.data*. Watsonx.data è unicamente:

Ibrido e aperto per accedere ai dati ovunque risiedano e alla distribuzione in ambienti on-premise, cloud e multi-cloud con interoperabilità con l'ecosistema esistente e gli investimenti in dati. Ottimizzato per il workload con diversi motori di query adatti allo scopo, tra cui il nuovo Spark open source ottimizzato da Apache Gluten per ottimizzare i workload in termini di costi e prestazioni. Pronto per la gen AI con funzionalità di data fabric integrate, integrazione watsonx.data e watsonx.data intelligence, il tutto all'interno del data lakehouse, per evitare di creare un altro silo di dati.

Ora puoi scalare e automatizzare:

Inserimento dei tuoi dati non strutturati e strutturati da una varietà di nuovi sistemi di origine tra cui Filenet, Box, Google Docs e altri. Arricchimento semantico dei tuoi dati, creando sia embedding vettorializzati che derivati strutturati da entità estratte e normalizzate nei tuoi documenti per alimentare applicazioni AI che comprendono il contesto posizionale, le relazioni e i calcoli per risultati più precisi e completi. Governance dei tuoi dati con controlli di accesso ereditati dai sistemi di origine dei documenti fino al recupero dei tuoi dati per l'intelligenza artificiale, con annotazione delle PII per evitare che emergano informazioni sensibili. Recupero di tali dati in un ampio spettro di workload, dalla BI alle applicazioni di gen AI e agenti

Tutto questo può essere fatto all'interno di IBM® watsonx.data per sbloccare i dati aziendali non strutturati per AI e analytics tradizionali, come ingegneria dei dati, BI e apprendimento automatico (ML).