Apa yang dimaksud dengan tumpukan LAMP?

Tumpukan LAMP adalah tumpukan perangkat lunak sumber terbuka yang populer untuk membangun dan menerapkan aplikasi web. LAMP merupakan akronim dari komponen dalam tumpukan: Linux (sistem operasi), Apache (HTTP server), MySQL (database) dan PHP, Perl atau Python (bahasa pemrograman).
Anda mungkin pernah mendengar istilah tumpukan LAMP. Beberapa aplikasi web sumber terbuka yang paling populer saat ini—misalnya, WordPress dan Drupal—semuanya berjalan pada LAMP.
Namun, LAMP memiliki banyak kelebihan lainnya. Ini adalah salah satu dari sekian banyak tumpukan perangkat lunak sumber terbuka pertama untuk web dan hingga kini tetap menjadi salah satu cara paling umum untuk mengimplementasikan aplikasi web. Penggunaannya begitu luas sehingga Anda kemungkinan besar akan sering menemui hal ini selama karier Anda saat memperbarui atau menghosting aplikasi yang sudah ada. Dan platform ini dianggap oleh banyak orang sebagai pilihan utama untuk mengembangkan aplikasi web kustom baru.
Stabil, sederhana, kuat—ini adalah kata-kata yang paling sering digunakan untuk menggambarkan LAMP. Semua ini membuatnya sangat layak untuk dipelajari dan menjadi tambahan yang berharga untuk resume setiap pengembang.
LAMP adalah singkatan dari Linux, Apache, MySQL, dan PHP. Bersama-sama, LAMP menyediakan satu set perangkat lunak yang terbukti untuk memberikan aplikasi web berkinerja tinggi. Setiap komponen menyumbangkan kemampuan penting pada tumpukan:
PHP dirancang untuk efisiensi. Hal ini memudahkan pemrograman—dan sedikit lebih menyenangkan—dengan memungkinkan Anda menulis kode baru, menekan tombol refresh, dan langsung melihat perubahan yang dihasilkan tanpa perlu melakukan kompilasi. Jika Anda mau, Anda dapat mengganti PHP dengan Perl atau bahasa Python yang semakin populer.
LAMP memiliki arsitektur berlapis klasik, dengan Linux pada lapisan terendah. Lapisan berikutnya adalah Apache dan MySQL, diikuti oleh PHP. Meskipun PHP secara nominal berada di lapisan atas atau lapisan presentasi, komponen PHP berada di dalam Apache.
Pandangan umum tentang urutan eksekusi tumpukan LAMP menunjukkan bagaimana elemen-elemennya berinteraksi. Proses dimulai ketika server web Apache menerima permintaan untuk halaman web dari browser pengguna. Jika permintaan adalah untuk file PHP, Apache meneruskan permintaan tersebut ke PHP, yang memuat file dan menjalankan kode yang terdapat di dalamnya. PHP juga berkomunikasi dengan MySQL untuk mengambil data apa pun yang dirujuk dalam kode.
PHP kemudian menggunakan kode dalam file dan data dari database untuk membuat HTML yang dibutuhkan browser untuk menampilkan halaman web. Tumpukan LAMP sangat efisien dalam menangani tidak hanya halaman web statis, tetapi juga halaman dinamis di mana kontennya dapat berubah setiap kali dimuat tergantung pada tanggal, waktu, identitas pengguna, dan faktor lain.
Setelah menjalankan kode file, PHP kemudian meneruskan data yang dihasilkan kembali ke server web Apache untuk dikirim ke browser. Data baru ini juga dapat disimpan di MySQL. Tentu saja, semua operasi ini didukung oleh sistem operasi Linux yang berjalan di dasar tumpukan.
Kendati LAMP menggunakan Linux sebagai OS, Anda dapat menggunakan komponen lain dengan OS alternatif untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Misalnya, ada tumpukan WAMP, yang menggunakan Microsoft Windows; MAMP dengan Mac OS; dan bahkan WIMP, menggunakan Windows dan server web Layanan Informasi Internet dari Microsoft.
Karena LAMP semuanya sumber terbuka dan non-eksklusif, Anda dapat menghindari penguncian. Anda memiliki fleksibilitas untuk memilih komponen yang tepat untuk proyek atau persyaratan bisnis tertentu.
LAMP juga menawarkan fleksibilitas dalam hal lain. Apache dirancang secara modular, dan Anda akan menemukan bahwa terdapat modul-modul yang sudah ada dan dapat disesuaikan untuk berbagai ekstensi yang berbeda. Modul-modul ini mencakup dukungan untuk bahasa lain hingga kemampuan autentikasi.
Keuntungan lain dari LAMP adalah arsitektur yang aman dan praktik enkripsi yang telah teruji dan terbukti di lingkungan korporat.
LAMP dapat membantu Anda mengurangi waktu pengembangan. Karena LAMP adalah tumpukan perangkat lunak sumber terbuka yang telah tersedia selama lebih dari satu dekade, saat ini terdapat ekosistem LAMP yang cukup substansial. Anda dapat membangun apa yang telah dilakukan orang lain di masa lalu dan menjadikannya milik Anda sendiri. Bekerja dalam modul Apache yang sudah memberikan 80% dari apa yang Anda butuhkan, sesuaikan 20% sisanya, dan hemat waktu yang signifikan sebagai hasilnya.
