IBM Open Data for Industries è la prima piattaforma open source end-to-end costruita sulla base dei dati OSDU per i settori del petrolio, del gas e dell'energia.

La soluzione IBM viene eseguita su Red Hat® OpenShift®, la piattaforma container leader nel cloud ibrido aziendale, ed è completamente integrata con IBM Cloud Pak for Data. È in grado di velocizzare la gestione dei dati in quasi tutte le infrastrutture IT: on-premise, cloud pubblico, multicloud o edge.