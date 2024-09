Nel mondo iperconnesso del business, nulla rimane statico per troppo tempo. La costante ricerca di nuove opportunità ed efficienze promuove l'innovazione e la creatività, dall'automazione all'AI.

Per continuare a garantire l'eccellenza, molte aziende collaborano con specialisti per gestire, mantenere e sviluppare le applicazioni aziendali e l'infrastruttura IT. L'hosting provider OEDIV (Oetker Daten- und Informationsverarbeitung) era in origine la divisione interna di servizi IT del gruppo internazionale Dr. Oetker, famoso in tutto il mondo per i prodotti e gli alimenti da forno.

OEDIV aiuta le aziende a sfruttare i vantaggi delle soluzioni SAP, fornendo supporto tecnico e commerciale unito a una conoscenza approfondita delle soluzioni. Da oltre 25 anni, OEDIV si affida ai sistemi IBM® Power per offrire scalabilità, sicurezza e affidabilità a centinaia di clienti, utilizzando architetture in hosting, di cloud privato, multicloud e cloud ibrido. In particolare per il settore delle piccole e medie imprese, il servizio di OEDIV consente di accedere a potenti applicazioni SAP in esecuzione su IBM Power che altrimenti risulterebbero fuori portata, mentre per i clienti più grandi OEDIV offre consulenza strategica e insight basati sulla sua vasta esperienza nel settore.

Dominik Münch, Team Manager, Power & Operating System Center presso OEDIV, spiega: “Non esiste un'unica strategia cloud adatta a ogni azienda. La scelta della soluzione più efficace dipende dai processi e dalle esigenze di gestione del cliente. L'ampio portafoglio di EDIV offre diverse soluzioni cloud per soddisfare una gamma molto ampia di esigenze. Di conseguenza, la stessa OEDIV cerca l'infrastruttura IT più flessibile, efficace e performante per supportare le ambizioni dei propri clienti".