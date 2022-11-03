Che cos'è la sostenibilità della supply chain?

Quando il tuo team di sourcing sceglie cosa acquistare e da chi acquistare, seleziona fornitori che condividono gli stessi valori sociali del tuo brand?

Quando i tuoi impianti di produzione producono beni, stai riducendo al minimo gli sprechi e utilizzando in modo efficace le risorse finite?

Nell'evadere gli ordini per i clienti, sa in che modo le tue decisioni sugli imballaggi e le spedizioni influiscono sull'ambiente?

Se non hai pensato a queste domande, è il momento di iniziare. I tuoi clienti, dipendenti e stakeholder vogliono sapere che hai un piano per affrontare la sostenibilità della supply chain.

La sostenibilità della supply chain è definita come l'unione di considerazioni ambientali, sociali o di governance aziendale mentre le materie prime vengono reperite, convertite in prodotti e consegnate al mercato. Ma la supply chain non finisce quando il prodotto arriva sul mercato, e nemmeno la sua sostenibilità. Dobbiamo pianificare e attuare strategie di riutilizzo/riciclo/ritiro. Un aspetto importante della sostenibilità della supply chain è che sostiene un'economia circolare.

In questo blog esploreremo le best practice che guidano supply chain sostenibili. Ciò include la riduzione degli sprechi e la creazione di efficienze che riducano il consumo di risorse e abbassino i costi, con l'obiettivo finale di preservare le condizioni per sostenere le generazioni future.