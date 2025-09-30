Apa itu PCAF?

PCAF didirikan pada tahun 2015 oleh 14 lembaga keuangan Belanda di bawah kepemimpinan ASN Bank. Inisiatif ini berasal dari janji pemerintah Belanda yang meminta bank-bank untuk memimpin peralihan ke perekonomian rendah karbon dengan mengukur dan mengungkapkan emisi GRK yang terkait dengan pinjaman dan investasi mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak lembaga keuangan dari Belanda yang bergabung dalam upaya mengembangkan metodologi sumber terbuka untuk mengukur emisi GRK dari berbagai kelas aset, mulai dari ekuitas hingga real estat komersial.

Pada tahun 2018, PCAF diperluas ke Amerika Utara. Dengan Amalgamated Bank sebagai pemimpin, 12 lembaga keuangan lainnya menyesuaikan metodologi akuntansi GRK PCAF untuk pasar Amerika Utara. Pada tahun 2019, sebanyak 28 bank dari Global Alliance for Banking on Values (GABV) mengadopsi pendekatan PCAF untuk mengungkapkan emisi GRK. Dari sana, ABN AMRO, Triodos Bank, dan ASN Bank bergabung dengan Amalgamated Bank dan GABV untuk menjadikan PCAF sebagai inisiatif global.

Selain itu, atas permintaan bank dan investor, PCAF memperluas pekerjaannya untuk mencakup lebih banyak aspek industri keuangan. Sejak tahun 2021, kemitraan ini telah menciptakan metode pengukuran dan pelaporan emisi GRK untuk kegiatan pasar modal dan industri asuransi.

Saat ini, lebih dari 400 lembaga keuangan telah menyelaraskan penilaian dan pengungkapan GRK mereka dengan standar akuntansi PCAF.1