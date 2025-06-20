Apa yang dimaksud dengan server Apache?

Apache mengontrol interaksi antara server web dan browser, sehingga memungkinkan pengguna menemukan halaman web, halaman HTML, gambar, teks, video, dan berbagai jenis konten lainnya di Internet. Dirilis pertama kali pada tahun 1995, Apache berperan penting dalam perkembangan awal Internet. Berkat server ini, semua orang di mana saja dapat membangun dan menghosting situs web mereka sendiri.

Apache dikelola oleh Apache Software Foundation (ASF). Organisasi nirlaba ini secara teratur memperbarui perangkat lunak tersebut untuk mengatasi berbagai masalah, termasuk keamanan, kompatibilitas dengan teknologi baru, pemecahan masalah, dan banyak lagi. Kemampuan Apache untuk menyajikan konten statis dan dinamis dengan cepat dan mendukung interaksi pengguna yang kompleks menjadikannya pemimpin pasar dalam hal hosting web.

Saat ini, Apache merupakan salah satu server web terpopuler yang tersedia. Banyak perusahaan menggunakan Apache untuk mendukung proses bisnis inti mereka dan memastikan perkembangan situs web dan aplikasi mereka. Menurut laporan W3Techs terbaru, lebih dari seperempat situs web di dunia (26%) mengandalkan Apache untuk kebutuhan hosting mereka.1