Con l'introduzione di OREN e una maggiore comprensione delle esigenze dei clienti, Shell ha implementato soluzioni intelligenti (soluzioni minerarie integrate) per contribuire alla crescita e all'integrazione dei dati e dell'ecosistema digitale.

Per aiutare i clienti a risolvere problemi complessi che richiedono dati provenienti da fonti diverse, Shell e IBM hanno deciso di offrire dati integrati e soluzioni digitali in tutta la supply chain mineraria.



Per progettare, costruire e ridimensionare queste soluzioni, il team ha sviluppato un backlog di problemi, ipotesi di soluzione e casi d'uso relativi a due temi: decarbonizzazione ed eccellenza operativa. Inizialmente, il team ha dato la priorità a due soluzioni intelligenti basate sul feedback dei clienti:

Gestione delle emissioni, che raccoglie, calcola e visualizza le informazioni sulle emissioni. Questo ha costituito il primo modulo della soluzione intelligente per la gestione delle emissioni.

Gestione dell'acqua, in particolare per quanto riguarda gli sterili (rifiuti minerari). La gestione delle strutture di stoccaggio degli sterili consente di visualizzare e comprendere le prestazioni e i rischi lungo tutto il processo end-to-end di gestione dei sterili minerari, e di identificare in modo proattivo gli impatti ambientali e operativi nella gestione, costruzione ed espansione degli stessi.

I membri del team hanno definito gli MVP per le soluzioni intelligenti di gestione delle emissioni e degli sterili. Il team sta vagliando la proposta di soluzione con Shell e altri clienti e sta iniziando lo sviluppo MVP.



La gestione delle emissioni è il primo passo fondamentale per migliorare l'efficienza delle opportunità di decarbonizzazione. La soluzione intelligente per la gestione delle emissioni consente uno sforzo minimo in termini di tecnologia e accessibilità dei dati. Aiuta le società minerarie a comprendere le loro emissioni di carbonio e a rimanere entro i limiti delle normative governative. D'altronde, un'azienda non può modificare ciò che non può misurare.

La soluzione aiuterà i clienti a raccogliere dati da sensori e apparecchiature, controllare la qualità dei dati, aggregarli e applicare calcoli. Il calcolatore di carbonio utilizzerà le API di IBM Environmental Intelligence Suite per completare i calcoli conformi agli standard contabili di Greenhouse Gas Protocol.

La tecnologia applica anche l'analisi e l'intelligenza artificiale in modo che i clienti ricevano non solo più dati, ma anche approfondimenti pertinenti.



L'azienda mineraria può utilizzare queste informazioni per automatizzare i flussi di lavoro, ottimizzare le operazioni, effetturare la transizione al rinnovabile e aggiornare le apparecchiature con un elevato apporto di carbonio.



Lo strumento di gestione degli sterili supervisionerà digitalmente lo stoccaggio degli sterili minerari, i rifiuti generati dall'estrazione, e la separazione dai materiali preziosi. Gli sterili, tipicamente un fango umido, contengono spesso sostanze chimiche tossiche e devono quindi essere monitorati, gestiti e stoccati in modo sicuro. Le società minerarie normalmente immagazzinano gli sterili sottoterra o in una diga e devono garantire che non penetrino nelle acque sotterranee o creino un problema ambientale. Gli ispettori si recano fisicamente negli impianti di stoccaggio degli sterili per verificare la presenza di crepe o segni di movimento della terra, ma lo strumento digitale di gestione degli sterili permetterebbe di utilizzare dati da immagini satellitari, sensori di dighe e rapporti geologici per monitorare efficacemente gli impianti di gestione degli sterili e la sicurezza ambientale. Un flusso di lavoro intelligente potrebbe quindi mitigare eventuali problemi in maniera immediata e autonoma.

Le soluzioni intelligenti di OREN possono essere personalizzate, focalizzandosi quindi sulle preferenze dei punti deboli dei clienti del settore minerario. Il team può co-creare una soluzione intelligente che soddisfi i requisiti, collegare vari dati e soluzioni e creare flussi di lavoro intelligenti utilizzando le capacità di previsione e automazione nella miniera. OREN può aiutare un'azienda mineraria a digitalizzare, automatizzare e trasformare le proprie operazioni per diventare più efficiente, sicura e sostenibile.

Per portare a termine questa trasformazione, il team segue un processo in tre fasi (visualizzazione, implementazione/test e scalabilità/espansione) abilitato dalla metodologia IBM Garage.