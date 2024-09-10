Industri otomotif bergerak penuh ke arah robotika. Sektor otomotif telah menjadi pengadopsi robot industri nomor satu, menyumbang 33% dari semua instalasi di AS tahun lalu, menurut penelitian 2024 oleh Federasi Robotika Internasional. Alasan utama termasuk transisi ke lebih banyak kendaraan listrik serta kekurangan tenaga kerja.
Pembuat mobil menggunakan berbagai robot yang berkisar dari robot kolaboratif (atau “cobot”) hingga lengan robot enam sumbu. Namun, teknologi terbaru—dan terbesar—adalah robot humanoid yang mulai masuk ke lantai pabrik.
Baru-baru ini perusahaan robotika California Figure, yang mengumpulkan dana USD 675 juta awal tahun ini, merilis video yang menunjukkan bagaimana humanoid Figure 01 beroperasi di pabrik BMW; pada bulan Agustus mereka merilis Figure 02, yang dapat melakukan percakapan alami berkat integrasi OpenAI dan sedang diuji oleh BMW sekarang. Dan musim panas ini, Tesla memamerkan Optimus Gen 2 di Konferensi AI Dunia di Shanghai dan mengatakan berencana untuk menggunakannya di pabrik-pabrik Tesla segera; Elon Musk telah menyarankan bahwa Optimus memiliki potensi untuk menjadi lebih berharga daripada gabungan seluruh produk Tesla lainnya. Mercedes-Benz dan Nio dari Tiongkok juga bereksperimen dengan humanoid di pabrik mereka.
Sebelumnya, Hyundai mengakuisisi Boston Dynamics pada tahun 2021, meskipun belum ada kabar mengenai penggunaan robot humanoid Atlas milik Boston Dynamics di pabrik-pabrik Hyundai—lebih lanjut tentang hal ini nanti.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
“Robot telah ada selama bertahun-tahun,” kata Jose Favilla, pemimpin global untuk Industri 4.0 di IBM. “Kuncinya ke depan adalah mengembangkan mereka dari melakukan tugas-tugas berulang menjadi lebih 'cerdas'—memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai tugas yang lebih luas sesuai dengan kondisi berbeda yang akan mereka hadapi di lingkungan pabrik.” Interaksi mereka dengan sistem pabrik akan lebih efisien karena mereka tidak perlu mengakses sistem melalui layar seperti yang dilakukan orang, tambahnya. “Mereka akan mendapatkan pesan digital langsung tentang masalah potensial, dapat mencari catatan perbaikan sebelumnya, dan menggunakan sistem cerdas mereka sendiri atau mengakses sistem cerdas lainnya untuk memperbaiki mesin.”
"Tangan humanoid adalah topik utama riset dan terobosan mungkin akan terjadi dalam beberapa tahun ke depan," kata Dr. Yue Hu, kepala Active & Interactive Robotics Lab di University of Waterloo. “Karena [humanoid] juga dilengkapi dengan kaki dan umumnya berbentuk seperti manusia, tidak perlu bagi pabrik untuk membentuk kembali lingkungan mereka.” Pabrik mobil saat ini membutuhkan ruang real estat yang luas karena mereka perlu menampung mesin besar yang khusus untuk satu tugas, catat Hu. “Ini dapat mengarah pada masa depan yang lebih berkelanjutan dan pabrik yang lebih kecil di mana humanoid tujuan umum dapat melakukan banyak tugas dalam ruang yang lebih kecil.”
“Sistem berkaki memiliki keuntungan karena dapat bergerak dengan cara yang lebih serbaguna melalui lingkungan yang kompleks, seperti menaiki tangga dan [melangkah] melewati rintangan, tidak seperti robot beroda,” kata Hu. Namun, mereka masih rentan terhadap ketidakstabilan, tambahnya, di situlah robot beroda memiliki keunggulan.
Perusahaan robotika sendiri memiliki pendapat yang kuat tentang masalah ini. “Robot berjalan berkaki dua pada dasarnya tidak berguna mengingat teknologi aktuator saat ini,” kata Geordie Rose, CEO dan salah satu pendiri Sanctuary AI, yang memproduksi humanoid beroda Phoenix. Pada bulan April, perusahaan mengumumkan kemitraan dengan Magna dari Kanada, pemasok suku cadang mobil di seluruh dunia dengan 343 pabrik.
“Setiap perusahaan yang mengembangkan robot berkaki dua akan membatasi penggunaannya pada kasus-kasus khusus, seperti memindahkan kotak kosong, yang lebih baik dilakukan dengan robot khusus,” lanjut Rose. “Ini karena berjalan kaki dua secara inheren tidak stabil, daya tidak efisien dan sangat membatasi kualitas motor di tubuh bagian atas karena kebutuhan untuk membuat tubuh bagian atas seringan mungkin. Robot manipulasi lincah untuk pekerjaan memerlukan dasar beroda, dan itulah cara sistem kami dirancang. Roda bukan hanya ide yang bagus— roda diperlukan untuk produk manipulasi lincah.”
Agility Robotics, yang memproduksi humanoid Digit, melihat kaki yang dirancang dengan baik sebagai hal yang penting. “Digit telah dirancang untuk melakukan serangkaian tugas yang beragam dan kakinya adalah pembeda besar,” kata Daniel Diez, chief strategy officer Agility. Digit saat ini digunakan di gudang untuk Amazon dan Spanx; Agility bekerja dengan perusahaan mobil saat ini, tetapi mereka belum mengatakan yang mana.
Agility mempelajari biometrik cara hewan berjalan dan berlari dan menyimpulkan bahwa kaki seperti burung dengan pergelangan kaki dan jari-jari kaki yang besar adalah cara yang tepat (lihat Digit beraksi di sini). Kaki bergaya burung berarti robot dapat jongkok lurus ke bawah dan dilipat untuk disimpan. “Desain kaki Digit memungkinkannya bergerak dengan cara yang sama seperti yang dilakukan manusia,” tambah Diez. “Ini memungkinkannya untuk melakukan serangkaian tugas kompleks yang lebih beragam dan merupakan alasan besar kami dapat menggunakan robot kami secara komersial hari ini.”
Kembali ke Boston Dynamics: Pada musim semi ini, perusahaan robotika tersebut menghentikan produksi robot humanoid Atlas yang telah beroperasi selama satu dekade dan segera meluncurkan versi barunya. Sebuah video viral dari Atlas yang telah diperbarui telah mengumpulkan enam juta penayangan, dan gerakan robot yang sangat tidak mirip manusia dalam klip tersebut mendorong Elon Musk untuk mengatakan bahwa robot itu kerasukan.
Atlas masih dalam tahap percobaan. Di ranah otomotif, anjing pekerja sejati perusahaan adalah Spot, robot berkaki empat yang sudah lama berkeliaran di pabrik-pabrik mobil. Bahkan, IBM berkolaborasi dengan Boston Dynamics untuk mengembangkan solusi berbasis AI untuk Spot pada tahun 2021.
Usaha patungan terbaru Spot adalah dengan BMW. Di pabrik BMW di luar Birmingham, Inggris, Spot secara mandiri melakukan inspeksi industri dan umpan balik data sehingga tim dapat melakukan pemeliharaan prediktif. Salah satu contohnya adalah sensor akustiknya, yang dapat mendeteksi kebocoran udara terkompresi sebelum menjadi perbaikan yang mahal (sebuah kebocoran berukuran seperempat inci dapat menghabiskan biaya hingga USD 8.000 per tahun, menurut perwakilan Boston Dynamics). Robot dapat diikuti pada peta pabrik menggunakan perangkat lunak manajemen armada yang dirancang khusus yang memungkinkan operator merencanakan rute, menjadwalkan misi, memantau kemajuan, dan mengontrol robot dari jarak jauh.
Apakah robot berbasis hewan memiliki keunggulan dibandingkan humanoid? “Masing-masing memiliki pro dan kontra,” kata Favilla. “Robot berbasis humanoid bisa lebih fleksibel dan lebih mudah diintegrasikan ke lingkungan pabrik yang ada. Robot berbasis hewan bisa lebih baik untuk tugas-tugas tertentu, seperti merangkak di tempat-tempat kecil, yang akan sulit dilakukan oleh humanoid.”
Karena robot humanoid terlihat seperti manusia, apakah ada kekhawatiran bahwa rekan kerja mereka yang hidup dan bernapas mungkin mulai menganggap mereka sebagai manusia?
“Saya pikir mesin yang diperkenalkan di lingkungan pabrik di mana mereka memiliki tugas yang berulang dan khusus akan diterima seperti teknologi lain yang telah diperkenalkan dalam lingkungan serupa”, kata Hu. “Mungkin pada awalnya akan ada masa transisi, tetapi akan dinormalisasi lebih cepat [dibandingkan] dengan lingkungan lain yang membutuhkan lebih banyak interaksi sosial.”
Riset Hu meneliti interaksi manusia-robot (HRI) dan mencari cara robot dapat melakukan tugas mereka sambil tetap dapat diterima secara sosial. Dia mencatat bahwa cara orang memandang robot secara sosial adalah faktor penting dalam pengaturan pengasuhan atau pendidikan, tetapi “dalam pengaturan pabrik atau otomatisasi ini sebagian besar akan dimitigasi.”
“Robot sering menjadi penangkal petir untuk otomatisasi dan ketidakamanan pekerjaan,” kata Diez. “Itu bisa dimengerti, terutama ketika teknologi mengambil bentuk humanoid. Ketika berpikir tentang robot humanoid atau otomatisasi secara umum, penting untuk diingat... bahwa kemajuan teknologi tidak mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia. Kemajuan teknologi hanya mengubah jenis pekerjaan yang tersedia.”
"Saat ini terdapat 8,2 juta lowongan pekerjaan di AS, tetapi hanya 6,5 juta pengangguran," kata Rose. "Dunia membutuhkan lebih banyak pekerja, terutama di jenis pekerjaan yang terlalu membosankan, kotor, atau berbahaya bagi manusia."
“Perusahaan perlu mengotomatiskan jalan keluar dari masalah ini,” tambah Diez, “atau keberhasilan bisnis itu sendiri bisa dipertaruhkan.”
Dengarkan untuk melihat apakah agen virtual dapat menggantikan manusia karena mereka bekerja lebih cepat dan lebih akurat dengan AI generatif.
Jelajahi bagaimana CEO menggunakan AI generatif dan modernisasi aplikasi untuk mendorong inovasi dan tetap kompetitif.
Pelajari mengapa untuk memenuhi permintaan pelanggan, pengecer harus memahami inventaris apa yang tersedia.
Bangun bisnis yang lebih tangguh dengan didukung solusi AI untuk manajemen aset dan rantai pasokan yang cerdas.
Transformasikan operasi bisnis Anda dengan IBM menggunakan data yang lengkap dan teknologi AI yang tangguh untuk mengintegrasikan proses pengoptimalan.
IBM Cloud Pak for Business Automation adalah seperangkat modular komponen perangkat lunak terintegrasi untuk manajemen operasi dan otomatisasi.
Transformasikan operasi bisnis Anda dengan solusi IBM yang terdepan dalam industri. Tingkatkan produktivitas, ketangkasan, dan inovasi melalui alur kerja cerdas dan teknologi otomatisasi.