Bantuan visual jarak jauh dalam manajemen layanan lapangan (FSM)

Dengan RVA, organisasi dapat mendukung pelanggan dan teknisi di lapangan melalui feed video yang dikirim dari perangkat seluler dan kacamata pintar.

Di tingkat perusahaan, RVA adalah komponen kunci dari manajemen layanan lapangan (FSM), yang melibatkan koordinasi karyawan yang beroperasi di luar properti perusahaan. RVA digunakan secara luas di banyak industri, termasuk manufaktur, utilitas, dan perawatan kesehatan untuk memberikan penyelesaian masalah yang lebih cepat, meningkatkan tingkat perbaikan pertama kali (FTFR) dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.

Selain video live, RVA juga menggunakan platform dukungan jarak jauh yang dilengkapi dengan alat augmented reality (AR) yang memudahkan karyawan dan pelanggan untuk berkolaborasi. Memanfaatkan platform dukungan jarak jauh dan feed video live, pakar jarak jauh dapat mengamati lingkungan nyata di lokasi lain dan memberikan dukungan visual.

Menurut laporan baru-baru ini, ukuran pasar AR RVA besar dan terus tumbuh. Pasar ini bernilai 1,6 miliar USD pada tahun 2023 dan diproyeksikan mencapai 14 miliar USD pada tahun 2030, yang merupakan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 35%.1

Alat RVA mengubah praktik dukungan jarak jauh tradisional dari pemecahan masalah berbasis suara menjadi pengalaman visual yang canggih. Teknisi dan pelanggan yang berada di lokasi cukup membuka sesi dukungan video dengan perwakilan melalui tautan pesan teks dan membagikan streaming video live mereka. Seorang pakar kemudian dapat membantu mereka menggunakan overlay yang mudah dan mudah diikuti.

RVA berguna dalam industri di mana tim harus memelihara peralatan dan infrastruktur di berbagai lokasi. Tim dukungan pelanggan dan teknisi lapangan yang memanfaatkan platform dukungan jarak jauh dapat memberikan dukungan teknis secara real time tanpa pergi ke lokasi masalah, sehingga mengurangi waktu henti, menghindari pengiriman spesialis, dan membantu merampingkan alur kerja pemeliharaan.