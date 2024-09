L'AI accelera la conversione dei dati in insight sulla sostenibilità che aiutano i leader a prendere decisioni informate in tempo reale. Tuttavia, per poter ottenere il massimo beneficio dall'automazione dell'AI, i dati e le metriche sulla sostenibilità devono essere incorporati in operazioni, processi e workflow. Infatti, secondo l'ultima ricerca dell'IBM Institute for Business Value, il 46% dei manager vede l'AI come un mezzo importante per far progredire le operazioni di reporting e le prestazioni della loro organizzazione.1