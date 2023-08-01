Setiap hari, miliaran orang di seluruh dunia menggunakan komputer atau mobile mereka untuk mengakses Internet. Selalu, beberapa dari pengguna tersebut mencoba mengakses situs web yang lambat dimuat atau rentan mogok.
Salah satu alasan mengapa situs web berkinerja buruk adalah karena terlalu banyak orang yang mencoba mengakses situs ini pada waktu yang sama, sehingga server menjadi kewalahan. Namun, hal ini juga bisa menjadi indikasi masalah yang lebih besar, termasuk kesalahan konfigurasi DNS, kegagalan server yang berlangsung lama, atau serangan jahat dari aktor jahat.
Insiden adalah kesalahan atau komplikasi dalam layanan TI yang perlu diperbaiki. Banyak dari insiden ini merupakan tantangan sementara yang memerlukan perbaikan khusus, tetapi insiden yang mengarah ke masalah mendasar atau lebih rumit yang memerlukan penanganan yang lebih komprehensif disebut masalah.
Ini menjelaskan keberadaan manajemen insiden dan masalah, dua proses penting untuk pengendalian masalah dan kesalahan, menjaga waktu aktif, dan pada akhirnya, memberikan layanan hebat kepada pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya.
Organisasi semakin bergantung pada teknologi digital untuk melayani pelanggan mereka dan berkolaborasi dengan mitra. Tumpukan teknologi organisasi dapat menciptakan peluang baru dan menarik untuk mengembangkan bisnisnya. Tetapi kesalahan dalam layanan juga dapat menciptakan gangguan eksponensial dan kerusakan pada reputasi dan kesehatan keuangannya.
Manajemen insiden adalah cara organisasi mengidentifikasi, melacak, dan menyelesaikan insiden yang mungkin mengganggu proses bisnis normal. Ini sering merupakan proses reaktif di mana insiden terjadi dan organisasi memberikan respon insiden secepat mungkin.
Peningkatan organisasi yang mengejar transformasi digital dan operasi berbasis teknologi lainnya membuat manajemen insiden menjadi lebih penting mengingat adanya ketergantungan pada teknologi untuk memberikan solusi kepada pelanggan.
Semakin banyak layanan TI organisasi yang terdiri dari sistem aplikasi, perangkat lunak, perangkat keras, dan teknologi lainnya yang kompleks dan semuanya dapat saling bergantung. Tiap proses dapat rusak, mengganggu layanan yang mereka berikan kepada pelanggan, merugikan bisnis, dan menciptakan masalah reputasi. Organisasi telah menerapkan prosedur operasi pengembangan lanjutan (DevOps) untuk meminimalkan insiden, tetapi mereka memerlukan proses penyelesaian ketika itu terjadi.
Setiap hari, organisasi menghadapi dan perlu mengelola insiden kecil dan besar, yang semuanya berpotensi mengganggu fungsi bisnis normal. Organisasi perlu memperhatikan beberapa jenis insiden, termasuk gangguan yang tidak direncanakan seperti pemadaman sistem, masalah konfigurasi jaringan, bug, insiden keamanan, kehilangan data, dan lainnya.
Seiring dengan meningkatnya kompleksitas teknologi, proses pengelolaan insiden secara strategis menjadi semakin penting. Organisasi harus memastikan bahwa setiap orang di organisasi tahu apa yang harus dilakukan jika mereka mengalami insiden.
Sistem manajemen insiden telah berevolusi dari alat bantu yang tumpul di mana karyawan mencatat insiden yang mereka amati (yang mungkin terjadi beberapa jam setelah kejadian). Sistem ini kini menjadi praktik yang kuat dan selalu aktif dengan Otomatisasi dan perangkat lunak manajemen insiden layanan mandiri, memungkinkan siapa pun di organisasi untuk melaporkan insiden ke pusat layanan.
Penting untuk segera menyelesaikan insiden dan mencegahnya terjadi lagi. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menegakkan perjanjian tingkat layanan (SLA) mereka, yang dapat menjamin sejumlah waktu aktif atau akses ke layanan. Gagal mematuhi SLA dapat menempatkan organisasi Anda pada risiko hukum atau reputasi.
Manajer insiden adalah pemangku kepentingan utama dari proses manajemen insiden. Manajer insiden bertanggung jawab untuk mengelola respons terhadap suatu insiden dan mengomunikasikan perkembangannya kepada para pemangku kepentingan utama. Peran layanan TI yang kompleks ini mengharuskan karyawan untuk bekerja di bawah kondisi yang penuh tekanan sambil berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan dengan peran dan prioritas yang berbeda dalam bisnis.
Manajemen masalah dimaksudkan untuk mencegah insiden terulang kembali dengan mengatasi akar masalah. Hal ini secara logis mengikuti manajemen insiden, terutama jika insiden tersebut telah terjadi beberapa kali dan kemungkinan besar harus didiagnosis sebagai masalah atau kesalahan yang diketahui.
Manajemen insiden tanpa manajemen masalah hanya mengatasi gejala dan bukan akar masalah (yaitu, penyebab yang mendasarinya), yang mengarah pada kemungkinan bahwa insiden serupa akan terjadi di masa mendatang. Manajemen masalah yang efektif mengidentifikasi solusi permanen untuk masalah, sehingga mengurangi jumlah insiden yang harus dikelola oleh organisasi di masa mendatang.
Tim manajemen masalah dapat menerapkan manajemen masalah yang reaktif atau proaktif, bergantung pada insiden yang mereka amati dan data historis yang mereka miliki.
Ada satu perbedaan utama yang perlu dipertimbangkan ketika mengamati insiden versus masalah: tujuan jangka pendek versus jangka panjang.
Manajemen insiden lebih berkaitan dengan intervensi terhadap suatu contoh masalah dengan tujuan untuk mengembalikan layanan tersebut kembali online tanpa menyebabkan masalah tambahan. Ini adalah alat jangka pendek untuk menjaga layanan tetap berjalan pada saat itu.
Manajemen masalah lebih berfokus pada respons jangka panjang, menangani setiap potensi penyebab yang mendasari sebagai bagian dari potensi masalah yang lebih besar (yaitu masalah).
Organisasi berusaha menjaga infrastruktur TI mereka agar selalu memiliki performa baik menggunakan manajemen layanan TI (ITSM) untuk mengatur implementasi, pengiriman, dan manajemen layanan yang memenuhi kebutuhan pengguna akhir. ITSM bertujuan untuk meminimalkan waktu henti yang tidak terjadwal dan memastikan bahwa setiap Sumber daya berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk setiap pengguna akhir.
Masalah pasti akan muncul, terlepas dari berapa besar upaya yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan ITSM mereka. Kemampuan organisasi untuk menangani dan memperbaiki masalah yang tidak terduga sebelum berubah menjadi masalah yang lebih besar dapat menjadi keunggulan kompetitif yang besar. Layanan TI yang rusak satu kali dapat dianggap sebagai insiden.
Sebagai contoh, terlalu banyak orang mencoba mengakses server bisa menyebabkan server mengalami crash, sehingga menimbulkan insiden yang perlu diperbaiki oleh organisasi Anda. Manajemen insiden berkaitan dengan memperbaiki masalah tertentu yang memengaruhi pengguna Anda secepat dan secermat mungkin. Dalam kasus ini, manajer insiden dapat menghubungi karyawan organisasi dan meminta mereka untuk keluar dari program sementara organisasi menyelesaikan masalah.
Manajemen insiden dan manajemen masalah keduanya diatur oleh Information Technology Infrastructure Library (ITIL), kerangka kerja yang diadopsi secara luas untuk menerapkan dan mendokumentasikan kedua pendekatan manajemen ini. ITIL menciptakan struktur untuk merespons insiden saat terjadi secara reaktif. Rilis terbaru pada saat penulisan adalah ITIL 4.
ITIL menyediakan perpustakaan praktik terbaik untuk mengelola aset TI dan meningkatkan dukungan TI dan tingkat layanan. Proses ITIL menghubungkan layanan TI dengan operasi bisnis sehingga dapat berubah ketika tujuan bisnis berubah.
Komponen utama ITIL adalah basis data manajemen konfigurasi (CMDB), yang melacak dan mengelola ketergantungan antara semua perangkat lunak, komponen TI, dokumen, pengguna, dan perangkat keras yang diperlukan untuk memberikan layanan TI. ITIL juga menciptakan perbedaan antara manajemen insiden dan manajemen masalah.
Server yang terus-menerus mengalami crash dapat menjadi tanda masalah sistematis yang lebih besar, seperti kegagalan perangkat keras atau kesalahan konfigurasi. Crash mungkin berlanjut jika tim layanan TI gagal menemukan akar masalah dan memetakan solusi untuk masalah yang mendasarinya. Dalam kasus ini, mungkin diperlukan eskalasi ke manajemen masalah, yang berkaitan dengan memperbaiki insiden yang berulang.
Manajemen masalah menyediakan analisis akar masalah untuk masalah dan solusi yang direkomendasikan, yang mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mencegahnya terjadi lagi.
Manajemen insiden dan masalah yang efektif mencakup alur kerja yang membutuhkan pemantauan real-time, otomatisasi, dan pekerja khusus yang berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah secepat mungkin untuk menghindari waktu henti yang tidak perlu atau gangguan bisnis. Kedua bentuk manajemen memiliki beberapa komponen yang berulang yang harus diketahui organisasi.
Organisasi sering kali menilai manajer insiden dan proses manajemen insiden berdasarkan beberapa indikator kinerja utama (KPI):
Perusahaan dengan rencana manajemen masalah dan insiden yang komprehensif dapat dengan cepat merespons insiden dan mengungguli pesaing mereka. Berikut ini adalah beberapa manfaat:
IBM® Turbonomic terintegrasi dengan solusi ITOps Anda yang ada, menjembatani tim dan data yang terpisah, dan mengubah proses manual dan reaktif menjadi pengoptimalan sumber daya aplikasi berkelanjutan sekaligus mengurangi konsumsi cloud dengan aman hingga 33%.
IBM Cloud Pak® for AIOps, opsi hosting sendiri untuk manajemen insiden, mencapai manajemen insiden proaktif dan remediasi untuk mengurangi pemadaman layanan yang dihadapi pelanggan hingga 50% dan waktu rata-rata untuk pemulihan (MTTR) hingga 50%.
