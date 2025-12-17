Rivoluziona le operazioni bancarie con l'agentic AI basata sull'intelligenza umana
IBM aiuta le banche a trasformare le operazioni legacy in workflow autonomi basati su AI che migliorano le prestazioni e offrono risultati aziendali reali.
Il nostro approccio basato sulla consulenza e sugli asset unisce una profonda esperienza nel settore bancario con un'automazione intelligente basata su AI e pensata per ambienti regolamentati. Questo approccio ci consente di semplificare i processi, ridurre la complessità e prendere decisioni più rapide e intelligenti.
Andiamo oltre la digitalizzazione: ridisegnando i workflow per migliorare il processo decisionale e garantire una trasformazione sicura e conforme.
Grazie a una comprovata esperienza e a un solido ecosistema in ambito di tecnologia, IBM è il partner di fiducia per garantire un'innovazione bancaria sicura.
Destreggiati tra le normative bancarie con strumenti di conformità potenziati dall'AI. Riduci al minimo i rischi, aumenta la trasparenza e mantieni un vantaggio in modo fluido, sicuro e con fiducia.
Semplifica le attività con un'AI centrata sull'uomo e riduci il lavoro manuale. Trasforma le operazioni di back-office per ridurre i tempi di risposta e far risparmiare tempo al tuo team per attività ad alto impatto.
Accelera l'esecuzione delle transazioni e gestisci i picchi di volume senza problemi per una costante soddisfazione dei clienti, con conseguente miglioramento del Net Promoter Score (NPS).
Accelera l'onboarding e rafforza la due diligence in corso con una soluzione KYC/AML end-to-end basata su AI che si integra perfettamente con i sistemi esistenti. La soluzione rileva rapidamente le frodi selezionando le entità, analizzando i dati e gestendo gli avvisi.
Rimani al passo con i progressi tecnologici e le normative in continua evoluzione con operazioni resilienti e proattive. Usa un'analytics avanzata, insight di AI e workflow automatizzati per individuare, prevenire e rispondere ai crimini finanziari, proteggendo così la reputazione della tua istituzione.
Sfrutta l'agentic AI per rivoluzionare operazioni come la finanza commerciale e i prestiti. Adattati ai mutevoli modelli di business, alle pressioni economiche e alle normative in continua evoluzione, offrendo esperienze affidabili e incentrate sull'uomo, al passo con il cambiamento.
Inventa, sviluppa, misura, replica e scala le soluzioni in tutta semplicità grazie al nostro framework end-to-end di design thinking, con pratiche agili e DevOps. Il nostro approccio è progettato per integrarsi con i sistemi esistenti e massimizzare il valore dei tuoi investimenti attuali. Ottieni valore in tempi rapidi attraverso una partnership strategica tra il tuo team e gli esperti IBM. Questo gruppo eterogeneo di specialisti in business, design e tecnologia ti aiuta ad adottare innovazioni all'avanguardia in tutta sicurezza.
Nel primo Emerging Quadrant di Gartner per i servizi di consulenza e implementazione della gen AI, IBM Consulting ha ricevuto le valutazioni più alte per l'implementazione di soluzioni personalizzate di gen AI con una velocità, scalabilità, costi, rischi e valori ottimali.
IBM Consulting aiuta i clienti a personalizzare il proprio percorso verso Microsoft Cloud, attraverso AI, Red Hat® OpenShift® e Cloud Accelerator per promuovere il successo aziendale.
IBM può aiutare ad accelerare la progettazione, la migrazione e le operazioni su AWS cloud indipendentemente dal tuo settore.
IBM e Celonis accelerano il percorso verso la trasformazione digitale con il supporto per la migrazione dei dati e la rapida comprensione dei processi basati sui dati, che consentono ai clienti aziendali di rivoluzionare i modelli operativi.
IBM e UiPath uniscono i punti di forza della RPA e dell'automazione digitale aziendale per offrire un'automazione scalabile e sicura. Questa soluzione include bot assistiti e non assistiti, oltre a una gestione completa relativa a decisioni, contenuti e workflow in un'esperienza fluida.
