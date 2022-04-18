Setelah organisasi Anda membuat keputusan untuk menetapkan target berbasis sains, prosesnya terdiri dari lima langkah:

Berkomitmen—Kirim surat ke SBTi yang mengonfirmasi maksud perusahaan Anda untuk menetapkan target berbasis sains. Kembangkan— Mulai bekerja pada target pengurangan emisi yang selaras dengan kriteria, rekomendasi, dan panduan SBTi. Kirim—Tunjukkan target perusahaan Anda ke SBTi untuk validasi resmi. Berkomunikasi—Umumkan target perusahaan Anda dan beri tahu pemangku kepentingan Anda. Uungkapkan—Laporkan emisi di seluruh perusahaan dan kemajuan terhadap target secara tahunan.

Untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris, kita perlu mengurangi setengah emisi GRK kolektif pada tahun 2030 dan memangkasnya menjadi emisi nol karbon pada tahun 2050. Target berbasis sains yang merupakan inti dari proses ini menyediakan peta jalan dengan panduan teknis bagi perusahaan untuk menetapkan target berbasis sains berkualitas tinggi dan melakukan transisi ke nol karbon.

Saat ini, lebih dari 2.800 perusahaan mengambil tindakan melawan perubahan iklim dengan berkomitmen pada target berbasis sains. Eropa mendominasi daftar ini mengingat 1.500 perusahaan di antaranya berbasis di Eropa. Asia berada jauh di urutan kedua dengan lebih dari 580 perusahaan, sementara Amerika Utara berada di urutan ketiga dengan lebih dari 450 perusahaan. Di tingkat sektor, layanan profesional adalah industri dengan sebagian besar perusahaan yang berkomitmen pada target berbasis sains dengan lebih dari 230 perusahaan, sementara pemrosesan makanan dan minuman berada di urutan kedua dengan hampir 200 perusahaan, serta tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang mewah berada di urutan ketiga dengan lebih dari 170 perusahaan.

Meskipun target berbasis sains tidak diragukan lagi baik untuk lingkungan, target tersebut juga baik untuk keuntungan, dengan manfaat bisnis termasuk kepercayaan investor yang kuat, ketahanan terhadap regulasi, peningkatan inovasi, keunggulan kompetitif, dan penguatan reputasi merek.

