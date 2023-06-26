Ada banyak manfaat menggunakan kecerdasan buatan untuk operasi TI. Dengan memasukkan kecerdasan buatan (AI) ke dalam operasi TI, Anda dapat memanfaatkan kekuatan yang sangat besar model pemrosesan bahasa alami (NLP), big data, dan machine learning (ML) untuk mengotomatiskan dan merampingkan alur kerja operasional, serta memantau korelasi peristiwa dan penentuan kausalitas.

Bagi para profesional TI saat ini, AIOps juga merupakan salah satu cara tercepat untuk mewujudkan ROI nyata dari investasi transformasi digital. Otomatisasi proses sering kali berpusat pada upaya untuk mengoptimalkan pengeluaran, mencapai efisiensi operasional yang lebih besar, dan menggabungkan teknologi baru dan inovatif, yang kerap berarti pengalaman pelanggan yang lebih baik.

Tapi dari mana memulainya? Dalam postingan blog ini, kita tidak hanya akan membahas dasar-dasar seperti analisis akar masalah dan deteksi anomali serta melihat enam contoh penggunaan strategis untuk AIOps. Selain itu, kami memiliki beberapa langkah selanjutnya yang praktis untuk memandu perjalanan AIOps Anda.