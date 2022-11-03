Che cos'è la sostenibilità della supply chain?

Quando il tuo team di sourcing sceglie cosa acquistare e da chi acquistare, seleziona fornitori che condividono gli stessi valori sociali del tuo brand?
Quando i tuoi impianti di produzione producono beni, stai riducendo al minimo gli sprechi e utilizzando in modo efficace le risorse finite?
Nell'evadere gli ordini per i clienti, sa in che modo le tue decisioni sugli imballaggi e le spedizioni influiscono sull'ambiente?
Se non hai pensato a queste domande, è il momento di iniziare. I tuoi clienti, dipendenti e stakeholder vogliono sapere che hai un piano per affrontare la sostenibilità della supply chain.
La sostenibilità della supply chain è definita come l'unione di considerazioni ambientali, sociali o di governance aziendale mentre le materie prime vengono reperite, convertite in prodotti e consegnate al mercato. Ma la supply chain non finisce quando il prodotto arriva sul mercato, e nemmeno la sua sostenibilità. Dobbiamo pianificare e attuare strategie di riutilizzo/riciclo/ritiro. Un aspetto importante della sostenibilità della supply chain è che sostiene un'economia circolare.
In questo blog esploreremo le best practice che guidano supply chain sostenibili. Ciò include la riduzione degli sprechi e la creazione di efficienze che riducano il consumo di risorse e abbassino i costi, con l'obiettivo finale di preservare le condizioni per sostenere le generazioni future.
Pianificare avendo in mente la sostenibilità della supply chain garantisce di poter raggiungere un triplice obiettivo: persone, profitti e pianeta.
I principali stakeholder si aspettano sempre di più che i brand da cui acquistano e che supportano affrontino le questioni della sostenibilità.
Non sorprende che il 57% dei CEO identifichi ROI e vantaggi economici poco chiari come una sfida principale. In una recente intervista con IBM, Guy Cormier, CEO di Desjardins Group, afferma: "Inizia tutto dal CEO. Sono assolutamente convinto che il cambiamento climatico e dell'ESG debba partire dall'alto. Non si può fingere, soprattutto con i dipendenti più giovani." Ecco alcuni motivi per cui la sostenibilità è un fattore di differenziazione che può aumentare i ricavi e i profitti:
Considerata la scarsità delle risorse ambientali del mondo, la "circolarità" è strettamente associata alla sostenibilità. Il report Sustainable Trade In Resources del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente parla di un'economia circolare: "Il concetto si basa sulla caratterizzazione del mondo come una rete di reti fondamentalmente interconnesse e interdipendenti, in cui si ottiene una maggiore efficienza chiudendo, estendendo e restringendo i circuiti di materiali. Ciò è in contrasto con il tradizionale modello lineare produzione-consumo-scarto. In un modello circolare, le risorse mantengono il loro valore più alto possibile." Una supply chain sostenibile supporta un'economia circolare quando è in linea con questi valori:
I leader della supply chain possono ottenere risultati a breve termine restringendo il loro ambito degli sforzi per la sostenibilità della supply chain a un focus ambientale. Ecco quattro aree da esplorare per raggiungere una supply chain più ecologica:
Nella supply chain, parliamo del concetto di "pianificazione, produzione e consegna". Poiché i leader della supply chain stabiliscono obiettivi a lungo termine, è fondamentale concentrarsi sulla pianificazione dei prodotti e sugli elementi che puoi modificare nel tempo per creare una supply chain più sostenibile.
Le aziende stanno subendo pressioni per aumentare la sostenibilità della supply chain e i benefici sul fatturato sono reali. Seguire le best practice ti aiuterà a sviluppare un piano che identifichi i partecipanti chiave, stabilisca obiettivi a breve e lungo termine, definisca le tempistiche, assegni i finanziamenti, implementi workflow intelligenti e soluzioni digitali per trasformare i processi e misuri i progressi.
Iniziare il tuo percorso verso la sostenibilità della supply chain non è mai stato così importante. IBM sa cosa serve per creare supply chain più sostenibili, trasparenti e socialmente consapevoli.
Per aiutarti nel tuo percorso, prendi in considerazione le seguenti soluzioni:
