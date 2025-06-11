È arrivato un cambio di paradigma nell'integrazione dei dati: ecco watsonx.data integration

11 giugno 2025

Scott Brokaw

Oggi, IBM sta introducendo l'integrazione di watsonx.data per aiutare le organizzazioni a scalare la distribuzione affidabile dei dati per l'analisi e l'AI, liberando al contempo i team di dati dai vincoli di approcci frammentati e incentrati sugli strumenti attraverso un unico piano di controllo dell'integrazione dei dati.

Il problema dei continui spostamenti di data storage

Le strategie di integrazione dei dati mal progettate possono impedire la fornitura di dati di alta qualità, sicuri e conformi, minando le analytics in tempo reale, le iniziative AI, la modernizzazione del data warehouse e altri progetti strategici.

Con l'aumento del volume delle pipeline di dati, gli ingegneri dei dati trovano difficile gestire i costi, le prestazioni e le considerazioni sulla qualità. La maggior parte degli ingegneri dei dati dedica il 50% o più del proprio tempo semplicemente alla manutenzione delle pipeline e dell'infrastruttura esistenti e il 95% dei leader IT riferisce che i problemi di integrazione stanno ostacolando l'adozione dell'AI.

Le aziende sono alle prese con il ciclo incessante dei cambiamenti nei paradigmi di data storage. Questo cambiamento perpetuo ha portato a una schiacciante proliferazione di strumenti di integrazione dei dati, pipeline di dati difficili da mantenere e una riduzione del valore a lungo termine degli asset di dati. La scarsità di talenti nel campo dell'ingegneria dei dati e l'incapacità di riutilizzare le pipeline esistenti hanno comportato costi e debiti tecnici notevoli.

Un cambiamento di paradigma nell'integrazione dei dati

Immagina un mondo in cui non devi riscrivere le pipeline di dati per ogni tendenza emergente, in cui la logica di business all'interno delle pipeline di dati è disaccoppiata dall'infrastruttura di storage. Immagina un approccio in cui puoi cercare di raggiungere un risultato aziendale senza dover scegliere uno stile di integrazione (streaming in tempo reale, ETL/ELT batch o replica). Evitiamo che i team dei dati debbano cambiare contesto o forzare l'adattamento dei requisiti in soluzioni specifiche. E se i tuoi ingegneri dei dati avessero la flessibilità di lavorare nel loro modo preferito con no-code, uso limitato di codice e code-first per utilizzare al meglio le competenze esistenti all'interno della tua organizzazione?

Con watsonx.data integration, IBM offre un piano di controllo unificato per creare pipeline riutilizzabili disaccoppiate da un singolo stile di integrazione o architettura di storage, eliminando la dipendenza da strumenti specializzati. È l'unica soluzione adattiva di integrazione dei dati progettata per ridurre il tempo dedicato alla manutenzione e alla riscrittura delle vecchie pipeline ed eliminare l'espansione incontrollata degli strumenti ottimizzando al contempo costi e prestazioni.

watsonx.data integration è progettata per offrire numerosi benefici per rendere la tua strategia di integrazione a prova di futuro:

  • Niente più proliferazione degli strumenti: con watsonx.data integration, i team di dati possono creare pipeline di dati in grado di integrare dati strutturati e dati non strutturati, combinando vari stili di integrazione, tra cui batch, replica e integrazione dei dati in tempo reale, supportati da robuste capacità di osservabilità dei dati. Dì addio ai giochi di prestigio con gli strumenti!
  • Creazione flessibile di pipeline: indipendentemente dal fatto che il tuo team preferisca metodi a uso limitato di codice, no-code o code-first, watsonx.data integration è la soluzione ideale. La sua struttura di progettazione intuitiva si rivolge a un'ampia gamma di livelli di competenza, ulteriormente aiutata da un assistente per la creazione di pipeline basati sull'AI per semplificare la creazione e la manutenzione delle pipeline.
  • FinOps e ottimizzazione delle prestazioni: adatta le tue pipeline per soddisfare le richieste del workload ottimizzando dinamicamente costi, prestazioni e altri requisiti. I motori remoti e le funzionalità ELT Pushdown garantiscono prestazioni ottimali elaborando i dati dove risiedono nei tuoi ambienti cloud ibridi, il tutto riducendo al minimo i costi di uscita grazie alla riduzione dello spostamento dei dati.
  • Adattati ai cambiamenti tecnologici con pipeline riutilizzabili: l'architettura di watsonx.data integration disaccoppia il piano di progettazione della pipeline dall'architettura di storage e dai motori di esecuzione sottostanti, consentendo di concentrarsi su ciò che conta riutilizzando le pipeline di dati e riducendo le riscritture ridondanti.
  • Rilevamento proattivo dei problemi e correzione: le funzionalità di osservabilità dei dati facilitano il monitoraggio continuo della qualità dei dati, garantendo una rapida identificazione dei problemi relativi ai dati e una pronta risoluzione. Questo non solo favorisce la fiducia nei dati, ma migliora anche l'integrità complessiva dei dati.
  • Progettare per l'AI e lasciare che l'AI aiuti a progettare: acquisisci, trasforma e distribuisci dati non strutturati per alimentare l'intelligenza artificiale con dati affidabili. Semplifica la creazione, la distribuzione e la manutenzione della pipeline di dati sfruttando gli assistenti per la creazione di pipeline con AI (text2SQL), l'autorizzazione della pipeline con uso limitato di codice, l'integrazione con gli strumenti DevOps e l'adattabilità automatica alle derive dei dati.

Semplifica l'integrazione, potenzia l'AI 

watsonx.data integration consente alle organizzazioni di fornire dati pronti per l'AI con qualsiasi stile di integrazione attraverso un unico piano di controllo dell'integrazione dei dati. Le organizzazioni non avranno più bisogno di riscrivere costantemente le pipeline ad ogni nuovo cambiamento tecnologico e potranno abbracciare un futuro di distribuzione dei dati flessibile, efficiente e affidabile. watsonx.data integration è disponibile come prodotto autonomo o come funzionalità integrata all'interno di IBM® watsonx.data per le organizzazioni che cercano funzionalità di integrazione dei dati, data lakehouse e data intelligence insieme.

Unisciti a noi dal vivo per questo webinar IBM dove approfondiremo come watsonx.data integration può consentire ai team di dati di scalare la distribuzione dei dati per iniziative di AI e analytics, oppure prenota una demo live per ottenere consigli personalizzati su come watsonx.data integration può aiutare la tua organizzazione a ridurre al minimo l'espansione degli strumenti, ridurre il debito tecnico e ottimizzare i costi e le prestazioni delle tue pipeline di dati. Insieme, ridefiniamo i confini di ciò che è possibile con l'integrazione dei dati.

