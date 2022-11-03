Tag
Sostenibilità Produzione industriale

Che cos'è la sostenibilità della supply chain?

Vista aerea di impianti solari

Autore

Magda Ramos

Program Director, Product Marketing

IBM AI Applications

Quando il tuo team di sourcing sceglie cosa acquistare e da chi acquistare, seleziona fornitori che condividono gli stessi valori sociali del tuo brand?

Quando i tuoi impianti di produzione producono beni, stai riducendo al minimo gli sprechi e utilizzando in modo efficace le risorse finite?

Nell'evadere gli ordini per i clienti, sa in che modo le tue decisioni sugli imballaggi e le spedizioni influiscono sull'ambiente?

Se non hai pensato a queste domande, è il momento di iniziare. I tuoi clienti, dipendenti e stakeholder vogliono sapere che hai un piano per affrontare la sostenibilità della supply chain.

La sostenibilità della supply chain è definita come l'unione di considerazioni ambientali, sociali o di governance aziendale mentre le materie prime vengono reperite, convertite in prodotti e consegnate al mercato. Ma la supply chain non finisce quando il prodotto arriva sul mercato, e nemmeno la sua sostenibilità. Dobbiamo pianificare e attuare strategie di riutilizzo/riciclo/ritiro. Un aspetto importante della sostenibilità della supply chain è che sostiene un'economia circolare.

In questo blog esploreremo le best practice che guidano supply chain sostenibili. Ciò include la riduzione degli sprechi e la creazione di efficienze che riducano il consumo di risorse e abbassino i costi, con l'obiettivo finale di preservare le condizioni per sostenere le generazioni future.

Newsletter di settore

Le ultime notizie nel campo della tecnologia, supportate dalle analisi degli esperti

Resta al passo con le tendenze più importanti e interessanti del settore relative ad AI, automazione, dati e altro con la newsletter Think. Leggi l'Informativa sulla privacy IBM.

Grazie per aver effettuato l'iscrizione!

L'abbonamento sarà fornito in lingua inglese. Troverai un link per annullare l'iscrizione in tutte le newsletter. Puoi gestire i tuoi abbonamenti o annullarli qui. Per ulteriori informazioni, consulta l'Informativa sulla privacy IBM.

Perché la sostenibilità della supply chain è importante?

Pianificare avendo in mente la sostenibilità della supply chain garantisce di poter raggiungere un triplice obiettivo: persone, profitti e pianeta.

Persone

 

I principali stakeholder si aspettano sempre di più che i brand da cui acquistano e che supportano affrontino le questioni della sostenibilità.

  • Ricerca sui consumatori: un recente studio di IBM ha rilevato che quasi l’80% dei consumatori indica che la sostenibilità è importante per loro, e il 60% è disposto a cambiare le proprie abitudini di acquisto per ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, il 93% dei consumatori globali afferma che il COVID-19 ha influenzato le loro opinioni sulla sostenibilità.
  • Recruiting e fidelizzazione dei dipendenti: in un recente studio dell’IBM Institute for Business Value, il 69% dei rispondenti dice di essere più propenso ad accettare un lavoro presso un’organizzazione che considera sostenibile dal punto di vista ambientale. Eppure solo il 20% dei CEO afferma che i loro sforzi per la sostenibilità li aiutano a reclutare talenti.
  • Investitori: a tutto il 2022, il valore degli investimenti sostenibili nei principali mercati finanziari è cresciuto dell’1% negli ultimi due anni. Poiché la diffusione degli investimenti sostenibili cresce in modo esponenziale, è necessario un linguaggio comune per identificare le opportunità di investimento green. Oltre a un linguaggio comune, i dati e le soluzioni sono essenziali per un futuro net zero.

Profitti

Non sorprende che il 57% dei CEO identifichi ROI e vantaggi economici poco chiari come una sfida principale. In una recente intervista con IBM, Guy Cormier, CEO di Desjardins Group, afferma: "Inizia tutto dal CEO. Sono assolutamente convinto che il cambiamento climatico e dell'ESG debba partire dall'alto. Non si può fingere, soprattutto con i dipendenti più giovani." Ecco alcuni motivi per cui la sostenibilità è un fattore di differenziazione che può aumentare i ricavi e i profitti:

  • Differenzia il tuo brand: negli ultimi 12 mesi, alcuni valori del brand sono diventati più importanti per decidere di fare acquisti in modo sostenibile o etico in alcune categorie. Gli imballaggi sostenibili ottengono ottimi punteggi durante la spesa, mentre i consumatori apprezzano la riduzione degli sprechi e dell'impronta di carbonio di un prodotto quando acquistano i grandi elettrodomestici.
  • Allinea la tua leadership agli obiettivi ESG per ridurre gli sprechi e abbracciare i principi snelli che riducono i costi: in uno studio del 2022, il World Economic Forum ha rilevato che le aziende stanno fissando obiettivi più aggressivi per la sostenibilità della supply chain rispetto al passato, riconoscendo gli effetti sulla competitività e collegando gli obiettivi di sostenibilità alle prestazioni retributive dei dirigenti senior. Molti collaborano con i fornitori in modo strategico anche su temi come la riduzione delle emissioni e l'inclusione socioeconomica. Le alleanze tra diversi settori sono da tempo importanti: alcune aziende ora cercano anche di coinvolgere l'imprenditorialità attraverso programmi di incubazione che forniscono soluzioni di sostenibilità della supply chain basate sulla posizione.

Pianeta

Considerata la scarsità delle risorse ambientali del mondo, la "circolarità" è strettamente associata alla sostenibilità. Il report Sustainable Trade In Resources del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente parla di un'economia circolare: "Il concetto si basa sulla caratterizzazione del mondo come una rete di reti fondamentalmente interconnesse e interdipendenti, in cui si ottiene una maggiore efficienza chiudendo, estendendo e restringendo i circuiti di materiali. Ciò è in contrasto con il tradizionale modello lineare produzione-consumo-scarto. In un modello circolare, le risorse mantengono il loro valore più alto possibile." Una supply chain sostenibile supporta un'economia circolare quando è in linea con questi valori:

  • Ridurre "by design": la riduzione della quantità di materiale utilizzato (in particolare la materia prima) dovrebbe essere un principio guida generale fin dalle prime fasi di progettazione di prodotti e servizi.
  • Riparazione, ricondizionamento e rigenerazione dal punto di vista dell'intermediario da utente ad azienda.
  • Riutilizzare e riciclare da una prospettiva business-to-business.
Mixture of Experts | 28 agosto, episodio 70

Decoding AI: Weekly News Roundup

Unisciti al nostro gruppo di livello mondiale di ingegneri, ricercatori, leader di prodotto e molti altri mentre si fanno strada nell'enorme quantità di informazioni sull'AI per darti le ultime notizie e gli ultimi insight sull'argomento.
Guarda gli ultimi episodi del podcast

Come iniziare con la sostenibilità della supply chain

I leader della supply chain possono ottenere risultati a breve termine restringendo il loro ambito degli sforzi per la sostenibilità della supply chain a un focus ambientale. Ecco quattro aree da esplorare per raggiungere una supply chain più ecologica:

  • Spedizione: poiché sappiamo che i consumatori apprezzano i brand che danno priorità alla sostenibilità, è importante consentire ai clienti di prendere decisioni rispettose dell'ambiente. Hanno davvero bisogno di quell'ordine il giorno dopo, o possono aspettare dai tre ai cinque giorni? Possono attendere che tutti gli articoli di un ordine siano disponibili per ricevere tutto in un'unica spedizione o hanno bisogno di ogni articolo il prima possibile? Mostra loro i compromessi con un'opzione di spedizione "green" al momento del check-out. Anche i fornitori di servizi di trasporto e di logistica di terze parti possono fornire analisi e opzioni simili ai loro clienti B2B.
  • Posizionamento dell'inventario: la visibilità su tutta la rete ti consente di ottimizzare l'evasione di ogni ordine. Inoltre, può posizionare intenzionalmente l'inventario più vicino al consumatore per offrire il meglio di entrambi i mondi: disponibilità più rapida e minori emissioni.
  • Imballaggi: modifica il mix di confezioni dei prodotti per riflettere il cambiamento dei modelli di acquisto. Meno traffico pedonale nei negozi significa meno necessità di confezioni costose. Potresti avere l'opportunità di ridurre gli espositori elaborati e le misure di sicurezza memorizzare per le manomissioni. Man mano che gli ordini online e il ritiro o la spedizione dal negozio diventano più diffusi, includi più articoli in un unico pacco per ridurre gli sprechi e i costi.
  • Resi: riduci gli sprechi e proteggi i profitti ricommercializzando rapidamente i prodotti restituiti. Ciò riduce la grande quantità di beni restituiti che finiscono nelle discariche ogni anno solo negli Stati Uniti, e una permette di redurre i  309 miliardi di dollari in valore dei beni restituiti ai rivenditori.

Opportunità a lungo termine per la sostenibilità della supply chain

Nella supply chain, parliamo del concetto di "pianificazione, produzione e consegna". Poiché i leader della supply chain stabiliscono obiettivi a lungo termine, è fondamentale concentrarsi sulla pianificazione dei prodotti e sugli elementi che puoi modificare nel tempo per creare una supply chain più sostenibile.

  • Materiali: cerca di utilizzare materiali riciclati nella produzione di prodotti, come fa Patagonia, o segui l'esempio di Parker Hannifin ed evita di utilizzare materiali dannosi per l'ambiente. Innovazioni come la tecnologia alternativa alla plastica biodegradabile di Newlight Technologies sbloccano nuove opzioni sostenibili.
  • Fornitori: costruisci il tuo ecosistema di partner vitale e sostenibile. Progetta modelli di business e di governance che riflettano valori condivisi, come The North Face con il suo materiale Futurelight.
  • Imballaggio: ripensa agli imballaggi ponendo l'accento sulla riduzione della quantità e sul tipo di rifiuti e la facilità con cui possono essere riciclati. Nespresso è un ottimo esempio, poiché include un sacchetto per la raccolta differenziata con spedizioni delle capsule di caffè.
  • Modelli circolari: riduci al minimo l'impatto ambientale dei prodotti e massimizza il ricircolo dei materiali riutilizzati rivendendo i resi, come il programma di ritiro Eileen Fisher Renew. Puoi anche riutilizzare i componenti e riciclare l'intero prodotto o elementi come Plastic Bank, e riparare o rimettere in servizio i prodotti come parte di una garanzia a vita come Coach.
  • Nuovi modelli di fatturato: esplora i modelli di leasing o "product-as-a-service" per qualsiasi cosa, dalle attrezzature ricreative offerte dal REI, ai mobili per ufficio, all'illuminazione e alla moda per occasioni speciali.

Best practice per la sostenibilità della supply chain

Le aziende stanno subendo pressioni per aumentare la sostenibilità della supply chain e i benefici sul fatturato sono reali. Seguire le best practice ti aiuterà a sviluppare un piano che identifichi i partecipanti chiave, stabilisca obiettivi a breve e lungo termine, definisca le tempistiche, assegni i finanziamenti, implementi workflow intelligenti e soluzioni digitali per trasformare i processi e misuri i progressi.

  • Linea di base: comprendi le tue operazioni e la tua supply chain e il loro impatto sull'ambiente.
  • Educa: scopri gli standard dei colleghi e i cambiamenti del settore. Conosci gli obiettivi di sviluppo sostenibile, la legislazione, i regolamenti e le fonti di informazione rilevanti per il tuo settore.
  • Benchmark: trattandosi di un processo collaborativo, trova colleghi pertinenti, scambia apprendimenti e obiettivi e lavorate insieme per sviluppare le vostre pratiche.
  • Imposta BHAG: stabilisci obiettivi grandi, ambiziosi e audaci (BHAG). Dichiarali e perseguili senza paura di fallire. Punta all'apprendimento e al progresso.
  • Misura: utilizza software e liste di controllo per verificare e misurare i risultati rispetto agli obiettivi. Pubblica i risultati a intervalli regolari.
  • Comunica: gli stakeholder apprezzano molto la sostenibilità della supply chain, quindi i vertici aziendali devono assumersi la responsabilità di comunicare la mission, sostenere i programmi, coinvolgere i dipendenti e condividere progressi e apprendimenti.
  • Rivisitazione: la sostenibilità è un viaggio. Raggiungi i tuoi obiettivi e creane di nuovi che continuino ad ampliare la catena del valore per raggiungere nuove vette.

Soluzioni per la sostenibilità della supply chain

Iniziare il tuo percorso verso la sostenibilità della supply chain non è mai stato così importante. IBM sa cosa serve per creare supply chain più sostenibili, trasparenti e socialmente consapevoli.

Per aiutarti nel tuo percorso, prendi in considerazione le seguenti soluzioni:

  • Una piattaforma di evasione ordini intelligente in grado di eseguire la logistica inversa per accelerare il processo di smistamento dei resi, la ricommercializzazione dei prodotti e il tracciamento del ciclo di vita delle riparazioni, riducendo gli sprechi e l'impatto ambientale delle merci restituite.
  • Offri opzioni di spedizione più ecologiche con un motore AI analitico che migliora ed estende i sistemi di gestione degli ordini esistenti, bilanciando i costi di evasione con il servizio.
  • Una torre di controllo che fornisce una visibilità end-to-end dell'inventario per prendere decisioni più informate, sfruttando dati di terze parti per rilevare rapidamente gli eventi che potrebbero influire sull'inventario, in modo da ridurre gli sprechi e ottimizzare i risultati.
  • Una rete aziendale multiaziendale che ti consenta di interagire rapidamente con 800.000 partner commerciali preconnessi. Abilitata con blockchain, favorisce la trasparenza e la fiducia in tutto l'ecosistema della supply chain.
  • Una blockchain platform in modo da poter costruire il tuo ecosistema con partner di supply chain affidabili e autenticare l'origine, la sostenibilità e l'integrità dei prodotti mentre attraversano la catena del valore.
  • Per far evolvere la pianificazione e i processi della supply chain per raggiungere gli obiettivi e le aspettative di sostenibilità, integra workflow che applichino strategicamente tecnologie come l'AI e la blockchain nella supply chain.
 
Soluzioni correlate
IT sostenibile

Ottimizza l'allocazione delle risorse alle applicazioni nell'intero ecosistema con la piattaforma IBM Turbonomic. 

 Scopri Turbonomic
Soluzioni di sostenibilità

Inizia oggi il tuo percorso verso la sostenibilità collegando la tua roadmap strategica alle operazioni quotidiane.

 Esplora le soluzioni a favore della sostenibilità
Servizi di consulenza sulla sostenibilità

Utilizza i servizi di consulenza per la sostenibilità di IBM per trasformare le tue ambizioni nel campo della sostenibilità in azioni concrete e diventare un'azienda più responsabile e redditizia.

 Esplora i servizi di consulenza sulla sostenibilità
Fai il passo successivo

Scopri come eseguire le applicazioni in modo fluido, continuo e conveniente allo scopo di migliorare le prestazioni delle app riducendo al contempo i costi con IBM Turbonomic.

 

 Scopri Turbonomic Fai un tour del prodotto