Apa itu manajemen AI?

Sistem kecerdasan buatan berperilaku berbeda dari perangkat lunak tradisional. Program perangkat lunak konvensional mengikuti instruksi eksplisit untuk menghasilkan output deterministik: memberikan input yang sama dalam keadaan yang sama kepada program tradisional akan selalu menghasilkan output yang sama. Sistem berbasis AI menghasilkan output probabilistik yang didorong oleh algoritma machine learning: outputnya mungkin bervariasi meskipun input dan keadaannya tetap sama.

Logika dinamis itu sangat kuat, tetapi ketidakpastian yang ditimbulkannya membawa risiko potensial. Misalnya, organisasi menghadapi risiko reputasi yang berasal dari output yang bias atau beracun. Halusinasi AI yang tidak diperiksa atau tidak diperhatikan menghadirkan rangkaian risiko yang luas, mulai dari sekadar mengganggu atau membingungkan pengguna hingga menimbulkan ketidakakuratan dalam skenario yang sangat penting dengan konsekuensi besar. Serangan adversarial yang didukung oleh AI atau kumpulan data yang disusupi dapat menimbulkan risiko keamanan siber. Kegagalan untuk mematuhi peraturan AI dalam lingkungan yang berubah dengan cepat membawa risiko keuangan dan hukum.

AIMS dirancang untuk mengantisipasi dan memperhitungkan risiko tersebut. Dalam istilah yang lebih nyata, AIMS dapat dipahami sebagai kebijakan dan protokol untuk menanamkan tata kelola AI yang baik ke dalam setiap dan seluruh alur kerja yang relevan dengan penggunaan alat dan produk berbasis AI oleh organisasi. Ini mencakup langkah-langkah seperti penilaian risiko proaktif yang terstandardisasi, mekanisme pelaporan, audit rutin, serta pemantauan real-time terhadap output dan kinerja model.

Jika dilaksanakan dengan baik, sistem manajemen AI tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga mengoptimalkan efisiensi operasional dan membangun kepercayaan antara pengembang, pengguna akhir, dan pemangku kepentingan lainnya yang dukungannya sangat penting untuk adopsi AI yang efektif.