L'agentic AI nel settore bancario: chi ne trae più vantaggio?
Modernizza le operazioni bancarie con l'AI

IBM aiuta le banche a trasformare le operazioni legacy in workflow autonomi basati su AI che migliorano le prestazioni e offrono risultati aziendali reali.

Il nostro approccio basato sulla consulenza e sugli asset unisce una profonda esperienza nel settore bancario con un'automazione intelligente basata su AI e pensata per ambienti regolamentati. Questo approccio ci consente di semplificare i processi, ridurre la complessità e prendere decisioni più rapide e intelligenti.

Andiamo oltre la digitalizzazione: ridisegnando i workflow per migliorare il processo decisionale e garantire una trasformazione sicura e conforme.

Grazie a una comprovata esperienza e a un solido ecosistema in ambito di tecnologia, IBM è il partner di fiducia per garantire un'innovazione bancaria sicura.
Benefici
Rimani conforme senza aggiungere difficoltà

Destreggiati tra le normative bancarie con strumenti di conformità potenziati dall'AI. Riduci al minimo i rischi, aumenta la trasparenza e mantieni un vantaggio in modo fluido, sicuro e con fiducia.
Raggiungi l'efficienza alla base della produttività

Semplifica le attività con un'AI centrata sull'uomo e riduci il lavoro manuale. Trasforma le operazioni di back-office per ridurre i tempi di risposta e far risparmiare tempo al tuo team per attività ad alto impatto.
Velocizza tutte le transazioni

Accelera l'esecuzione delle transazioni e gestisci i picchi di volume senza problemi per una costante soddisfazione dei clienti, con conseguente miglioramento del Net Promoter Score (NPS).
Sviluppa operazioni bancarie di nuova generazione KYC e AML

Accelera l'onboarding e rafforza la due diligence in corso con una soluzione KYC/AML end-to-end basata su AI che si integra perfettamente con i sistemi esistenti. La soluzione rileva rapidamente le frodi selezionando le entità, analizzando i dati e gestendo gli avvisi.

 Reati finanziari e conformità

Rimani al passo con i progressi tecnologici e le normative in continua evoluzione con operazioni resilienti e proattive. Usa un'analytics avanzata, insight di AI e workflow automatizzati per individuare, prevenire e rispondere ai crimini finanziari, proteggendo così la reputazione della tua istituzione.

 Servizi bancari commerciali

Sfrutta l'agentic AI per rivoluzionare operazioni come la finanza commerciale e i prestiti. Adattati ai mutevoli modelli di business, alle pressioni economiche e alle normative in continua evoluzione, offrendo esperienze affidabili e incentrate sull'uomo, al passo con il cambiamento.
Collabora alla creazione con IBM Garage
Inventa, sviluppa, misura, replica e scala le soluzioni in tutta semplicità grazie al nostro framework end-to-end di design thinking, con pratiche agili e DevOps. Il nostro approccio è progettato per integrarsi con i sistemi esistenti e massimizzare il valore dei tuoi investimenti attuali. Ottieni valore in tempi rapidi attraverso una partnership strategica tra il tuo team e gli esperti IBM. Questo gruppo eterogeneo di specialisti in business, design e tecnologia ti aiuta ad adottare innovazioni all'avanguardia in tutta sicurezza.

Riconoscimento del mercato
IBM è riconosciuta come leader nel Gartner Emerging Quadrant 2025 per i servizi di consulenza e implementazione dell'AI generativa

Nel primo Emerging Quadrant di Gartner per i servizi di consulenza e implementazione della gen AI, IBM Consulting ha ricevuto le valutazioni più alte per l'implementazione di soluzioni personalizzate di gen AI con una velocità, scalabilità, costi, rischi e valori ottimali.

Insight

2025 Global Outlook for Banking and Financial Markets Leggi il report
La gestione del rischio dell'AI e con l'AI
Orchestrare l'agentic AI per una gestione intelligente del business
Scopri cosa ostacola la modernizzazione
Partner strategici

Soluzioni correlate Consulenza per i servizi finanziari
Modernizza i servizi finanziari per ottenere un vantaggio competitivo, passando dall'efficienza del back-office all'eccellenza del front-office. Questa trasformazione è alimentata dalla modernizzazione radicata e basata su AI, dai pagamenti agili e dall'attenzione alla crescita, alla conformità e all'ottimizzazione dei costi.
Servizi e soluzioni IT per il settore bancario
Modernizza i sistemi bancari principali, migliora la sicurezza e accelera l'innovazione con l'AI, il cloud e l'automazione, promuovendo agilità e resilienza nei servizi finanziari.
Modernizzazione dei pagamenti
Ottimizza le operazioni di pagamento con soluzioni basate su cloud, automazione e AI, migliorando così velocità, sicurezza e scalabilità in tutto il tuo ecosistema finanziario.
