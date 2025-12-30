Chatbot dan agen AI memang terkait, tetapi tidak sama persis.

Chatbot pada dasarnya adalah antarmuka komunikasi. Fungsi inti mereka adalah percakapan. Baik berbasis aturan (mengikuti struktur keputusan) atau didukung AI (menghasilkan respons), tujuan mereka adalah untuk berinteraksi dengan pengguna, mengumpulkan informasi, dan memberikan respons dari basis pengetahuan atau basis data. Chatbot mahir untuk menangani volume tinggi interaksi pelanggan rutin.

Tidak seperti chatbot, agen AI bersifat otonom dan dapat melakukan tugas yang lebih kompleks. Sementara chatbot dapat memberi tahu pelanggan bahwa suatu produk sedang habis, agen AI mampu mendeteksi bahwa persediaan mulai menipis. Kemudian dapat secara mandiri menghubungi pemasok untuk mengisi ulang dan menyesuaikan strategi penetapan harga berdasarkan tingkat pasokan.

Singkatnya, sementara chatbot sebagian besar merespons, agen AI dapat bertindak di luar cakupan prompt awal.

Namun demikian, garis batas di antara keduanya bisa jadi tidak jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, chatbot telah berubah dari didukung oleh struktur keputusan yang kaku menjadi menggunakan model bahasa besar (LLM), mirip dengan teknologi di balik ChatGPT. Sebelumnya, jika pengguna mengetik frasa yang tidak dikenali bot, itu akan mengembalikan kesalahan. Saat ini, AI generatif memungkinkan chatbot memahami konteks, menangani kesalahan pengetikan, dan menghasilkan jawaban di luar templat yang telah ditentukan sebelumnya, meskipun pada dasarnya masih bersifat respons berbasis prompt.

Misalnya, alat seperti IBM® watsonx Orchestrate memungkinkan perusahaan untuk membangun asisten percakapan yang akurat, dapat diskalakan, dan didasarkan pada data bisnis. Asisten ini memastikan bahwa AI mematuhi pedoman merek yang ketat sekaligus memberikan otomatisasi.