Apa itu emisi yang dibiayai?

Emisi yang dibiayai termasuk dalam kategori emisi Lingkup 3, atau emisi yang berasal dari perusahaan dalam rantai nilai organisasi tetapi tidak secara langsung dimiliki atau dikendalikan oleh organisasi. (Emisi tersebut berbeda dengan emisi perusahaan Lingkup 1 dan emisi Lingkup 2.) Di sektor keuangan, rantai nilai itu mencakup bisnis yang dipinjamkan atau diinvestasikan oleh lembaga keuangan.
Banyak lembaga keuangan saat ini menghitung dan melaporkan emisi yang dibiayai sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemitraan untuk Keuangan Penghitungan Karbon (PCAF). Grup industri keuangan nirlaba global ini memberikan panduan tentang inisiatif keberlanjutan bisnis. Inisiatif dan kelompok lain juga mendukung lembaga keuangan dalam upaya mereka untuk melacak dan mengurangi emisi yang dibiayai, termasuk Net-Zero Banking Alliance dan Inisiatif Target Berbasis Sains (SBTi).
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Baru-baru ini, upaya mitigasi perubahan iklim global semakin berfokus pada keuangan berkelanjutan dan dampak lingkungan dari lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan manajemen aset, perusahaan asuransi, dan perusahaan ekuitas swasta. Seperti industri lainnya, sektor keuangan didesak untuk mengukur emisi gas rumah kaca (GRK) dan berkomitmen untuk mengurangi emisi. Namun, lembaga keuangan juga menjadi sorotan untuk jenis emisi tidak langsung tertentu: emisi yang dibiayai.
Jumlah emisi yang dibiayai dibandingkan dengan emisi lainnya sangat signifikan. Sebuah studi global menemukan bahwa pada tahun 2022, emisi yang dilaporkan terkait dengan kegiatan pembiayaan lembaga, rata-rata 750 kali lebih besar daripada emisi langsung mereka. Perbedaan ini bervariasi berdasarkan wilayah, dengan lembaga keuangan di Amerika Utara melaporkan emisi yang dibiayai rata-rata 11.000 kali lebih besar daripada emisi operasional.1
Pelaporan GRK dan para pendukung lingkungan telah mendorong lembaga keuangan untuk mengukur dan berupaya mengurangi emisi yang dibiayai. Mereka berpendapat bahwa industri keuangan memiliki kekuatan untuk membentuk transisi energi global dari bahan bakar fosil padat emisi karbon ke energi bersih dan terbarukan.
Sektor keuangan dapat “mengalihkan modal ke perusahaan yang berkontribusi pada transisi rendah karbon dan menjauhkan diri dari perusahaan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim,” menurut kelompok aksi iklim perusahaan, inisiatif Target Berbasis Sains (SBTi). Upaya semacam itu, kata anggota komite pengarah SBTi, dapat "membangun jembatan menuju ekonomi emisi net zero dan memungkinkan perbaikan di seluruh sistem berdasarkan ilmu iklim."2
Mengukur dan melaporkan emisi yang dibiayai memberikan insight lebih mendalam kepada lembaga keuangan mengenai dampak iklim dari keputusan pemberian pinjaman dan investasi mereka. Ini memberdayakan mereka untuk menetapkan target pengurangan jejak karbon dalam rantai pasokan mereka, menginformasikan inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka dan menjawab para pemangku kepentingan yang sadar lingkungan. Hal ini juga dapat membantu institusi dalam upaya manajemen risiko mereka dengan memungkinkan mereka untuk menentukan eksposur mereka terhadap risiko terkait iklim dan langkah-langkah kebijakan, seperti penetapan harga karbon.3
Lembaga keuangan dapat menghitung emisi yang dibiayai dengan mengikuti metodologi yang ditetapkan oleh Kemitraan untuk Keuangan Penghitungan karbon (PCAF). PCAF adalah koalisi sektor jasa keuangan khusus membantu bank dan lembaga keuangan lainnya menyelaraskan portofolio mereka dengan Perjanjian Paris 2015, sebuah perjanjian internasional yang dimaksudkan untuk membatasi pemanasan global.
PCAF pertama kali menerbitkan standar universal untuk mengukur dan mengungkapkan emisi yang dibiayai, "Emisi yang Dibiayai: Standar Penghitungan & Pelaporan Gas Rumah Kaca Global, Bagian A," pada tahun 2020. Koalisi ini merilis versi terbaru pada tahun 2022.
Standar PCAF menyatakan bahwa emisi yang dibiayai oleh lembaga keuangan harus ditentukan berdasarkan "dalam bagian yang proporsional dengan pinjaman atau investasi pada peminjam atau penerima investasi."4 Emisi GRK yang dikaitkan dengan lembaga keuangan harus mencerminkan tingkat investasi atau pinjamannya di perusahaan yang menghasilkan emisi. Investasi atau pinjaman yang lebih kecil kepada suatu perusahaan akan menghasilkan tingkat emisi dibiayai yang lebih rendah yang dikaitkan dengan lembaga keuangan yang bersangkutan, dan sebaliknya.
Menurut rumus umum PCAF untuk menghitung emisi yang dibiayai, emisi peminjam atau penerima investasi dikalikan dengan apa yang dikenal sebagai faktor atribusi. Faktor atribusi adalah rasio pinjaman dan investasi yang belum dilunasi oleh lembaga terhadap total ekuitas dan utang perusahaan atau proyek yang dibiayai.
PCAF memberikan panduan tambahan tentang perhitungan emisi yang dibiayai khusus untuk berbagai kelas aset yang membentuk portofolio pinjaman dan investasi. Tujuh kelas aset yang termasuk dalam standar saat ini adalah:
Pada awalnya, standar emisi yang dibiayai PCAF didukung oleh Protokol Gas Rumah Kaca (dikenal juga sebagai Protokol GRK), sebuah inisiatif bersama antara World Resources Institute dan World Business Council for Sustainable Development. Protokol GRK menegaskan bahwa standar tahun 2020, termasuk metodologi untuk enam kelas aset, telah sesuai dengan standar penghitungan dan pelaporan Protokol untuk emisi Lingkup 3.
Metodologi untuk kelas aset ketujuh, yaitu utang negara, telah dimasukkan dalam standar PCAF 2022 yang telah diperbarui dan masih menunggu persetujuan dari Protokol GRK.
Selain menetapkan standar untuk emisi yang dibiayai, PCAF juga menetapkan standar untuk emisi yang difasilitasi dan emisi yang terkait dengan asuransi. Emisi yang difasilitasi adalah emisi GRK yang terkait dengan kegiatan memfasilitasi transaksi pasar modal, sedangkan emisi terkait asuransi adalah emisi GRK dari perusahaan yang berada dalam portofolio penjaminan perusahaan asuransi.
Beberapa organisasi nirlaba mendorong dan membantu lembaga keuangan untuk mengukur, mengungkapkan, dan mengurangi emisi yang mereka biayai.
CDP, sebelumnya dikenal sebagai Proyek Pengungkapan Iklim, adalah organisasi nirlaba internasional yang menyediakan sistem pengungkapan dampak lingkungan untuk digunakan oleh sektor swasta dan publik. Sistem ini mencakup kuesioner untuk lembaga keuangan yang meminta pengungkapan emisi yang terkait dengan perusahaan portofolio lembaga tersebut.
Glasgow Financial Alliance for Net Zero, atau GFANZ, adalah koalisi global lembaga keuangan yang berkomitmen untuk mempercepat dekarbonisasi ekonomi dunia. Koalisi mendorong lembaga untuk mengembangkan rencana dalam mencapai target net zero mereka, termasuk strategi untuk mengurangi emisi yang dibiayai.
Aliansi Perbankan Net-Zero adalah sekelompok bank global yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkomitmen terhadap tujuan Perjanjian Paris dengan menargetkan pengurangan emisi total dan emisi yang dibiayai. Aliansi ini merekomendasikan agar para anggotanya menetapkan garis dasar emisi dan menetapkan target yang berfokus pada emisi absolut atau intensitas emisi. (Target intensitas adalah target emisi relatif terhadap metrik tertentu, seperti emisi per kilowatt jam atau per ton produk).5
Satuan Tugas Pengungkapan Keuangan Terkait Iklim atau TCFD adalah organisasi global yang menetapkan serangkaian rekomendasi untuk menghadirkan transparansi pada risiko terkait iklim perusahaan. Sebagai bagian dari pekerjaannya, TCFD memandu para manajer aset dan pemilik aset dalam melaporkan eksposur mereka terhadap perusahaan dengan padat karbon. Organisasi ini dibubarkan pada tahun 2023.
Inisiatif Target Berbasis Sains atau SBTi membantu perusahaan menetapkan target berbasis sains untuk mengurangi emisi. Untuk lembaga keuangan, SBTi mengembangkan kriteria terperinci untuk pendekatan penetapan target umum untuk portofolio investasi dan pinjaman. Kriteria tersebut mencakup pendekatan yang mencakup pemusatan target intensitas emisi, keterlibatan peminjam dan penerima investasi, serta membahas peran perusahaan dan proyek terkait bahan bakar fosil dalam portofolio lembaga.6
Tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan metrik emisi yang dibiayai dibebankan pada beberapa divisi dalam lembaga keuangan, termasuk manajer aset, manajer portofolio, pelaporan risiko dan perusahaan, TI perusahaan, dan departemen keberlanjutan. Namun, seiring dengan semakin matangnya disiplin ini, berbagai peran baru yang spesifik untuk keuangan berkelanjutan yang mencakup pelacakan emisi yang dibiayai, mulai bermunculan.
Lembaga keuangan yang ingin memenuhi berbagai persyaratan pelaporan tentang emisi yang dibiayai mungkin menghadapi tantangan terkait pengumpulan data dan kualitas data. Sebagai contoh, survei TCFD tahun 2022 menemukan bahwa manajer aset dan pemilik aset menyebutkan bahwa informasi yang tidak memadai dari perusahaan penerima investasi merupakan rintangan terbesar mereka dalam melakukan pelaporan terkait iklim.7
Meningkatkan kualitas emisi yang dibiayai akan menjadi proses yang berkelanjutan dan berulang. Lembaga dapat menggunakan hierarki data dan kartu skor yang dibuat oleh PCAF untuk memahami kualitas data emisi perusahaan, melacak kualitas data tersebut dari waktu ke waktu, dan mengembangkan strategi untuk perbaikan.
Selain itu, standar PCAF memungkinkan lembaga keuangan untuk beralih ke penyedia data pihak ketiga yang telah diverifikasi, seperti CDP, yang mengumpulkan informasi emisi dari perusahaan. Lembaga juga dapat memperkirakan emisi dari perusahaan yang dibiayai berdasarkan data ekonomi perusahaan itu sendiri dan data emisi umum yang tersedia melalui sumber data publik dan penyedia pihak ketiga.8
Protokol GHG, misalnya, menyediakan alat yang menggunakan faktor emisi. Ini adalah nilai representatif yang menghubungkan jumlah gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan dengan sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, yang memungkinkan penghitungan emisi.9
Solusi perangkat lunak dapat membantu lembaga keuangan melacak emisi yang dibiayai dan mendukung pelaporan keberlanjutan mereka. Solusi terkemuka dapat mencakup kemampuan dan manfaat seperti:
Temukan cara mengubah insight keberlanjutan menjadi tindakan dan ambil langkah selanjutnya untuk memanfaatkan kekuatan AI generatif.
Dapatkan pandangan dari dalam tentang tren yang membentuk dunia bisnis berkelanjutan—dan insight yang dapat membantu mendorong transformasi.
Identifikasi perangkat lunak manajemen kinerja aset (APM) terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Anda.
Ketika Anda mencanangkan keberlanjutan, prinsip ini akan menjadi akselerator transformasi bisnis, alih-alih seperti di banyak organisasi lainnya - pelaporan atau akuntansi.
Mulailah perjalanan keberlanjutan Anda hari ini dengan menghubungkan peta jalan strategis Anda dengan operasi sehari-hari.
Gunakan layanan konsultasi keberlanjutan IBM untuk mengubah ambisi keberlanjutan menjadi tindakan dan menjadi bisnis yang lebih bertanggung jawab dan menguntungkan.
Percepat perjalanan keberlanjutan Anda dengan merencanakan jalur yang berkelanjutan dan menguntungkan ke depan dengan solusi dan platform yang terbuka dan yang didukung AI, serta keahlian industri yang mendalam dari IBM.