Apa itu modernisasi mainframe? 

Diterbitkan: 09 Februari 2024
Kontributor: Mesh Flinders, Ian Smalley
Modernisasi mainframe adalah proses yang digunakan perusahaan untuk memindahkan sistem lama mereka ke ekosistem yang lebih baru dan lebih maju secara teknologi. Beberapa area yang paling sering menjadi sasaran modernisasi adalah kode, antarmuka, potensi penghematan biaya, dan kinerja.
Pendekatan modernisasi dapat sangat bervariasi dalam skala dan cakupannya, beberapa melakukan perombakan total terhadap fungsionalitas sistem dan basis kode yang ada sementara yang lain menargetkan area yang lebih spesifik untuk inovasi. Pendekatan kedua lebih banyak digunakan karena teknologi yang mendasarinya seringkali mahal dan berisiko untuk diganti sepenuhnya. Pemikiran di balik pendekatan kedua yang lebih hati-hati terhadap modernisasi adalah bahwa meskipun teknologi yang mendasarinya mungkin telah berubah sejak sistem komputer diinstal atau aplikasi dibuat, migrasi data dari satu sistem ke sistem lain dapat berisiko dan mahal.
Memilih solusi modernisasi mainframe yang tepat sangat penting untuk menjaga agar perangkat keras dan perangkat lunak Anda tetap mutakhir dan tetap kompetitif dalam lingkungan TI yang berubah dengan cepat. Karena sebagian besar perusahaan menggunakan sistem mainframe untuk menjalankan beban kerja mainframe mereka yang paling penting dan menyimpan data berharga, para pemimpin bisnis semakin memprioritaskan modernisasi mainframe dan melakukan investasi besar di bidang ini. Menurut whitepaper IBV baru-baru ini yang ditugaskan oleh IBM, 71% eksekutif mengatakan aplikasi mainframe adalah pusat strategi bisnis mereka dan empat dari lima eksekutif mengatakan organisasi mereka perlu bertransformasi dengan cepat untuk mengikuti persaingan.
Mainframe adalah komputer dengan sejumlah besar memori dan prosesor data yang melakukan perhitungan sederhana dan transaksi secara real time. Mainframe sangat penting untuk proses bisnis inti dari banyak perusahaan termasuk database komersial, server transaksi, dan aplikasi yang bergantung pada keamanan dan ketahanannya.
Mainframe yang dipasang 10 tahun yang lalu masih dapat menimbulkan risiko yang cukup besar bagi organisasi di beberapa sisi. Pertama, inefisiensi dari teknologi lama dapat meningkatkan biaya operasional dan membuat bisnis rentan terhadap pesaing yang lebih baru dan lebih inovatif. Kedua, aplikasi lama yang dibuat dengan bahasa pemrograman lama dapat menimbulkan masalah kinerja dan sulit dipecahkan oleh pengkode muda yang dilatih dengan bahasa pengkodean modern
Salah satu contohnya adalah dalam bahasa kode COBOL(Common Business Oriented Language) dan Java— dua bahasa pengkodean yang lebih banyak digunakan untuk membangun aplikasi. Terlepas dari popularitasnya, COBOL dan Java masih memiliki perbedaan utama yang perlu dipertimbangkan agar inisiatif modernisasi mainframe menjadi efektif. Meskipun Java lebih intuitif bagi banyak programmer karena kemiripannya dengan C++, sintaksis COBOL didesain untuk penerapan berorientasi bisnis dan dianggap lebih mudah dibaca.
Berikut ini adalah pandangan lebih dekat tentang cara kerja modernisasi mainframe dan mengapa hal ini menjadi bagian penting dari inisiatif transformasi digital.
Munculnya kecerdasan buatan (AI), situasi geopolitik yang tidak stabil di Eropa dan timur tengah, COVID 19 — beberapa tahun terakhir telah melihat dunia bisnis diguncang oleh rantai gangguan yang tampaknya tak ada habisnya, sering dikaitkan dengan teknologi baru. Meskipun masih harus dilihat bagaimana perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini akan berdampak pada infrastruktur TI dari waktu ke waktu, itu adalah taruhan yang aman bahwa inovasi digital dan kebutuhan untuk modernisasi akan tetap menjadi prioritas utama bagi para pemimpin bisnis dalam waktu dekat.
Mainframe boleh dibilang merupakan area infrastruktur TI yang paling rentan terhadap perubahan dalam suatu organisasi. Sebagai urat nadi aplikasi dan data, mainframe merupakan jantung dari setiap perusahaan di bidang teknologi, jadi menjaga agar semuanya tetap mutakhir dan berjalan lancar merupakan hal yang sangat penting. Misalnya, DevOps—alur kerja pengembangan perangkat lunak yang diandalkan perusahaan untuk mempercepat pengiriman perangkat lunak dan aplikasi berkualitas tinggi—sangat bergantung pada efektivitas sistem TI mainframe.
Lebih dari sebelumnya, perusahaan melihat adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan dan memperluas kemampuan mainframe mereka untuk mendorong inovasi dan meningkatkan ketahanan. Strategi modernisasi mainframe dapat membantu mendorong transformasi digital dan menangkap nilai baru. Menurut whitepaper IBV baru-baru ini yang ditugaskan oleh IBM, 45 dari 50 bank teratas, empat dari lima maskapai teratas, tujuh dari 10 pengecer global teratas, dan 67 dari perusahaan Fortune 100 memanfaatkan mainframe sebagai platform inti mereka.
Berikut ini adalah lima manfaat yang biasanya disadari oleh organisasi dengan pendekatan modernisasi mainframe yang kuat.
Modernisasi mainframe lama membantu perusahaan mengimbangi teknologi baru dan memastikan kompetitor mereka tidak akan mendapatkan keunggulan teknologi. Terlebih lagi, teknologi yang lebih baru lebih mudah diperbarui daripada pendahulunya, sehingga peningkatan di masa depan menjadi lebih sederhana dan lebih murah.
Dengan sendirinya, memasang, mengoperasikan, dan memelihara infrastruktur TI adalah salah satu biaya terbesar yang dihadapi banyak perusahaan. Ditambah lagi dengan fakta bahwa teknologi yang lebih lama lebih rumit dan kurang mudah diintegrasikan ke dalam aplikasi baru yang dibutuhkan bisnis Anda, dan mudah untuk melihat bagaimana tidak meningkatkan TI yang lebih lama bisa jadi kurang hemat biaya dalam jangka panjang dibandingkan dengan inisiatif modernisasi aplikasi atau mainframe.
Modernisasi mainframe adalah peluang untuk menambah keterampilan dan kemampuan karyawan Anda, membuat mereka lebih kompetitif dan mampu berkontribusi lebih baik pada operasi penting Anda. Sebagai contoh, jika aplikasi Anda dikodekan lebih dari satu dekade yang lalu, kemungkinan besar para pembuat kode Anda dapat menggunakan penyegaran sebanyak kode mereka. Investasi dalam mainframe modern bukan hanya investasi dalam aset teknologi Anda, tetapi juga pada orang-orang Anda.
Meningkatkan sistem TI adalah cara yang bagus bagi bisnis untuk memanfaatkan banyak kemampuan otomatisasi yang telah diperkenalkan dalam beberapa tahun terakhir. Mengotomatiskan tugas-tugas rutin seperti penjadwalan, pemeliharaan, dan entri data membantu karyawan memfokuskan kembali waktu dan energi mereka pada aktivitas yang lebih bernilai.
Data mainframe, tentang pelanggan, alur kerja, masalah pemeliharaan, dan lainnya, sering kali tidak terpakai selama bertahun-tahun di dalam sistem lama. Solusi modernisasi mainframe yang memanfaatkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) dapat membantu memanfaatkan data historis perusahaan Anda dan menemukan wawasan strategis yang penting.
Meskipun ada pendekatan dan strategi yang berbeda untuk modernisasi mainframe, pada tingkat fundamental, semuanya melibatkan peningkatan sistem dan aplikasi TI yang ada. Ruang lingkup, skalabilitas, dan persyaratan lainnya dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan bisnis, jadi penting bagi pemangku kepentingan untuk menyelaraskan harapan mereka terhadap suatu proyek, serta potensi risikonya.
Setiap inisiatif modernisasi, apapun ruang lingkupnya, memiliki risiko tertentu. Kompleksitas peningkatan teknologi yang dipasang 10, 20, bahkan 30 tahun yang lalu terlalu besar untuk menghilangkan risiko sepenuhnya. Berikut adalah beberapa tantangan yang biasanya dihadapi proyek modernisasi mainframe.
Meskipun risiko-risiko ini tidak dapat dihilangkan sama sekali, pendekatan-pendekatan yang digunakan secara luas untuk modernisasi mainframe ini dapat mengurangi risiko-risiko tersebut secara signifikan sambil tetap memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan modernisasi mereka.
