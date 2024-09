RMH è al servizio di una comunità di oltre 550.000 persone risiedente nella periferia occidentale e settentrionale di Melbourne. Oltre alla sua struttura di punta, il Royal Melbourne Hospital, il servizio sanitario comprende due importanti campus a City e Royal Park, nonché un laboratorio per le malattie infettive e 12 sedi satellite che forniscono servizi di salute mentale, accoglienza residenziale, riabilitazione e servizi basati sulla comunità.

Per mantenere efficiente l'ampio contesto di RMH, è richiesto il contributo di oltre 600 dipendenti che si occupano della gestione delle strutture (Facilities Management, FM): lavorano 24 ore su 24, fornendo un'ampia gamma di servizi non clinici come pulizia dei locali, gestione dei rifiuti, supporto ai reparti e trasporto dei pazienti, manutenzione, servizi di ingegneria e ingegneria biomedica, servizi di energia e di pubblica utilità, gestione del centralino, dei parcheggi, servizi di ristorazione per i pazienti e di catering per gli ospiti.

In passato, l'FM si è affidato a un sistema legacy basato su cercapersone, messaggistica, telefonate, ticket e altri supporti cartacei per rispondere alle richieste di assistenza. Prima della trasformazione del sistema, esistevano otto modi diversi per avvalersi dei servizi delle strutture. Tuttavia, con sistemi gestiti da silo non integrati e con workload in costante crescita, RMH voleva snellire e rivedere i processi di lavoro dell'FM prima che questi sistemi risultassero sovraccarichi, rendendo più efficiente e sostenibile l'erogazione dei servizi.

"Il personale di FM si è trovato a fronteggiare ogni giorno sempre più sfide operative nella fornitura di servizi", afferma Adriana Stormont, CAFM Project Director presso RMH. “Ci mancavano, inoltre, dati qualitativi per orientare meglio le nostre decisioni. I dati sugli asset non erano centralizzati né trasparenti, quindi non potevamo acquisire i costi del ciclo di vita, della manutenzione, le garanzie, i contratti con gli appaltatori e altre informazioni importanti che avevamo bisogno di ottenere non solo per delineare la best practice nella gestione degli asset, ma anche per conformarci alle normative recentemente introdotte."

Per risolvere questi problemi, RMH ha avviato una revisione indipendente dei servizi, che ha evidenziato la necessità di introdurre un sistema digitale di gestione delle mansioni. "Abbiamo quindi sondato il mercato attraverso una gara d'appalto pubblica e poi abbiamo seguito un processo completo di valutazione e approvvigionamento", afferma Stormont. "Il nostro percorso di valutazione ha incluso visite commerciali e incontri con enti sanitari e commerciali a livello locale e interstatale".

Nel novembre 2018, il Consiglio di amministrazione di RMH ha approvato il finanziamento di uno studio di sostenibilità per un sistema di gestione integrata dell'ambiente lavorativo (IWMS), che comprende una piattaforma digitale di gestione delle attività di mobilità. Nel 2019, l'organizzazione ha istituito un team di Computer Aided Facilities Management (CAFM) per supervisionare l'implementazione digitale e la trasformazione del sistema. Questo importante servizio di assistenza sanitaria della città di Melbourne ha scelto come sua IWMS la piattaforma IBM TRIRIGA. Grazie a una suite di analytics, avvisi critici e funzionalità automatizzate dei processi, TRIRIGA migliora la visibilità, l'utilizzo delle risorse, il controllo e l'automazione delle esigenze di FM.

Per la progettazione di soluzioni e l'implementazione di progetti, IBM ha coinvolto il suo business partner TRIXi Building Insights, data la sua vasta esperienza con i software di IBM dedicati all'internet delle cose (IoT).

Il progetto di CAFM comprendeva la revisione di oltre 100 processi aziendali, sessioni di progettazione per sette flussi di lavoro, migrazione dei dati, gestione del cambiamento e test e formazione degli utenti in più reparti. Tuttavia, all'inizio del 2020, mentre il progetto procedeva rispettando le scadenze e il budget, si è verificato un evento inaspettato che ha messo alla prova RMH e il FM come nessuno avrebbe mai potuto immaginare.