Seri IBM "Pikirkan Kembali & Otomatiskan" mengundang para pemimpin untuk menata ulang proses bisnis dan TI yang umum dengan mendekatinya dari perspektif greenfield dan merangkul otomatisasi. Proses DevOps yang khas adalah serangkaian siklus delapan langkah, yaitu perencanaan, pengkodean, pembangunan, dan pengujian, diikuti dengan rilis, penerapan, pengoperasian, dan pemantauan. Ketika salah satu dari delapan langkah melambat, seluruh pipa akan melambat.

“Di luar dunia 'lahir digital', peningkatan kecepatan mungkin bahkan lebih penting bagi perusahaan besar,” tulis Hans A.T. Dekkers dari IBM dalam "The speed of smarter architecture", sebuah makalah yang diterbitkan oleh IBM Institute for Business Value. “Ketika kita melihat umur rata-rata perusahaan pada S&P 500 turun dari 60 tahun (pada tahun 1960-an) menjadi di bawah 20 tahun (hari ini), dengan tren percepatan menuju omset yang lebih tinggi, kita melihat efek dari memiliki atau kurang kecepatan.”