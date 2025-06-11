watsonx.data intelligence è più di una semplice suite di strumenti: la sua integrazione con watsonx.data è progettata per un'intelligenza dei dati end-to-end su architetture ibride, tipi di dati e stack di dati. Basato sui servizi di piattaforma condivisa di IBM con un'esperienza utente unificata, consente una produttività senza precedenti per i professionisti dei dati.

La gestione dei dati è stata tradizionalmente un'attività impegnativa, che richiedeva ampi processi manuali e coordinamento. watsonx.data intelligence rivoluziona questa situazione con la generazione di glossari basata sulla gen AI, l'arricchimento dei metadati, la ricerca di intelligence e il Data Intelligence Assistant. Queste funzionalità sottolineano il modo in cui l'intelligenza dei dati sblocca workflow reali, progettati per aumentare la produttività, semplificare la conformità con le normative dei settori e equipaggiano le organizzazioni per sfruttare l'AI generativa. watsonx.data intelligence aiuta le aziende a navigare nelle complessità sempre crescenti dei moderni paesaggi di dati utilizzando i recenti progressi negli LLM, nella gen AI e nell'AI per promuovere l'innovazione, accelerare il time to value e ottenere un vantaggio competitivo.