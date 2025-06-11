11 giugno 2025
La governance dei dati è stata tradizionalmente un compito rigoroso, che richiedeva ampi processi manuali e coordinamento. Con watsonx.data intelligence, un'evoluzione rivoluzionaria delle funzionalità di data intelligence, IBM inaugura una nuova era di governance dei dati basata sull'AI generativa, data lineage, qualità dei dati e gestione dei prodotti di dati.
Al centro di watsonx.data intelligence c'è il principio operativo per fornire workflow pratici ed efficaci attraverso una serie di acceleratori basati sull'AI. Questa iniziativa integra la vasta esperienza di IBM nella governance dei dati, nel data lineage, nella qualità e nei prodotti di dati, ponendo le basi per la prossima generazione di architetture informative. watsonx.data intelligence risponde alle esigenze in evoluzione delle organizzazioni semplificando la cura, la gestione e la fornitura di dati strutturati e non strutturati.
watsonx.data intelligence va oltre la semplice aggiunta di altre caratteristiche AI; si concentra sulla definizione delle priorità per le capacità in linea con le esigenze dei nostri clienti. Questo approccio semplificato riduce il coinvolgimento delle PMI e migliora le prestazioni, semplificando la gestione continuativa per le organizzazioni e liberando risorse per attività più strategiche.
watsonx.data intelligence ridefinisce la governance dei dati con la generazione di glossari basati sull'AI, l'arricchimento dei metadati, la ricerca intelligente e il Data Intelligence Assistant. Queste nuove funzionalità sono progettate per aumentare la produttività, semplificare la conformità alle normative del settore e fornire dati significativi all'azienda:
La domanda di dati pronti per l'AI non è mai stata così alta. Secondo l'IDC, l'83% delle organizzazioni ha rinnovato le proprie strategie in risposta all'AI generativa. Nonostante questo cambiamento, gli stack di dati frammentati e le rigide normative di settore continuano ad affliggere i responsabili dei dati. watsonx.data intelligence fornisce una soluzione olistica a queste sfide, garantendo che le organizzazioni possano gestire in modo efficiente i processi di governance, qualità, derivazione e condivisione dei dati, promuovendo crescita e innovazione sostenibili.
watsonx.data intelligence è più di una semplice suite di strumenti: la sua integrazione con watsonx.data è progettata per un'intelligenza dei dati end-to-end su architetture ibride, tipi di dati e stack di dati. Basato sui servizi di piattaforma condivisa di IBM con un'esperienza utente unificata, consente una produttività senza precedenti per i professionisti dei dati.
La gestione dei dati è stata tradizionalmente un'attività impegnativa, che richiedeva ampi processi manuali e coordinamento. watsonx.data intelligence rivoluziona questa situazione con la generazione di glossari basata sulla gen AI, l'arricchimento dei metadati, la ricerca di intelligence e il Data Intelligence Assistant. Queste funzionalità sottolineano il modo in cui l'intelligenza dei dati sblocca workflow reali, progettati per aumentare la produttività, semplificare la conformità con le normative dei settori e equipaggiano le organizzazioni per sfruttare l'AI generativa. watsonx.data intelligence aiuta le aziende a navigare nelle complessità sempre crescenti dei moderni paesaggi di dati utilizzando i recenti progressi negli LLM, nella gen AI e nell'AI per promuovere l'innovazione, accelerare il time to value e ottenere un vantaggio competitivo.
Scopri in prima persona la trasformazione che watsonx.data intelligence offre per ulteriori informazioni, demo o per programmare un incontro di consulenza.