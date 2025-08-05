Mengapa 2025 adalah tahun penting bagi robotika

Ini lucu, kecil, tampak konyol dan dapat diprogram dalam Python. Memperkenalkan Reachy Mini, robot sumber terbuka ringkas dari Hugging Face yang dirancang untuk digunakan oleh pengembang, konsumen biasa, dan bahkan anak-anak. Dan sejak Hugging Face mengumumkan rilisnya pada bulan Juli, Reachy Mini, tersedia di pra-penjualan, telah melampaui harapan, menurut Pollen Robotics, sebuah perusahaan robotika yang baru-baru ini diakuisisi oleh perusahaan AI.
2025 akan menjadi tahun AI fisik. Menurut NASDAQ, pasar diproyeksikan tumbuh dari USD 12,77 miliar pada 2023 menjadi USD 124,77 miliar pada tahun 2030. NVIDIA juga mengumumkan model dasar humanoid terbuka pertama, GROOT N1. Dan robot sudah mulai digunakan: Amazon baru saja menerapkan robot mereka yang kesejuta pada Juli 2025, dan Waymo milik Google mengantarkan lebih dari 10 juta perjalanan pada Mei 2025.
Tetapi apakah robot siap untuk kehidupan sehari-hari? IBM Think bertemu dengan para pendiri membangun menuju masa depan itu.
Anto Patrex meninggalkan pekerjaannya di perusahaan AI besar tahun ini untuk meluncurkan CosmicBrain, sebuah startup yang menangani salah satu tantangan terbesar robotik: data.
“Banyak orang mulai membangun dan menggunakan AI untuk meningkatkan robotika,” katanya dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “Jadi itulah salah satu alasan mengapa saya berhenti dari pekerjaan saya. Saya merasa jika saya tidak berada di luar angkasa pada hari ini, saya akan kehilangan banyak hal.”
CosmicBrain membangun model simulasi untuk melatih robot menggunakan data tugas manusia, dikumpulkan melalui wearable. “Jika Anda melihat robot dari perusahaan intelijen fisik, mereka dilatih menggunakan teleoperasi,” jelas Patrex. “Ini bukan metode yang dapat diskalakan, jadi ketika mereka diterapkan ke gudang atau bidang pertanian yang sebenarnya, itu tidak memiliki kumpulan data yang beragam.”
Idenya? Toko aplikasi plug-and-play untuk robot, untuk semua orang: pengembang, siswa, atau perusahaan yang bersedia melatih robot mereka. “Kami sedang membuat Google Play Store atau App Store untuk robot,” katanya. "Ini seperti Matrix di zaman modern. Kami akan memiliki ratusan ribu keahlian yang bisa Anda pasang, dan robot akan tahu apa yang harus dilakukan.”
Patrex mengatakan rencananya adalah mengumpulkan lebih dari 50 juta jam video dalam dua tahun ke depan. Langkah selanjutnya adalah menggunakan data ini untuk menghasilkan data sintetis.
“Ada banyak hal yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan di dunia nyata,” katanya. “Apa yang terjadi jika robot membiarkan paket tergelincir? Bagaimana dia mengambilnya? Kita bisa mengajari robot-robot ini untuk melakukan ini, atau mengenali 100 varietas buah yang berbeda, seperti mengambil ceri versus tomat, apel, dan jeruk.”
CosmicBrain melihat dampak potensialnya pada ekosistem robotika yang mirip dengan yang dimiliki Scale AI, yang mengkhususkan diri dalam anotasi data, dan Google, Microsoft, Meta, OpenAI atau Anthropic pada ledakan AI generatif. “Kecuali Scale AI menjual data mereka,” katanya. “Kami tidak akan menjual data kami. Sebaliknya, kami akan menjual keahlian sebagai API, sehingga data akan tetap bersama perusahaan.”
Beberapa hari yang lalu, Elon Musk, CEO Tesla, memperkirakan bahwa robot Optimus Tesla dapat menghasilkan pendapatan USD 30 triliun, dan Patrex membelinya. “Segera, Anda akan melihat [semua]... membangun robot, memperbaiki robot, melukis robot, melatih robot,” kata Patrex. “Akan ada ekonomi yang besar.”
Masa depan itu sudah terwujud bagi Jan Liphardt, Associate Professor of Bioengineering di Stanford dan Pendiri OpenMind, tumpukan perangkat lunak asli AI terbuka untuk robot yang berencana membuka toko pertamanya di San Francisco tahun ini.
“Ini terjadi tahun ini, bukan pada 2037,” kata Liphardt kepada IBM Think. "Dan itu bukan hanya kami."
Sebagai penggemar lama robot fiksi ilmiah, Liphardt mengamati kesenjangan antara robot fiksi dan mesin industri dalam kehidupan nyata. “Banyak dari kita telah melihat film yang isinya orang berinteraksi dengan robot,” katanya. “Dan sampai beberapa tahun yang lalu, robot dibangun untuk pindah sepotong logam dan mengelasnya ke potongan logam lain, untuk keperluan industri. Ada kesenjangan besar antara jenis robot yang kita lihat di film dan baca di fiksi ilmiah, dengan jenis robot yang kita lihat di sekitar kita.
Itu berubah selama ledakan AI generatif.
“Saya melihat LLM seperti beberapa tahun yang lalu,” katanya. “Saya penasaran untuk melihat apakah kumpulan output dapat diperluas dari teks ke tindakan di dunia nyata.”
Dia mulai menulis perangkat lunak untuk mengontrol robot ruma—membantu anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah, menggonggong tamu asing, bahkan memetakan taman. “LLM tidak hanya dapat menulis kode komputer, tetapi mereka juga dapat mengeluarkan perintah ke perangkat keras,” kata Liphardt. “Itu benar-benar menarik bagi saya.”
Dia percaya LLM memecahkan tantangan inti seperti fusi data, proses mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk menghasilkan output yang kohesif dan informatif. “Salah satu keuntungan menggunakan bahasa untuk menggambarkan dunia fisik adalah bahwa itu cocok secara alami dengan cara kerja model bahasa besar—mereka hebat dalam memahami, meneruskan, dan menghasilkan cerita dari input itu.”
Namun demikian, tidak semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Salah satu robotnya, misalnya, cenderung menggonggong pada tunawisma. “Tentu saja, kami tidak memprogramnya,” katanya. “Namun gagasan tentang seorang tunawisma yang menakutkan adalah sesuatu yang pasti ada dalam data pelatihan.”
“[Bias dalam data pelatihan] ini tidak spesifik untuk robot,” kata Liphardt. “Dan yang penting bagi saya hanyalah mengamati itu dan kemudian memikirkan cara-cara yang baik untuk mengendalikan atau mengatur Teknologi. Dan itu juga masalah yang sama sekali belum terpecahkan. Jika Anda membayangkan tentang persimpangan tata kelola penyelarasan dan model bahasa besar, itu adalah masalah yang jauh, jauh lebih besar daripada upaya perangkat lunak robot apa pun.”
Mendorong adopsi pengembang mungkin menjadi apa yang akhirnya mendorong robotika ke arus utama. Itulah pertaruhan di balik pergerakan Hugging Face ke luar angkasa. “Dengan perangkat keras yang lebih murah dan AI sumber terbuka, kami pikir ini bisa menjadi momen ChatGPT untuk robotika,” kata CEO Hugging Face Clément Delangue dalam episode podcast TBPN baru-baru ini.
K-Scale Labs, sebuah perusahaan robotika humanoid sumber terbuka yang berbasis di San Francisco, bekerja pada premis yang sama. Mereka akan mulai mengirimkan K-Bot, robot pribadi yang akan memiliki penggerak dasar, kontrol suara, dan set perintah yang telah ditentukan sebelumnya, pada Desember 2025.
“Saya pikir sangat penting untuk memiliki platform pertama pengembang sumber terbuka yang benar-benar terbuka,” kata Benjamin Bolte, CEO K-Scale Labs, dalam sebuah wawancara.
Seorang mantan insinyur Tesla dan Meta, Bolte percaya bahwa, seperti hari-hari awal PC atau konsol game, pertumbuhan nyata akan datang dari pengadopsi awal, pengembang, dan penghobi.
K-Scale Labs bertaruh pada beberapa kasus penggunaan kunci—dan pada keterbukaan. “Mencoba mendikte bagaimana semuanya harus bekerja adalah pendekatan yang salah,” kata Bolte. “Jika kita benar-benar dapat membuat orang bereksperimen dengan robot dan benar-benar membangun pengalaman sendiri, saya pikir akan ada seperti proses lanjutan yang besar, seperti ekosistem pengembang aplikasi untuk humanoid.”
Membangun minat untuk Reachy 2, robot humanoid sumber terbuka yang dikembangkan dan dibangun oleh Pollen Robotics, perusahaan mengembangkan Reachy Mini, robot pribadi yang hanya tersedia dalam pre-order. Ini bukan robot humanoid penuh, tetapi berpotensi asisten sehari-hari yang dapat pindah di sekitar rumah Anda, berbicara, mendengarkan, dan memvisualisasikan lingkungannya.
“Cakupan aplikasinya sangat besar,” kata Anne-Charlotte Passanisi, Senior Product Manager di Pollen Robotics, perusahaan robotika yang diakuisisi oleh Hugging Face awal tahun ini. “Kami sedang membangun blok untuk membiarkan orang menciptakan hal-hal luar biasa. Tujuannya adalah robot ramah keluarga yang dapat diprogram siapa pun. Kami belum sampai ke sana, tapi potensinya sangat besar.”
