Target berbasis sains: Apa saja komitmen utama yang diperlukan?

Dalam perlombaan menuju masa depan net zero, target berbasis sains berfungsi sebagai pendorong dekarbonisasi. Target berbasis sains menunjukkan kepada perusahaan seberapa banyak dan seberapa cepat mereka harus memangkas emisi gas rumah kaca (GRK) untuk memenuhi tujuan iklim Paris dan mencegah efek terburuk dari perubahan iklim. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan berbagai elemen kunci dari kerangka kerja komitmen ini.

Apa yang dimaksud dengan inisiatif Target Berbasis Sains?

Inisiatif Target Berbasis Sains (SBTi) didirikan pada tahun 2015 sebagai kemitraan antara CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI), dan World Wide Fund for Nature (WWF).

Kerangka kerja ini dibentuk untuk membantu memobilisasi sektor swasta untuk mengambil tindakan iklim mendesak dengan menetapkan target berbasis sains yang membantu perusahaan mengatasi pemanasan global sekaligus mengambil manfaat dan meningkatkan daya saing mereka dalam transisi ke net zero. Program global ini bersifat sukarela, tetapi ajakan untuk bertindak untuk menetapkan target berbasis sains adalah komitmen utama yang diperlukan untuk keanggotaan dalam kampanye aksi iklim lainnya seperti We Mean Business Coalition.

Inisiatif ini mendefinisikan dan mempromosikan praktik terbaik, menyediakan sumber daya dan bimbingan teknis, dan secara independen menilai serta menyetujui target perusahaan.

Komitmen utama yang diwajibkan untuk target berbasis sains:

  • Target harus sejalan dengan apa yang dianggap perlu oleh ilmu iklim terbaru untuk menjaga pemanasan global jauh di bawah 2° C di atas tingkat sebelum masa revolusi industri. Perusahaan didorong untuk mengejar upaya yang lebih besar ke arah 1,5° C.
  • Target harus mencakup emisi cakupan 1 dan ruang lingkup 2 di seluruh perusahaan.
  • Target ruang lingkup 3 diperlukan jika emisi ruang lingkup 3 adalah 40% atau lebih dari total emisi ruang lingkup 1, 2, dan 3.
  • Target harus mencakup minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.
  • Penggunaan offset tidak dapat dihitung sebagai pengurangan emisi.
  • Emisi yang dihindari tidak diperhitungkan dalam target berbasis sains.
  • Target harus dimodelkan menggunakan versi terbaru dari metode dan alat yang disetujui oleh inisiatif.
  • Pelaporan publik tentang kemajuan terhadap target diperlukan setiap tahun.
  • Target harus ditinjau dan jika perlu dihitung ulang serta divalidasi ulang setidaknya setiap 5 tahun.

Tentu saja, kekhususan yang tepat untuk menetapkan target berbasis sains bersifat lebih teknis dan dapat dilihat dalam kriteria lengkap, rekomendasi, dan panduan yang diberikan oleh Inisiatif Target Berbasis Sains (SBTi), tetapi daftar ini menyoroti komitmen yang paling penting.

Memang, tantangan yang berbeda dihadapi setiap sektor dalam perjalanan untuk memenuhi tujuan iklim Paris. Menyadari hal ini, SBTi telah mengembangkan metodologi, kerangka kerja, dan persyaratan khusus sektor dan industri untuk membantu perusahaan di semua sektor untuk bergabung dengan para pemimpin iklim yang menetapkan target berbasis sains.

Untuk lingkungan binaan, panduan sektor masih dalam pengembangan, tetapi tersedia rencana untuk menyediakan sumber daya yang dikembangkan melalui webinar dan/atau lokakarya pada masa depan.

Target berbasis sains standar net zero baru SBTi

Dengan keberlanjutan yang sekarang menjadi prioritas di kalangan para pemimpin bisnis, terdapat penerimaan bersama tentang perlunya target net zero. Pada 2019, janji net zero mencakup 16% dari ekonomi global. Pada tahun 2021, hampir 70% ekonomi global berkomitmen untuk mencapai net zero pada tahun 2050.

Namun, banyak target terhambat oleh fakta bahwa tidak ada rencana tentang bagaimana mencapai tujuan. Dengan demikian, muncul kebutuhan untuk standar umum untuk target net-zero yang akan menjawab tiga pertanyaan tentang apa yang dicakup, apa yang diperhitungkan dan kapan.

Untuk mengisi kekosongan ini, pada Oktober 2021 SBTi memperkenalkan standar net zero barunya. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan sarana berbasis sains untuk menilai janji net zero.

Komitmen utama yang diwajibkan untuk target berbasis sains net zero:

  • Melakukan pemotongan mendalam pada emisi rantai nilai dengan cepat. Standar net zero mencakup seluruh rantai nilai perusahaan (cakupan 1, 2 & 3). Sebagian besar perusahaan akan membutuhkan dekarbonisasi mendalam sebesar 90-95% untuk mencapai net zero di bawah standar.
  • Menetapkan target berbasis sains jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai nol emisi. Ini berarti melakukan pemotongan cepat sekarang, mengurangi separuh emisi pada tahun 2030, dan menghasilkan hampir nol emisi pada tahun 2050, sekaligus menetralkan residu emisi yang tidak mungkin dihilangkan (pengimbangan karbon diperbolehkan untuk 5-10% sisa target)
  • Melampaui rantai nilai dengan melakukan investasi di luar target berbasis sains untuk membantu mengurangi perubahan iklim di tempat lain. Tetapi perusahaan harus mengikuti hierarki mitigasi komitmen untuk mengurangi emisi rantai nilai mereka sebelum berinvestasi untuk mengurangi emisi di luar rantai nilai.
  • Perusahaan juga harus mengungkapkan secara terbuka bagaimana tindakan lain di luar rantai nilai akan dibiayai.
  • Klaim net zero seharusnya tidak dibuat hingga target jangka panjang terpenuhi.

Dengan standar umum, inkonsistensi yang mengganggu target net zero sekarang akan dihilangkan. Pada masa lalu, target buruk bisa menyesatkan karena beberapa perusahaan menetapkan target yang hanya mencakup emisi operasional, meskipun faktanya emisi hilir jauh lebih tinggi.

Demikian pula, perusahaan yang sebelumnya sangat bergantung pada penyeimbangan mengirim pesan bahwa mereka tidak mungkin mengubah model bisnis mereka untuk menyelaraskannya dengan tujuan iklim. Sekarang, dengan ditetapkannya standar umum, lebih mudah untuk memvalidasi kualitas target net zero dan dampak kolektifnya diperkuat.

Memulai

Setelah organisasi Anda membuat keputusan untuk menetapkan target berbasis sains, prosesnya terdiri dari lima langkah:
  1. Berkomitmen—Kirim surat ke SBTi yang mengonfirmasi maksud perusahaan Anda untuk menetapkan target berbasis sains.
  2. Kembangkan— Mulai bekerja pada target pengurangan emisi yang selaras dengan kriteria, rekomendasi, dan panduan SBTi.
  3. Kirim—Tunjukkan target perusahaan Anda ke SBTi untuk validasi resmi.
  4. Berkomunikasi—Umumkan target perusahaan Anda dan beri tahu pemangku kepentingan Anda.
  5. Uungkapkan—Laporkan emisi di seluruh perusahaan dan kemajuan terhadap target secara tahunan.

Untuk memenuhi tujuan Perjanjian Paris, kita perlu mengurangi setengah emisi GRK kolektif pada tahun 2030 dan memangkasnya menjadi emisi nol karbon pada tahun 2050. Target berbasis sains yang merupakan inti dari proses ini menyediakan peta jalan dengan panduan teknis bagi perusahaan untuk menetapkan target berbasis sains berkualitas tinggi dan melakukan transisi ke nol karbon.

Saat ini, lebih dari 2.800 perusahaan mengambil tindakan melawan perubahan iklim dengan berkomitmen pada target berbasis sains. Eropa mendominasi daftar ini mengingat 1.500 perusahaan di antaranya berbasis di Eropa. Asia berada jauh di urutan kedua dengan lebih dari 580 perusahaan, sementara Amerika Utara berada di urutan ketiga dengan lebih dari 450 perusahaan. Di tingkat sektor, layanan profesional adalah industri dengan sebagian besar perusahaan yang berkomitmen pada target berbasis sains dengan lebih dari 230 perusahaan, sementara pemrosesan makanan dan minuman berada di urutan kedua dengan hampir 200 perusahaan, serta tekstil, pakaian, alas kaki, dan barang mewah berada di urutan ketiga dengan lebih dari 170 perusahaan.

Meskipun target berbasis sains tidak diragukan lagi baik untuk lingkungan, target tersebut juga baik untuk keuntungan, dengan manfaat bisnis termasuk kepercayaan investor yang kuat, ketahanan terhadap regulasi, peningkatan inovasi, keunggulan kompetitif, dan penguatan reputasi merek.

 
