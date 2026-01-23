Molte aziende oggi utilizzano l'AI, tramite assistenti, agenti e automazione, ma hanno ancora difficoltà a ottenere risultati concreti. Gli sforzi spesso rimangono frammentati, con workflow scollegati, dati isolati e governance incoerente che rendono difficile scalare l'AI, fidarsi dei risultati o ottenere ROI dagli investimenti in AI.

IBM Enterprise Advantage ti aiuterà a cambiare questa situazione. Si tratta di un servizio per creare e gestire la piattaforma AI aziendale per ottenere scalabilità e valore in tempi più rapidi. Fornisce struttura, contesto ed esecuzione all'AI aziendale, aiutandoti a passare da caso d'uso isolati a risultati su larga scala con la tecnologia esistente, integrando al contempo ciò di cui hai bisogno.

Cosa cambia nella tua azienda attraverso questa trasformazione: