IBM menjadi pengembang model AI sumber terbuka utama pertama yang mendapatkan sertifikasi ISO 42001

AI saat ini tidak berperilaku seperti perangkat lunak tradisional. Program konvensional mengikuti instruksi tetap dan menghasilkan output deterministik yang sama. Sedangkan model AI mempelajari pola dari data dan menghasilkan respons secara probabilistik. Itu berarti output dapat bervariasi, bahkan ketika input terlihat sama. Fleksibilitas ini sangat kuat, tetapi juga menciptakan risiko yang harus dikelola di seluruh siklus pengembangan dan penerapan model.

ISO 42001 menetapkan kerangka kerja tentang bagaimana organisasi mengelola kecerdasan buatan. Hal ini mendefinisikan seperti apa AIMS seharusnya: kebijakan, praktik, dan perlindungan yang memandu pengembangan dan penerapan AI. Standar ini dirancang untuk menjawab pertanyaan tentang etika, akuntabilitas, dan kepercayaan. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh setiap organisasi yang mengadopsi AI, terutama karena adanya peningkatan pengawasan regulasi di seluruh dunia.

Untuk perusahaan, pemerintah, dan pengembang, sertifikasi ini memberikan keyakinan bahwa IBM telah menerapkan perlindungan terukur dan proses yang kuat dan transparan. Bagi organisasi yang membangun dengan Granite, hal ini memberikan fondasi tepercaya untuk mengadopsi model bahasa dalam konteks berisiko tinggi, termasuk industri yang diatur dengan ketat seperti layanan keuangan dan perawatan kesehatan, dan sektor publik, dengan banyak lingkungan penerapan sangat penting.

Untuk pengembang model AI, standar ini mencerminkan harapan seperti apa AI yang bertanggung jawab dalam praktiknya. Dan untuk IBM, standar ini memvalidasi investasi bertahun-tahun dalam praktik keamanan, keselamatan, dan tata kelola AI kami, di samping transparansi terkemuka di industri kami seputar pengungkapan model AI.

Secara lebih luas, pencapaian IBM menetapkan preseden penting bahwa masa depan penerapan AI yang bertanggung jawab bersifat terbuka, tepercaya, dan dilisensikan secara permisif untuk mendukung ketersediaan dan inovasi model yang luas. Dengan berbagi model, tolok ukur, dan alat dengan komunitas yang lebih luas, IBM berkontribusi pada ekosistem yang menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai norma industri.

Dengan lebih dari 30 juta unduhan, Granite adalah rangkaian model yang diadopsi secara luas di antara pengembang sumber terbuka. Di tingkat perusahaan, organisasi menerapkan Granite dalam produksi untuk berbagai contoh penggunaan seperti generasi dengan dukungan pengambilan data, layanan pelanggan, dan alur kerja agen. Sertifikasi ISO 42001 memberikan lapisan kepercayaan tambahan bagi siapa pun yang membangun dengan Granite.

Seiring dengan percepatan adopsi AI di seluruh dunia, sertifikasi ISO 42001 menyediakan kerangka kerja yang kuat untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan.