Apa itu emisi yang dibiayai?

Baru-baru ini, upaya mitigasi perubahan iklim global semakin berfokus pada keuangan berkelanjutan dan dampak lingkungan dari lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan manajemen aset, perusahaan asuransi, dan perusahaan ekuitas swasta. Seperti industri lainnya, sektor keuangan didesak untuk mengukur emisi gas rumah kaca (GRK) dan berkomitmen untuk mengurangi emisi. Namun, lembaga keuangan juga menjadi sorotan untuk jenis emisi tidak langsung tertentu: emisi yang dibiayai.

Jumlah emisi yang dibiayai dibandingkan dengan emisi lainnya sangat signifikan. Sebuah studi global menemukan bahwa pada tahun 2022, emisi yang dilaporkan terkait dengan kegiatan pembiayaan lembaga, rata-rata 750 kali lebih besar daripada emisi langsung mereka. Perbedaan ini bervariasi berdasarkan wilayah, dengan lembaga keuangan di Amerika Utara melaporkan emisi yang dibiayai rata-rata 11.000 kali lebih besar daripada emisi operasional.1

Pelaporan GRK dan para pendukung lingkungan telah mendorong lembaga keuangan untuk mengukur dan berupaya mengurangi emisi yang dibiayai. Mereka berpendapat bahwa industri keuangan memiliki kekuatan untuk membentuk transisi energi global dari bahan bakar fosil padat emisi karbon ke energi bersih dan terbarukan.

Sektor keuangan dapat “mengalihkan modal ke perusahaan yang berkontribusi pada transisi rendah karbon dan menjauhkan diri dari perusahaan yang berkontribusi terhadap perubahan iklim,” menurut kelompok aksi iklim perusahaan, inisiatif Target Berbasis Sains (SBTi). Upaya semacam itu, kata anggota komite pengarah SBTi, dapat "membangun jembatan menuju ekonomi emisi net zero dan memungkinkan perbaikan di seluruh sistem berdasarkan ilmu iklim."2

Mengukur dan melaporkan emisi yang dibiayai memberikan insight lebih mendalam kepada lembaga keuangan mengenai dampak iklim dari keputusan pemberian pinjaman dan investasi mereka. Ini memberdayakan mereka untuk menetapkan target pengurangan jejak karbon dalam rantai pasokan mereka, menginformasikan inisiatif lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) mereka dan menjawab para pemangku kepentingan yang sadar lingkungan. Hal ini juga dapat membantu institusi dalam upaya manajemen risiko mereka dengan memungkinkan mereka untuk menentukan eksposur mereka terhadap risiko terkait iklim dan langkah-langkah kebijakan, seperti penetapan harga karbon.3