Apa itu PCAF?

Diterbitkan: 4 Maret 2024
Kontributor: Tom Krantz, Alice Gomstyn
PCAF adalah koalisi global lembaga keuangan yang bekerja untuk menciptakan pendekatan yang disinkronkan untuk menilai dan mengungkapkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang terkait dengan pinjaman dan investasi mereka.
Sebagai entitas nirlaba, PCAF memberikan panduan kepada lembaga keuangan tentang inisiatif keberlanjutan bisnis seperti :
Dengan mengambil langkah-langkah tersebut, lembaga keuangan memiliki potensi untuk membuka jalan menuju keuangan berkelanjutan. Mereka juga dapat memperoleh pandangan yang lebih komprehensif mengenai jejak karbon portofolio mereka dengan mengadopsi standar akuntansi GRK PCAF, yaitu Standar Akuntansi dan Pelaporan GRK Global untuk Industri Keuangan (Standar).
PCAF didirikan pada tahun 2015 oleh 14 lembaga keuangan Belanda di bawah kepemimpinan ASN Bank. Inisiatif ini berasal dari janji pemerintah Belanda yang meminta bank-bank untuk memimpin peralihan ke perekonomian rendah karbon dengan mengukur dan mengungkapkan emisi GRK yang terkait dengan pinjaman dan investasi mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak lembaga keuangan dari Belanda yang bergabung dalam upaya mengembangkan metodologi sumber terbuka untuk mengukur emisi GRK dari berbagai kelas aset, mulai dari ekuitas hingga real estat komersial.
Pada tahun 2018, PCAF diperluas ke Amerika Utara. Dengan Amalgamated Bank sebagai pemimpin, 12 lembaga keuangan lainnya menyesuaikan metodologi akuntansi GRK PCAF untuk pasar Amerika Utara. Pada tahun 2019, sebanyak 28 bank dari Global Alliance for Banking on Values (GABV) mengadopsi pendekatan PCAF untuk mengungkapkan emisi GRK. Dari sana, ABN AMRO, Triodos Bank, dan ASN Bank bergabung dengan Amalgamated Bank dan GABV untuk menjadikan PCAF sebagai inisiatif global.
Selain itu, atas permintaan bank dan investor, PCAF memperluas pekerjaannya untuk mencakup lebih banyak aspek industri keuangan. Sejak tahun 2021, kemitraan ini telah menciptakan metode pengukuran dan pelaporan emisi GRK untuk kegiatan pasar modal dan industri asuransi.
Saat ini, lebih dari 400 lembaga keuangan telah menyelaraskan penilaian dan pengungkapan GRK mereka dengan standar akuntansi PCAF.1
Menurut PCAF: “Bank mewakili sebagian besar modal yang tersedia secara global. Sejak Perjanjian Iklim Paris, bank-bank terbesar telah menginvestasikan lebih dari USD 4,6 triliun ke dalam sektor bahan bakar fosil.”2
Telah terbukti bahwa pembakaran bahan bakar fosil melepaskan emisi karbon yang mempercepat perubahan iklim, mengancam kesejahteraan populasi global. Industri keuangan dapat menjadi contoh bagi industri lainnya dengan memprioritaskan transparansi emisi GRK di seluruh kegiatan investasinya, sehingga akuntabilitas emisi GRK dapat berkembang menjadi praktik yang umum di seluruh pasar.
Inti dari PCAF adalah Global Core Team, tim yang terdiri dari 14 anggota yang mewakili berbagai wilayah dan penandatangan PCAF. Bersama-sama, mereka mengembangkan Standar dengan tujuan menyelaraskan penghitungan dan pelaporan GRK.
Standar ini terdiri dari tiga bagian: A, B, dan C. Setiap bagian telah ditinjau oleh Protokol GRK, sebuah organisasi yang menyediakan kerangka kerja global untuk mengukur dan mengelola emisi GRK. Semua bagian tersebut sesuai dengan persyaratan kerangka kerja Standar Akuntansi dan Pelaporan Rantai Nilai Perusahaan (Lingkup 3), untuk aktivitas investasi Kategori 15.
Standar terbaru mengharuskan bank untuk menerapkan akuntansi GRK pada tujuh kelas aset: ekuitas yang tercatat dan obligasi korporasi; pinjaman bisnis dan ekuitas yang tidak tercatat; pembiayaan proyek; hipotek; real estat komersial; kredit kendaraan bermotor; dan utang pemerintah. Mengukur emisi yang dibiayai memungkinkan bank untuk membuat pengungkapan iklim yang transparan mengenai paparan emisi GRK mereka, mengidentifikasi risiko dan peluang transisi terkait iklim, serta menetapkan baseline untuk emisi yang selaras dengan Perjanjian Iklim Paris.3
Dalam sektor keuangan, pasar modal memainkan peran penting dalam mendorong kegiatan ekonomi, termasuk sebagian besar kegiatan yang menghasilkan emisi GRK. PCAF menyarankan bahwa “untuk membantu membatasi perubahan iklim dan mencapai target net zero pada tahun 2050, Pasar Modal perlu mendistribusikan kembali sejumlah besar modal ke perusahaan-perusahaan hijau dan berkelanjutan.” Bagian B dari Standar ini menyediakan mekanisme bagi lembaga keuangan untuk memberikan transparansi mengenai emisi GRK yang terkait dengan pekerjaan mereka dalam memfasilitasi transaksi pasar modal, termasuk penerbitan saham dan obligasi.4
Industri asuransi (dan reasuransi) dapat memainkan peran kunci dalam mendukung inisiatif dekarbonisasi. Permintaan dari industri reasuransi dan pemangku kepentingan lainnya akan alat untuk mengukur dan melaporkan emisi GRK semakin meningkat. Bagian C dari Standar ini memberikan panduan mengenai pengukuran dan pengungkapan emisi GRK yang terkait dengan dua segmen: komersial dan kendaraan bermotor pribadi.5
Kelas aset tambahan dan studi kasus diharapkan akan ditambahkan saat PCAF berkembang. Dengan mengikuti panduan PCAF tentang emisi yang dibiayai, difasilitasi, dan terkait asuransi, lembaga keuangan dapat secara efektif melaporkan kepada para pemangku kepentingan seperti Carbon Disclosure Project (CDP) sambil menginformasikan tindakan dan strategi iklim. Pelaporan dan transparansi semacam itu juga dapat memberi insentif pada institusi keuangan untuk mengembangkan produk keuangan baru untuk membantu mendukung transisi ke ekonomi emisi net zero.
Standar PCAF diterapkan di lima wilayah: Afrika, Asia-Pasifik, Eropa, Amerika Latin, dan Amerika Utara. Setiap daerah memiliki tim implementasi regional sendiri dengan struktur tata kelola yang komprehensif. Setiap tim juga menerima bantuan teknis sehingga mereka dapat menerapkan akuntansi dan pelaporan GRK tanpa biaya.
PCAF telah mengindikasikan bahwa dengan semakin banyaknya metrik dan insight yang terungkap, pelajaran yang diperoleh melalui implementasi regional akan digunakan untuk menyempurnakan Standar dan memajukan misi koalisi: untuk memfasilitasi keselarasan industri keuangan dengan Perjanjian Iklim Paris.
