Siap atau tidak, ledakan aplikasi baru akan datang. Dalam tiga tahun ke depan, kita bisa melihat penciptaan satu milyar—ya, satu miliar—aplikasi baru... dan itu berkat AI generatif.
AI generatif mempercepat pengembangan aplikasi melalui pembuatan kode AI dan otomatisasi langkah-langkah lain, termasuk, terutama, pembuatan kasus uji yang digunakan untuk memverifikasi fungsionalitas, proses yang secara tradisional memakan waktu.
Alat dan lingkungan pengembangan yang didukung AI membantu pengembang aplikasi bekerja lebih baik, menghilangkan tugas-tugas manual dan berulang, serta membebaskan bandwidth untuk lebih banyak inovasi.
Tetapi di tengah antisipasi, sebuah peringatan untuk perusahaan: Saat Anda memperkenalkan lebih banyak aplikasi baru ke dalam alur kerja sehari-hari, Anda menghadapi lebih banyak risiko jika ada yang salah.
Dalam pengembangan perangkat lunak, aplikasi yang tangguh pulih dengan cepat dari gangguan atau kegagalan yang tidak terduga, dengan sedikit atau tanpa dampak pada produktivitas.
Tetapi bagaimana perusahaan dapat menilai apakah aplikasi tangguh?
Jawabannya terletak pada persyaratan non-fungsional, atau NFR. Tidak seperti persyaratan fungsional, yang mengacu pada apa yang harus dilakukan sistem, persyaratan non-fungsional adalah kriteria untuk kinerja dan kemampuan sistem.
Saat menilai ketahanan aplikasi, ada enam jenis NFR yang paling penting:
Memahami persyaratan non-fungsional yang penting hanyalah setengah dari upaya; menerapkan langkah-langkah untuk memantau persyaratan non-fungsional (NFR) adalah bagian lainnya.
Saat ini, terlalu banyak perusahaan beroperasi tanpa arah yang jelas; tidak ada visibilitas atau hanya visibilitas sebagian terhadap postur ketahanan. Misalnya, dalam kasus baru-baru ini, seorang pengguna akhir mencoba mengakses aplikasi berbasis cloud yang menampilkan ketersediaan “lima 9”, artinya aplikasi tersebut memiliki ketersediaan 99,999% selama periode waktu tertentu. Namun aplikasi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Masalahnya, ternyata, adalah kesalahan jaringan yang menangguhkan kegunaan aplikasi. Memiliki informasi tentang kegunaan, selain ketersediaan, dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan dengan cepat, menyelamatkan pengalaman pengguna akhir.
AI bisa mencegahnya.
Misalnya, solusi ketahanan IBM, IBM® Concert, menggunakan analitik real-time didukung AI untuk menilai aplikasi dan memberikan skor ketahanan berdasarkan kriteria yang terkait dengan enam NFR. Ini juga memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah dan dapat mengotomatiskan remediasi kerentanan dan eksposur umum (CVE) untuk resolusi yang lebih cepat dan mengurangi waktu henti.
Saat ledakan aplikasi AI generatif semakin dekat, perusahaan tidak sabar untuk mengambil risiko dalam mengadopsi aplikasi baru. Postur ketahanan yang efektif memungkinkan Anda untuk tidak khawatir soal waktu henti.
Pelajari lebih lanjut tentang otomatisasi berbasis AI untuk ketahanan aplikasi modern dalam makalah IDC Spotlight ini.
Temukan mengapa penting untuk memiliki solusi seperti IBM Concert yang menggunakan AI untuk memberi Anda insight yang diperlukan untuk mengoptimalkan manajemen aplikasi Anda dan mengurangi beban pada SRE dan pengembang.
Sederhanakan manajemen aplikasi dan dapatkan insight yang dapat Anda tindak lanjuti dengan menggunakan IBM Concert, platform otomatisasi teknologi berbasis AI.
Jembatani full stack observability dengan manajemen sumber daya aplikasi otomatis untuk mengatasi masalah kinerja sebelum berdampak pada pengalaman pelanggan.
Temukan layanan yang sangat inovatif yang diberikan oleh IBM Consulting untuk mengelola lingkungan yang kompleks, hybrid, dan multicloud.
Dengan menggunakan AI, IBM Concert mengungkap insight penting tentang operasi Anda dan memberikan rekomendasi spesifik aplikasi untuk perbaikan. Temukan cara Concert dapat memajukan bisnis Anda.