Apa itu AI fisik?

Beberapa hambatan yang sebelumnya menghalangi revolusi AI fisik kini diatasi secara bersamaan. Yang pertama dan paling penting adalah hadirnya AI generatif yang didukung oleh model dasar. Visi komputer dan model multimodal berskala besar kini mampu mengenali objek, memahami hubungan spasial, serta melakukan generalisasi di berbagai pengaturan. Hal ini mengurangi kebutuhan pelatihan khusus untuk setiap tugas individu dan memungkinkan sistem untuk menggunakan kembali kecerdasan di berbagai tugas tersebut.

Tantangan kedua sekarang sedang diatasi oleh kekuatan simulasi modern, yang menggabungkan pemodelan fisika dengan kesetiaan tinggi, rendering fotorealistik, dan paralelisasi. Ini secara dramatis mengurangi waktu pelatihan model dan membuat simulasi berguna tidak hanya untuk pengujian tetapi sebagai tempat pelatihan utama. Tren terkait adalah ledakan ketersediaan komputasi. Terobosan dalam GPU dan pusat data telah membuat pelatihan dalam skala besar menjadi layak.

Akhirnya, perangkat keras kini lebih baik daripada sebelumnya. Robot modern dilengkapi dengan sensor yang lebih canggih dan bahan yang lebih ringan. Mereka dapat memanfaatkan terobosan terbaru dalam AI edge serta kemampuan komunikasi yang semakin baik. Inovasi ini telah membuat eksperimen menjadi layak, bahkan bagi startup kecil. Hasilnya adalah kebangkitan kembali inisiatif otomatisasi fisik, mulai dari kendaraan otonom hingga robot industri serta bot perawatan kesehatan yang melakukan pembedahan dan berbagai prosedur rumit lainnya.

Jensen Huang, CEO Nvidia, secara luas dikreditkan telah mempopulerkan istilah “AI fisik” dan membingkainya sebagai gelombang besar berikutnya dalam inovasi berbasis AI. Dalam wawancara podcast pada Januari 2026, Huang meramalkan masa depan dengan “satu miliar robot.”1 Visi ini mencakup terbentuknya ekonomi global baru yang berpusat pada pengembangan dan pemeliharaan seluruh robot tersebut, yang berpotensi menjadi salah satu industri terbesar di dunia, setara dengan revolusi industri kedua.

Pada bulan yang sama, Nvidia merilis koleksi model terbuka, kerangka kerja, dan infrastruktur AI canggih untuk AI fisik.2 Rilis ini menonjolkan teknologi baru untuk mempercepat alur kerja di “seluruh siklus pengembangan robot.”

“Momen ChatGPT untuk robotika ada di sini,” kata Huang.

Rilis ini mencakup model dunia terbuka dan sepenuhnya dapat disesuaikan yang memungkinkan pembuatan data sintetis berbasis fisik dan evaluasi kebijakan robot dalam simulasi untuk AI fisik, model bahasa visi penalaran terbuka, dan model tindakan bahasa visi penalaran terbuka. Rilis ini hadir bersamaan dengan kerangka kerja simulasi dan komputasi baru.