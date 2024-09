Per fornire protezione 24/7 per i dati mission-critical, Mankind Pharma esegue backup regolari su archiviazione IBM utilizzando IBM Spectrum Protect. Attivando la compressione e la deduplicazione dei dati ad alte prestazioni, IBM Spectrum Protect aiuta l'azienda a contenere i requisiti dell'infrastruttura di archiviazione di backup, migliorando notevolmente la gestibilità. Inoltre, per una totale resilienza in uno scenario di emergenza, Mankind Pharma utilizza il clustering attivo/passivo in SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, per replicare i dati di produzione nel proprio ambiente di data center secondario.

SUSE Linux Enterprise Server è appositamente predisposto per ottimizzare le prestazioni della piattaforma SAP HANA e S/4HANA e offre anche una capacità Live Patching che aumenta la disponibilità abilitando l'applicazione di patch al kernel Linux e gli aggiornamenti sui sistemi attivi. Inoltre, con un approccio basato sulle licenze che raggruppa il sistema operativo, i componenti High Availability, i componenti di archiviazione e i componenti di rete in un unico pacchetto, l'utilizzo di SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications rende il lavoro più semplice ed economico per Mankind Pharma.



Oggi, l'azienda utilizza SAP S/4HANA per gestire i propri processi di business end-to-end, integrati con l'esperienza dell'utente SAP Fiori®, per abilitare Dashboard Executive e accesso mobile in movimento. Mankind Pharma utilizza inoltre soluzioni SAP basate sul cloud per fornire un controllo aziendale dettagliato: SAP Concur® per spese, gestione di trasferte e fatture e SAP SuccessFactors® per la gestione delle risorse umane.



"Anche se la nostra implementazione è avvenuta durante il picco della crisi del COVID-19, il team IBM ha fatto tutto il possibile per offrirci una distribuzione fluida", ricorda Pramod Gokhale. "Il progetto si è svolto in modo impeccabile e IBM ha fornito ogni aspetto della soluzione nei tempi e nel rispetto del budget."