Mengapa 2025 adalah tahun penting bagi robotika

Anto Patrex meninggalkan pekerjaannya di perusahaan AI besar tahun ini untuk meluncurkan CosmicBrain, sebuah startup yang menangani salah satu tantangan terbesar robotik: data.

“Banyak orang mulai membangun dan menggunakan AI untuk meningkatkan robotika,” katanya dalam sebuah wawancara dengan IBM Think. “Jadi itulah salah satu alasan mengapa saya berhenti dari pekerjaan saya. Saya merasa jika saya tidak berada di luar angkasa pada hari ini, saya akan kehilangan banyak hal.”

CosmicBrain membangun model simulasi untuk melatih robot menggunakan data tugas manusia, dikumpulkan melalui wearable. “Jika Anda melihat robot dari perusahaan intelijen fisik, mereka dilatih menggunakan teleoperasi,” jelas Patrex. “Ini bukan metode yang dapat diskalakan, jadi ketika mereka diterapkan ke gudang atau bidang pertanian yang sebenarnya, itu tidak memiliki kumpulan data yang beragam.”

Idenya? Toko aplikasi plug-and-play untuk robot, untuk semua orang: pengembang, siswa, atau perusahaan yang bersedia melatih robot mereka. “Kami sedang membuat Google Play Store atau App Store untuk robot,” katanya. "Ini seperti Matrix di zaman modern. Kami akan memiliki ratusan ribu keahlian yang bisa Anda pasang, dan robot akan tahu apa yang harus dilakukan.”

Patrex mengatakan rencananya adalah mengumpulkan lebih dari 50 juta jam video dalam dua tahun ke depan. Langkah selanjutnya adalah menggunakan data ini untuk menghasilkan data sintetis.

“Ada banyak hal yang sebenarnya tidak bisa kita lakukan di dunia nyata,” katanya. “Apa yang terjadi jika robot membiarkan paket tergelincir? Bagaimana dia mengambilnya? Kita bisa mengajari robot-robot ini untuk melakukan ini, atau mengenali 100 varietas buah yang berbeda, seperti mengambil ceri versus tomat, apel, dan jeruk.”

CosmicBrain melihat dampak potensialnya pada ekosistem robotika yang mirip dengan yang dimiliki Scale AI, yang mengkhususkan diri dalam anotasi data, dan Google, Microsoft, Meta, OpenAI atau Anthropic pada ledakan AI generatif. “Kecuali Scale AI menjual data mereka,” katanya. “Kami tidak akan menjual data kami. Sebaliknya, kami akan menjual keahlian sebagai API, sehingga data akan tetap bersama perusahaan.”

Beberapa hari yang lalu, Elon Musk, CEO Tesla, memperkirakan bahwa robot Optimus Tesla dapat menghasilkan pendapatan USD 30 triliun, dan Patrex membelinya. “Segera, Anda akan melihat [semua]... membangun robot, memperbaiki robot, melukis robot, melatih robot,” kata Patrex. “Akan ada ekonomi yang besar.”