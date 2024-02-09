Apa itu modernisasi mainframe? 

Mainframe adalah komputer dengan sejumlah besar memori dan prosesor data yang melakukan perhitungan sederhana dan transaksi secara real time. Mainframe sangat penting untuk proses bisnis inti dari banyak perusahaan termasuk database komersial, server transaksi, dan aplikasi yang bergantung pada keamanan dan ketahanannya.

Mainframe yang dipasang 10 tahun yang lalu masih dapat menimbulkan risiko yang cukup besar bagi organisasi di beberapa sisi. Pertama, inefisiensi dari teknologi lama dapat meningkatkan biaya operasional dan membuat bisnis rentan terhadap pesaing yang lebih baru dan lebih inovatif. Kedua, aplikasi lama yang dibuat dengan bahasa pemrograman lama dapat menimbulkan masalah kinerja dan sulit dipecahkan oleh pengkode muda yang dilatih dengan bahasa pengkodean modern

Salah satu contohnya adalah dalam bahasa kode COBOL(Common Business Oriented Language) dan Java— dua bahasa pengkodean yang lebih banyak digunakan untuk membangun aplikasi. Terlepas dari popularitasnya, COBOL dan Java masih memiliki perbedaan utama yang perlu dipertimbangkan agar inisiatif modernisasi mainframe menjadi efektif. Meskipun Java lebih intuitif bagi banyak programmer karena kemiripannya dengan C++, sintaksis COBOL didesain untuk penerapan berorientasi bisnis dan dianggap lebih mudah dibaca.

Berikut ini adalah pandangan lebih dekat tentang cara kerja modernisasi mainframe dan mengapa hal ini menjadi bagian penting dari inisiatif transformasi digital.