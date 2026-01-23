Scala la tua AI per creare valore più rapidamente
Molte aziende oggi utilizzano l'AI, tramite assistenti, agenti e automazione, ma hanno ancora difficoltà a ottenere risultati concreti. Gli sforzi spesso rimangono frammentati, con workflow scollegati, dati isolati e governance incoerente che rendono difficile scalare l'AI, fidarsi dei risultati o ottenere ROI dagli investimenti in AI.
IBM Enterprise Advantage ti aiuterà a cambiare questa situazione. Si tratta di un servizio per creare e gestire la piattaforma AI aziendale per ottenere scalabilità e valore in tempi più rapidi. Fornisce struttura, contesto ed esecuzione all'AI aziendale, aiutandoti a passare da caso d'uso isolati a risultati su larga scala con la tecnologia esistente, integrando al contempo ciò di cui hai bisogno.
Cosa cambia nella tua azienda attraverso questa trasformazione:
Trasforma i processi frammentati in workflow basati su agenti che preservano il contesto aziendale end-to-end, garantendo la precisione basata sui dati e sulle sfumature specifiche del settore.
Accelera la consegna IT attraverso workflow di sviluppo autonomi che gestiscono generazione, test e distribuzione del codice pensando al tuo ambiente di build ottimale.
Consenti ai tuoi dipendenti di attingere in modo accurato alle conoscenze aziendali, il che infonde fiducia e adozione, consentendo al contempo di prendere decisioni migliori.
Portare più idee sul mercato più rapidamente, integrando il feedback dei clienti in tempo reale, automatizzando la prototipazione e integrando qualità e conformità fin dall'inizio.
Progetta, implementa e scala esperienze di self-service basate sull'AI, il tutto con il controllo aziendale integrato.
Quando visitano un sito web o un'app, i clienti si aspettano risposte rapide, sia che stiano cercando dettagli sui prodotti, lo stato degli ordini o assistenza per un problema.
Questa demo mostra come l'esperienza cliente self-service agentica, realizzata con IBM Enterprise Advantage, permetta agli assistenti intelligenti di rispondere a domande, consigliare prodotti e risolvere problemi. Offre, inoltre, alle aziende il controllo sulla voce del marchio, l'accuratezza, i costi e la governance.
Configura, addestra e gestisci workflow basati sull'AI, senza scrivere codice.
I team pubblicano gare d'appalto, ricevono offerte da più fornitori ed esaminano grandi volumi di contratti per valutare prezzi, termini e conformità.
Questa demo mostra come l'elaborazione dei documenti, realizzata con l'agentic app service IBM Enterprise Advantage, aiuti i team a trasformare le risposte alle gare d'appalto e i contratti in dati strutturati e utilizzabili, in modo più rapido e con maggiore sicurezza.
Costruisci, configura e gestisci workflow di reporting normativo basato sul'AI, con supervisione umana integrata.
Il reporting normativo richiede che i team effettuino recensioni di migliaia di pagine di documenti di partenza e li trasformino in rapporti strutturati che soddisfino i requisiti normativi.
Questa demo mostra come la redazione normativa agentica, realizzata con IBM Enterprise Advantage, aiuti i team a generare più rapidamente report conformi alle normative grazie all'intelligenza artificiale, alla revisione automatizzata e alla convalida umana per garantire accuratezza e affidabilità.
Attraverso workflow agentici che imparano e si ottimizzano da soli 1
Attraverso ecosistemi di sviluppo autogestiti 1
Per lavori di alto valore, migliorando in modo misurabile la qualità delle decisioni 1
Aumento dei prodotti digitali di successo 1
Esperti e ingegneri modellano, implementano, personalizzano e gestiscono la tua piattaforma AI e agenti e applicazioni agentiche specifiche. IBM Consulting è stata riconosciuta da IDC, Gartner ed Everest Group come leader nei servizi di AI e AI generativa.
Una raccolta di agenti e applicazioni specifiche per dominio e settori per abilitare team ibridi di lavoratori umani e lavoratori digitali. Questi workflow precostituiti forniscono un vantaggio dell'80% per i processi aziendali più critici, si ottimizzano continuamente e possono essere distribuiti in qualsiasi ambiente.
Abbiamo creato una piattaforma di intelligenza artificiale aperta per aiutarti a portare l'intelligenza a qualsiasi caso d'uso o utente, integrando il tuo contesto specializzato, la tua orchestrazione e la tua governance. Attraverso Enterprise Advantage, la tecnologia multi-vendor di questa piattaforma modulare è disponibile per scalare l'AI, il tutto nel tuo ambiente AI preferito. Lo dimostra il fatto che noi stessi lo utilizziamo per dare una marcia in più a quasi 150.000 consulenti ogni giorno.
Come principale partner di consulenza AWS, IBM contribuisce a modernizzare e scalare i contact center basati sulla piattaforma Amazon Connect e integrare soluzioni di IA, ML e automazione su AWS Cloud.
Una piattaforma che consente ai nostri consulenti di fornire assistenti, agenti e applicazioni AI per offrire valore misurabile più rapidamente e su larga scala per le iniziative più critiche.
Aumenta il valore con i servizi di integrazione dell'AI. Crea workflow end-to-end basati sull'agentic AI per trasformare il lavoro e favorire il ritorno economico.
Scopri come i servizi e la consulenza per l'AI di IBM possono aiutare ad implementare e scalare l'AI aziendale, per reinventare i flussi di lavoro dell'organizzazione.
I servizi di consulenza sui dati e sull'analytics di IBM ti aiutano a ottenere il massimo dai tuoi dati, permettendoti di concentrarti sul lancio della tua organizzazione nel futuro con l'AI o una forza lavoro agentica.
Thiru Venkatachalam, IBM Consulting, parla di AI, dati e hybrid cloud.