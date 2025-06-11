È arrivato un cambio di paradigma nell'integrazione dei dati: ecco watsonx.data integration

Le strategie di integrazione dei dati mal progettate possono impedire la fornitura di dati di alta qualità, sicuri e conformi, minando le analytics in tempo reale, le iniziative AI, la modernizzazione del data warehouse e altri progetti strategici.

Con l'aumento del volume delle pipeline di dati, gli ingegneri dei dati trovano difficile gestire i costi, le prestazioni e le considerazioni sulla qualità. La maggior parte degli ingegneri dei dati dedica il 50% o più del proprio tempo semplicemente alla manutenzione delle pipeline e dell'infrastruttura esistenti e il 95% dei leader IT riferisce che i problemi di integrazione stanno ostacolando l'adozione dell'AI.

Le aziende sono alle prese con il ciclo incessante dei cambiamenti nei paradigmi di data storage. Questo cambiamento perpetuo ha portato a una schiacciante proliferazione di strumenti di integrazione dei dati, pipeline di dati difficili da mantenere e una riduzione del valore a lungo termine degli asset di dati. La scarsità di talenti nel campo dell'ingegneria dei dati e l'incapacità di riutilizzare le pipeline esistenti hanno comportato costi e debiti tecnici notevoli.