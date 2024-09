Contemporaneamente, Franz Hochstrasser, partecipava alla campagna presidenziale di Barack Obama del 2008 e, durante la permanenza al governo degli Stati Uniti e alla Casa Bianca, si è impegnato nella lotta al cambiamento climatico. Ha contribuito a realizzare il più grande investimento in energia pulita nella storia degli Stati Uniti, ha lanciato il piano presidenziale di azione per il clima e ha contribuito a negoziare l'accordo di Parigi alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la COP-21. La loro prossima destinazione è Glasgow, dove si terrà la COP-26, con un nuovo progetto per accelerare la diffusione di energie pulite e coinvolgere più persone nel finanziamento di soluzioni contro il cambiamento climatico.

Moroney e Hochstrasser si sono conosciuti alla Yale University, dove frequentavano il corso di laurea in gestione ambientale. Per aiutare le soluzioni ecosostenibili a crescere con una velocità cento volte superiore e trovare metodi migliori che consentano alle persone, non solo ai governi e alle organizzazioni non profit, di partecipare a iniziative di sostenibilità, i due hanno co-fondato Raise Green (link esterno a ibm.com), un marketplace inclusivo di impact investing per soluzioni per il clima. L'azienda consente alle comunità e alle persone di creare, finanziare, realizzare e gestire i propri progetti di energia pulita. Raise Green ha combinato il crowdfunding azionario con il solare comunitario per rendere l'impact investing accessibile a tutti. Le comunità in condizioni socioeconomiche svantaggiate possono trarre profitto direttamente da un progetto di energia pulita e gli investitori possono iniziare partecipando con soli 100 dollari.

In qualità di start-up in un settore regolamentato, Raise Green non poteva permettersi di commettere errori. Per portare la sua visione a un livello superiore, l'azienda ha scelto di lavorare con IBM per la reputazione di partner consolidato e affidabile di tecnologia e soluzioni, con esperienza in progetti di sostenibilità, dati climatici e nel settore energetico.