Apa itu kendaraan yang ditentukan perangkat lunak?

Kendaraan yang ditentukan perangkat lunak adalah evolusi berikutnya dari industri otomotif. Secara tradisional, fungsi kendaraan terkait dengan komponen fisik dan sistem tertanam dengan fleksibilitas terbatas. SDV malah mengandalkan platform komputasi terpusat dan arsitektur perangkat lunak modular. Sistem ini memungkinkan pembaruan over-the-air (OTA), di mana pembuat mobil dapat memberikan fitur baru, pembaruan, dan peningkatan kinerja dan keselamatan melalui perangkat lunak, seringkali dari jarak jauh.

Modernisasi ini memungkinkan SDV berkembang setelah pembelian, seperti smartphone. Sebuah kendaraan dapat memperoleh navigasi yang lebih baik, efisiensi energi yang lebih baik, atau bahkan mode mengemudi yang lebih baik melalui pembaruan perangkat lunak kendaraan saja, tanpa harus mengunjungi dealer. Kemampuan ini juga memungkinkan driver untuk mempersonalisasi kendaraan mereka dan berlangganan fitur sesuai permintaan, dari sistem bantuan driver canggih hingga peningkatan hiburan dalam mobil.

Penelitian IBM memprediksi bahwa 90% dari semua inovasi terkait kendaraan diperkirakan akan terdiri dari perangkat lunak pada tahun 2030.1 Dan 75% eksekutif industri otomotif mengantisipasi bahwa pengalaman yang ditentukan oleh perangkat lunak akan menjadi inti dari nilai merek pada tahun 2035.2

Bagian penting dari transformasi ini adalah pengurangan atau penghapusan banyak unit kontrol elektronik (ECU) independen. ECU adalah komputer kecil yang secara tradisional mengendalikan fungsi kendaraan individual seperti pengereman, pengaturan waktu mesin atau kontrol iklim. Selama beberapa dekade, pembuat mobil telah menambahkan lebih banyak ECU untuk mendukung fitur-fitur baru. Beberapa kendaraan memiliki lebih dari 100 unit ini.

Saat ini, banyak yang diganti dengan komputer pusat yang lebih sedikit dan lebih kuat yang mengelola banyak sistem sekaligus. Hal ini mengurangi kompleksitas dan memungkinkan sistem kendaraan bekerja sama dengan lebih lancar. Sistem ini juga mendukung inovasi seperti mengemudi otonom, pemeliharaan prediktif, dan integrasi data waktu nyata dengan layanan cloud.