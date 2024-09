Per anni l'università della California (UC) ha avuto difficoltà a gestire il proprio programma di manutenzione differita. All'epoca non esisteva un percorso chiaro per determinare di quali asset l'università disponesse, in che condizioni fossero, quali rischi comportasse il loro deterioramento e quale fosse l'entità del backlog di manutenzione differita. La gestione della parte di portafoglio di pertinenza dello Stato in 10 campus e 2.300 edifici per oltre 62 milioni di metri quadrati, oltre ai sistemi infrastrutturali del campus, era scoraggiante anche nelle migliori circostanze.

A ciò si aggiungevano gli oltre 20 diversi sistemi in uso per gestire il ciclo di vita del portafoglio di asset in tutta l'università, e anche le semplici richieste di dati, come quella relativa alla manutenzione differita, sono diventate opprimenti. Tanto che il bando annuale per la manutenzione differita del campus era diventato una raccolta di fogli di calcolo. Le informazioni sulle risorse e sui costi venivano ricavate in modo diverso in ciascuna sede e non venivano stabilite priorità chiare su quali progetti dovessero essere affrontati per primi per proteggere le missioni della UC (istruzione, ricerca e servizio pubblico).

Nathan Brostrom, Executive Vice President e Chief Financial Officer presso l'University of California Office of the President (UCOP), spiega: "Non eravamo in grado di valutare in modo efficace quali fossero le nostre esigenze in termini di manutenzione differita per gli edifici o per le infrastrutture. Ogni campus ha fatto un buon lavoro cercando di valutare le proprie esigenze, ma non c’erano standard comuni per farlo”.