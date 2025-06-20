Apa yang dimaksud dengan server Apache?

8 menit
Apache HTTP Server, umumnya disebut sebagai Apache atau server Apache, adalah server web gratis dari sumber terbuka yang mendukung banyak situs dan aplikasi web.
Apache mengontrol interaksi antara server web dan browser, sehingga memungkinkan pengguna menemukan halaman web, halaman HTML, gambar, teks, video, dan berbagai jenis konten lainnya di Internet. Dirilis pertama kali pada tahun 1995, Apache berperan penting dalam perkembangan awal Internet. Berkat server ini, semua orang di mana saja dapat membangun dan menghosting situs web mereka sendiri.
Apache dikelola oleh Apache Software Foundation (ASF). Organisasi nirlaba ini secara teratur memperbarui perangkat lunak tersebut untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk keamanan, kompatibilitas dengan teknologi baru, pemecahan masalah, dan banyak lagi. Kemampuan Apache untuk menyajikan konten statis dan dinamis dengan cepat dan mendukung interaksi pengguna yang kompleks menjadikannya pemimpin pasar dalam hal hosting web.
Saat ini, Apache merupakan salah satu server web terpopuler yang tersedia. Banyak perusahaan menggunakan Apache untuk mendukung proses bisnis inti mereka dan memastikan perkembangan situs web dan aplikasi mereka. Menurut laporan W3Techs terbaru, lebih dari seperempat situs web di dunia (26%) mengandalkan Apache untuk kebutuhan hosting mereka.1
Server web adalah sistem yang mengirimkan konten web kepada pengguna melalui Internet. Biasanya merupakan kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak, server web dapat menangani permintaan pengguna untuk berbagai macam konten, termasuk gambar, teks, video, dan banyak lagi. Bersama dengan server aplikasi, yang merupakan server pendukung aplikasi bisnis, server web telah menjadi bagian penting dari fungsi bisnis inti banyak perusahaan modern.
Server web berfungsi layaknya jembatan antara klien dan World Wide Web. Server web memungkinkan data ditransfer melalui serangkaian protokol seperti Hypertext Transfer Protocol (HTTP) dan Hypertext Transfer Protocol 2 (HTTP/2). Server web menunggu permintaan klien (misalnya, memasukkan alamat web ke bilah alamat pada browser web) dan merespons dengan konten.
Dalam lingkungan Apache, program yang berjalan di latar belakang dan memfasilitasi permintaan ini dikenal sebagai “daemon” dan disebut sebagai HTTPd (Hypertext Transfer Protocol daemon).
Sebagian besar server web modern dirancang untuk menghasilkan konten dinamis, antara lain rekomendasi yang dipersonalisasi, iklan, dan bahkan dasbor yang dapat disesuaikan oleh pengguna. Untuk menyelesaikan tugas ini, server web dirancang agar kompatibel dengan berbagai bahasa pemrograman, termasuk PHP, Perl, Python dan banyak lagi.
Server web Apache dibuat untuk memfasilitasi komunikasi antara browser web (umumnya dikenal sebagai “klien”) dan server tempat penyimpanan file situs web. Tujuan dasarnya adalah untuk memproses permintaan konten dengan mengirimkan halaman web, HTML, CSS, dan lainnya melalui browser web. Pada dasarnya, perangkat lunak yang menopang Apache bertindak sebagai perantara, yang terus-menerus menerima permintaan pengguna dan merespons dengan konten.
Pendekatan Apache dalam menangani permintaan klien dan menghasilkan konten membedakannya dari server web lain dalam beberapa hal penting.
Server web jenis lain seperti NGINX menggunakan pendekatan berbasis peristiwa untuk menangani permintaan klien secara bersamaan, sedangkan Apache membuat proses baru untuk setiap permintaan. Apache menerima permintaan yang masuk dan meneruskannya ke Multi-Processing Module (MPM) dan modul Apache yang menangani permintaan, di mana langkah selanjutnya ditentukan.
Modul generator konten Apache dapat membuat file statis dan konten dinamis untuk memenuhi permintaan pengguna. Selain konten, modul generator dapat mengirimkan kembali header HTTP yang relevan, yaitu bidang yang berisi informasi penting tentang asal dan konteks permintaan.
Desain adalah aspek penting lainnya untuk fungsionalitas server Apache. Apache adalah bagian penting dari tumpukan aplikasi web modern (juga dikenal sebagai tumpukan teknologi) yang merupakan kumpulan alat perangkat keras dan perangkat lunak yang menjalankan aplikasi web modern. Apache adalah komponen inti dari LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), yang merupakan salah satu tumpukan teknologi paling canggih dan banyak digunakan di pasar.
Berikut adalah penjelasan mendetail dari setiap komponen LAMP:
Fungsi utama Apache adalah merespons permintaan klien dengan konten, yang merupakan kemampuan inti dari semua situs web dan aplikasi web. Apache memiliki berbagai fitur dan kemampuan yang mendukung fungsi ini.
Berbeda dengan server web eksklusif yang dirilis oleh perusahaan seperti Microsoft, Google, dan Oracle, Apache adalah perangkat lunak sumber terbuka. Dengan kata lain, Apache tidak berbayar dan didukung oleh komunitas pakar yang besar. Bahkan, penggunaan Apache untuk keperluan komersial pun bersifat gratis, dan pengembang terus-menerus memodifikasi kodenya agar sesuai dengan tujuan bisnis yang unik.
Ketika teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan AI generatif (gen AI) mengubah cara perusahaan membuat dan menyimpan konten, komunitas sumber terbuka ini dengan cepat meresponsnya demi memastikan Apache tetap kompatibel.
Apache kompatibel dengan banyak jenis platform, termasuk Linux, Unix, Windows, dan MacOS. Arsitektur modularnya, yakni suatu pendekatan yang mengutamakan fleksibilitas dan kemampuan penyesuaian, memungkinkan penambahan fitur dan fungsi baru dengan cepat dan mudah.
Sebagai contoh, sistem AIX dari IBM yang menjadi favorit berbagai perusahaan besar sering menerapkan Apache di lingkungan yang menantang. Pendekatan sumber terbuka Apache memastikannya dapat dengan mudah diintegrasikan ke dalam AIX dan terus-menerus diperbarui jika terdapat teknologi dan contoh penggunaan baru.
Apache sangat ideal untuk praktik hosting virtual, yang menjalankan beberapa situs web pada satu server, bukannya server khusus untuk setiap instans. Hosting virtual Apache hemat biaya dan sangat dapat diskalakan, sehingga perusahaan dapat mengelola banyak domain tanpa biaya tambahan dan dengan cepat menjalankan instans virtual sesuai kebutuhan.
Apache menawarkan dua pendekatan, tergantung pada lingkungan komputasi organisasi dan kebutuhan spesifiknya.
Organisasi dapat mengonfigurasi Apache dengan menyesuaikan pengaturan enkripsi dan autentikasi serta cara menggunakan firewall. Pendekatan ini dikenal sebagai konfigurasi Apache.
Kemampuan penyeimbangan beban server Apache memungkinkannya mengoptimalkan sumber daya selama situasi lalu lintas tinggi pada situs web dan aplikasi populer. Apache dapat mendistribusikan permintaan klien ke berbagai server sehingga tidak ada server yang menerima terlalu banyak permintaan, yang dapat memperlambat fungsionalitas dan kinerja.
Server Apache juga efektif untuk caching, dengan menyimpan dan menggunakan kembali halaman yang sering diminta untuk mengurangi beban kerja pada server dan mengelola bandwidth secara efektif. Apache juga dapat berfungsi sebagai proxy terbalik, yaitu server yang bertindak sebagai perantara antara server lain dan permintaan klien, guna membantu mengoptimalkan kinerja dan distribusi sumber daya.
Dibandingkan dengan jenis perangkat lunak server web lainnya, Apache lebih baik, terutama karena desain modular, sifat sumber terbuka, dan kompatibilitasnya dengan platform dan teknologi lain. Meskipun tidak lagi mendominasi seperti pada akhir 1990-an dan awal 2000-an, Apache masih dianggap sebagai opsi yang tepat untuk berbagai kebutuhan hosting web dan aplikasi web. Berikut adalah perbandingan Apache terhadap dua pesaing terberatnya: NGINX dan Microsoft IIS.
NGINX (dibaca engine-x) baru-baru ini mengambil alih posisi Apache sebagai server web terpopuler di dunia, dengan 33% pangsa pasar menurut laporan tahun 2025.2
Perbedaan terbesar antara Apache dan NGINX adalah pada arsitektur: Server Apache menggunakan arsitektur berbasis proses yang menciptakan proses baru yang disebut thread untuk setiap permintaan klien. Di sisi lain, NGINX menggunakan arsitektur berbasis peristiwa, yang memungkinkannya menangani banyak permintaan secara bersamaan dalam thread yang sama.
NGINX juga sedikit lebih cepat daripada Apache dalam menyajikan konten statis karena kemampuan caching yang lebih efisien. Untuk menyajikan konten dinamis, NGINX menggunakan prosesor eksternal, seperti PHP-FPM untuk PHP, sedangkan Apache memproses konten dinamis secara internal, di sisi server.
Microsoft IIS adalah server web populer lainnya yang, seperti Apache, dirancang untuk menghosting situs web dan aplikasi web serta menyajikan konten sebagai respons terhadap permintaan pengguna. Berbeda dengan Apache, Microsoft IIS adalah solusi eksklusif yang dibuat khusus agar kompatibel dengan solusi dan dukungan perangkat lunak Microsoft lainnya. Salah satu kelebihan Microsoft IIS adalah kemampuannya menyederhanakan pengembangan dan penerapan untuk kerangka kerja .NET dan ASP.NET. Kedua lingkungan ini banyak digunakan untuk membangun aplikasi web.
Untuk perusahaan yang menjalankan situs dan aplikasi di server Windows, Microsoft IIS adalah solusi tangguh yang menawarkan integrasi mudah dan andal dengan alat Microsoft lainnya seperti Active Directory dan Exchange Server. Solusi ini juga dikenal karena kemudahan penyiapan dan pengelolaannya serta antarmuka pengguna grafis (GUI) yang sederhana dan mudah dipahami.
Berkat beragamnya fitur, sifat sumber terbuka, fitur keamanan, dan kompatibilitas dengan teknologi baru, Apache memiliki banyak contoh penggunaan perusahaan. Berikut adalah beberapa yang paling umum.
Ketahui bagaimana perusahaan mengoptimalkan Apache dan beban kerja berbasis Linux lainnya dengan AI dan keamanan bawaan. Tonton webinar ini untuk mempelajari bagaimana IBM LinuxONE menghadirkan kinerja, ketahanan, dan perlindungan siber—tanpa mengorbankan fleksibilitas sumber terbuka.
Pelajari bagaimana IBM StreamSets memungkinkan streaming real-time untuk membantu sistem berbasis Apache berjalan lebih cepat, lebih efisien, dan dengan latensi yang lebih rendah.
Jelajahi bagaimana perusahaan menerapkan AI untuk deteksi penipuan secara real time - dalam skala besar. Laporan Celent ini menunjukkan bagaimana menjalankan AI pada mainframe mendukung lingkungan yang aman dan memiliki throughput tinggi seperti yang didukung oleh server Apache.
Ketahui bagaimana IBM membantu organisasi memodernisasi jalur data dan menghubungkan lingkungan berbasis Apache ke AI dan analitik. Lihat alasan Gartner menyebut IBM sebagai Pemimpin dalam Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Bergabunglah dengan grup online ini untuk berkomunikasi dengan para pengguna dan pakar produk IBM dengan berbagi saran dan praktik terbaik bersama rekan-rekan.
“Event Streams di IBM Cloud adalah inti dalam segala hal yang kami kembangkan.” Viktor Nilsson, Chief Technology Officer (CTO), SiB Solutions
Apache Spark adalah kerangka kerja komputasi kluster sumber terbuka yang dioptimalkan untuk pemrosesan data berskala sangat cepat dan berskala besar.
Dibangun untuk menangani beban kerja yang sangat penting dengan tetap menjaga keamanan, keandalan, dan kendali atas seluruh infrastruktur IT Anda.
IBM menyediakan dukungan proaktif untuk server web dan infrastruktur pusat data guna mengurangi waktu henti dan meningkatkan ketersediaan TI.
Jelajahi bagaimana Apache Spark di IBM Power dapat membantu bisnis Anda mempercepat analitik, menyederhanakan jalur data, dan membuka insight real-time - dalam skala besar. Akses alat, sumber daya, dan panduan pakar untuk beralih dengan percaya diri.
