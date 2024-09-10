“Sistem berkaki memiliki keuntungan karena dapat bergerak dengan cara yang lebih serbaguna melalui lingkungan yang kompleks, seperti menaiki tangga dan [melangkah] melewati rintangan, tidak seperti robot beroda,” kata Hu. Namun, mereka masih rentan terhadap ketidakstabilan, tambahnya, di situlah robot beroda memiliki keunggulan.

Perusahaan robotika sendiri memiliki pendapat yang kuat tentang masalah ini. “Robot berjalan berkaki dua pada dasarnya tidak berguna mengingat teknologi aktuator saat ini,” kata Geordie Rose, CEO dan salah satu pendiri Sanctuary AI, yang memproduksi humanoid beroda Phoenix. Pada bulan April, perusahaan mengumumkan kemitraan dengan Magna dari Kanada, pemasok suku cadang mobil di seluruh dunia dengan 343 pabrik.

“Setiap perusahaan yang mengembangkan robot berkaki dua akan membatasi penggunaannya pada kasus-kasus khusus, seperti memindahkan kotak kosong, yang lebih baik dilakukan dengan robot khusus,” lanjut Rose. “Ini karena berjalan kaki dua secara inheren tidak stabil, daya tidak efisien dan sangat membatasi kualitas motor di tubuh bagian atas karena kebutuhan untuk membuat tubuh bagian atas seringan mungkin. Robot manipulasi lincah untuk pekerjaan memerlukan dasar beroda, dan itulah cara sistem kami dirancang. Roda bukan hanya ide yang bagus— roda diperlukan untuk produk manipulasi lincah.”

Agility Robotics, yang memproduksi humanoid Digit, melihat kaki yang dirancang dengan baik sebagai hal yang penting. “Digit telah dirancang untuk melakukan serangkaian tugas yang beragam dan kakinya adalah pembeda besar,” kata Daniel Diez, chief strategy officer Agility. Digit saat ini digunakan di gudang untuk Amazon dan Spanx; Agility bekerja dengan perusahaan mobil saat ini, tetapi mereka belum mengatakan yang mana.

Agility mempelajari biometrik cara hewan berjalan dan berlari dan menyimpulkan bahwa kaki seperti burung dengan pergelangan kaki dan jari-jari kaki yang besar adalah cara yang tepat (lihat Digit beraksi di sini). Kaki bergaya burung berarti robot dapat jongkok lurus ke bawah dan dilipat untuk disimpan. “Desain kaki Digit memungkinkannya bergerak dengan cara yang sama seperti yang dilakukan manusia,” tambah Diez. “Ini memungkinkannya untuk melakukan serangkaian tugas kompleks yang lebih beragam dan merupakan alasan besar kami dapat menggunakan robot kami secara komersial hari ini.”