Manajemen insiden adalah cara organisasi mengidentifikasi, melacak, dan menyelesaikan insiden yang mungkin mengganggu proses bisnis normal. Ini sering merupakan proses reaktif di mana insiden terjadi dan organisasi memberikan respon insiden secepat mungkin.

Peningkatan organisasi yang mengejar transformasi digital dan operasi berbasis teknologi lainnya membuat manajemen insiden menjadi lebih penting mengingat adanya ketergantungan pada teknologi untuk memberikan solusi kepada pelanggan.

Semakin banyak layanan TI organisasi yang terdiri dari sistem aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras, dan teknologi lainnya yang kompleks dan semuanya dapat saling bergantung. Tiap proses dapat rusak, mengganggu layanan yang mereka berikan kepada pelanggan, merugikan bisnis, dan menciptakan masalah reputasi. Organisasi telah menerapkan prosedur operasi pengembangan lanjutan (DevOps) untuk meminimalkan insiden, tetapi mereka memerlukan proses penyelesaian ketika itu terjadi.

Setiap hari, organisasi menghadapi dan perlu mengelola insiden kecil dan besar, yang semuanya berpotensi mengganggu fungsi bisnis normal. Organisasi perlu memperhatikan beberapa jenis insiden, termasuk gangguan yang tidak direncanakan seperti pemadaman sistem, masalah konfigurasi jaringan, bug, insiden keamanan, kehilangan data, dan lainnya.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas teknologi, proses pengelolaan insiden secara strategis menjadi semakin penting. Organisasi harus memastikan bahwa setiap orang di organisasi tahu apa yang harus dilakukan jika mereka mengalami insiden.

Sistem manajemen insiden telah berevolusi dari alat bantu yang tumpul di mana karyawan mencatat insiden yang mereka amati (yang mungkin terjadi beberapa jam setelah kejadian). Sistem ini kini menjadi praktik yang kuat dan selalu aktif dengan Otomatisasi dan perangkat lunak manajemen insiden layanan mandiri, memungkinkan siapa pun di organisasi untuk melaporkan insiden ke pusat layanan.

Penting untuk segera menyelesaikan insiden dan mencegahnya terjadi lagi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menegakkan perjanjian tingkat layanan (SLA) mereka, yang dapat menjamin sejumlah waktu aktif atau akses ke layanan. Gagal mematuhi SLA dapat menempatkan organisasi Anda pada risiko hukum atau reputasi.

Manajer insiden adalah pemangku kepentingan utama dari proses manajemen insiden. Manajer insiden bertanggung jawab untuk mengelola respons terhadap suatu insiden dan mengomunikasikan perkembangannya kepada para pemangku kepentingan utama. Peran layanan TI yang kompleks ini mengharuskan karyawan untuk bekerja di bawah kondisi yang penuh tekanan sambil berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dengan peran dan prioritas yang berbeda dalam bisnis.