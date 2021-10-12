Apa yang dimaksud dengan tumpukan LAMP?

Anda mungkin pernah mendengar istilah tumpukan LAMP. Beberapa aplikasi web sumber terbuka yang paling populer saat ini—misalnya, WordPress dan Drupal—semuanya berjalan pada LAMP.



Namun, LAMP memiliki banyak kelebihan lainnya. Ini adalah salah satu dari sekian banyak tumpukan perangkat lunak sumber terbuka pertama untuk web dan hingga kini tetap menjadi salah satu cara paling umum untuk mengimplementasikan aplikasi web. Penggunaannya begitu luas sehingga Anda kemungkinan besar akan sering menemui hal ini selama karier Anda saat memperbarui atau menghosting aplikasi yang sudah ada. Dan platform ini dianggap oleh banyak orang sebagai pilihan utama untuk mengembangkan aplikasi web kustom baru.

Stabil, sederhana, kuat—ini adalah kata-kata yang paling sering digunakan untuk menggambarkan LAMP. Semua ini membuatnya sangat layak untuk dipelajari dan menjadi tambahan yang berharga untuk resume setiap pengembang.