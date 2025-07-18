Platform data pelanggan untuk otomotif

Platform data pelanggan (CDP) untuk otomotif mengacu pada konsolidasi data dari berbagai sumber, menghasilkan tampilan 360 dari setiap pelanggan dan pembelanja. Data ini dapat digunakan untuk menyesuaikan promosi, pengingat layanan, dan tindak lanjut janji temu. CDP otomotif berbeda dari CDP tradisional karena dirancang khusus untuk berintegrasi dengan ekosistem teknologi data dealer mobil, seperti manajemen hubungan pelanggan (CRM), DMS, dan chatbot.

Industri otomotif secara keseluruhan berada dalam pergeseran seismik menuju kendaraan yang ditentukan perangkat lunak (SDV). Survei IBM Institute for Business Value baru-baru ini terhadap lebih dari 1.200 eksekutif industri global menemukan bahwa 74% di antaranya menyatakan bahwa kendaraan pada tahun 2035 akan menjadi kendaraan yang didefinisikan oleh perangkat lunak dan didukung AI. Maka masuk akal jika perangkat lunak internal di produsen mobil terintegrasi dengan cara yang menggabungkan perangkat lunak dan AI untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

CDP untuk otomotif berupaya menghilangkan silo data dealer dan mengonsolidasikan data yang berasal dari berbagai sumber dan vendor. Pelanggan otomotif saat ini mengharapkan pengalaman pembelian yang sangat personal dan individual.

Artinya bagi produsen mobil, hal ini menuntut revitalisasi merek mereka dan penciptaan kembali pengalaman pelanggan melalui pengambilan keputusan berbasis data, serta strategi pemasaran yang ditargetkan.

Penyedia CDP memiliki kesempatan untuk memanfaatkan momen dan bekerja dengan industri otomotif, memecah silo data dan saluran pemasaran tradisional untuk memenuhi permintaan pelanggan otomotif saat ini.