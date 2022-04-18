Dalam perlombaan menuju masa depan net zero, target berbasis sains berfungsi sebagai pendorong dekarbonisasi. Target berbasis sains menunjukkan kepada perusahaan seberapa banyak dan seberapa cepat mereka harus memangkas emisi gas rumah kaca (GRK) untuk memenuhi tujuan iklim Paris dan mencegah efek terburuk dari perubahan iklim. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan berbagai elemen kunci dari kerangka kerja komitmen ini.
Inisiatif Target Berbasis Sains (SBTi) didirikan pada tahun 2015 sebagai kemitraan antara CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI), dan World Wide Fund for Nature (WWF).
Kerangka kerja ini dibentuk untuk membantu memobilisasi sektor swasta untuk mengambil tindakan iklim mendesak dengan menetapkan target berbasis sains yang membantu perusahaan mengatasi pemanasan global sekaligus mengambil manfaat dan meningkatkan daya saing mereka dalam transisi ke net zero. Program global ini bersifat sukarela, tetapi ajakan untuk bertindak untuk menetapkan target berbasis sains adalah komitmen utama yang diperlukan untuk keanggotaan dalam kampanye aksi iklim lainnya seperti We Mean Business Coalition.
Inisiatif ini mendefinisikan dan mempromosikan praktik terbaik, menyediakan sumber daya dan bimbingan teknis, dan secara independen menilai serta menyetujui target perusahaan.
Tentu saja, kekhususan yang tepat untuk menetapkan target berbasis sains bersifat lebih teknis dan dapat dilihat dalam kriteria lengkap, rekomendasi, dan panduan yang diberikan oleh Inisiatif Target Berbasis Sains (SBTi), tetapi daftar ini menyoroti komitmen yang paling penting.
Memang, tantangan yang berbeda dihadapi setiap sektor dalam perjalanan untuk memenuhi tujuan iklim Paris. Menyadari hal ini, SBTi telah mengembangkan metodologi, kerangka kerja, dan persyaratan khusus sektor dan industri untuk membantu perusahaan di semua sektor untuk bergabung dengan para pemimpin iklim yang menetapkan target berbasis sains.
Untuk lingkungan binaan, panduan sektor masih dalam pengembangan, tetapi tersedia rencana untuk menyediakan sumber daya yang dikembangkan melalui webinar dan/atau lokakarya pada masa depan.
Dengan keberlanjutan yang sekarang menjadi prioritas di kalangan para pemimpin bisnis, terdapat penerimaan bersama tentang perlunya target net zero. Pada 2019, janji net zero mencakup 16% dari ekonomi global. Pada tahun 2021, hampir 70% ekonomi global berkomitmen untuk mencapai net zero pada tahun 2050.
Namun, banyak target terhambat oleh fakta bahwa tidak ada rencana tentang bagaimana mencapai tujuan. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk standar umum untuk target net-zero yang akan menjawab tiga pertanyaan tentang apa yang dicakup, apa yang diperhitungkan dan kapan.
Untuk mengisi kekosongan ini, pada Oktober 2021 SBTi memperkenalkan standar net zero barunya. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan sarana berbasis sains untuk menilai janji net zero.
Dengan standar umum, inkonsistensi yang mengganggu target net zero sekarang akan dihilangkan. Pada masa lalu, target buruk bisa menyesatkan karena beberapa perusahaan menetapkan target yang hanya mencakup emisi operasional, meskipun faktanya emisi hilir jauh lebih tinggi.
Demikian pula, perusahaan yang sebelumnya sangat bergantung pada penyeimbangan mengirim pesan bahwa mereka tidak mungkin mengubah model bisnis mereka untuk menyelaraskannya dengan tujuan iklim. Sekarang, dengan ditetapkannya standar umum, lebih mudah untuk memvalidasi kualitas target net zero dan dampak kolektifnya diperkuat.
Untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris, kita perlu mengurangi setengah emisi GRK kolektif pada tahun 2030 dan memangkasnya menjadi emisi nol karbon pada tahun 2050. Target berbasis sains yang merupakan inti dari proses ini menyediakan peta jalan dengan panduan teknis bagi perusahaan untuk menetapkan target berbasis sains berkualitas tinggi dan melakukan transisi ke nol karbon.
Saat ini, lebih dari 2.800 perusahaan mengambil tindakan melawan perubahan iklim dengan berkomitmen pada target berbasis sains. Eropa mendominasi daftar ini mengingat 1.500 perusahaan di antaranya berbasis di Eropa. Asia berada jauh di urutan kedua dengan lebih dari 580 perusahaan, sementara Amerika Utara berada di urutan ketiga dengan lebih dari 450 perusahaan. Di tingkat sektor, layanan profesional adalah industri dengan sebagian besar perusahaan yang berkomitmen pada target berbasis sains dengan lebih dari 230 perusahaan, sementara pemrosesan makanan dan minuman berada di urutan kedua dengan hampir 200 perusahaan, serta tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang mewah berada di urutan ketiga dengan lebih dari 170 perusahaan.
Meskipun target berbasis sains tidak diragukan lagi baik untuk lingkungan, target tersebut juga baik untuk keuntungan, dengan manfaat bisnis termasuk kepercayaan investor yang kuat, ketahanan terhadap regulasi, peningkatan inovasi, keunggulan kompetitif, dan penguatan reputasi merek.
