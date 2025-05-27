Postur ketahanan menempatkan perusahaan di posisi terdepan dalam menghadapi ledakan aplikasi AI

27 Mei 2025

Dinesh Nirmal

IBM Software

Siap atau tidak, ledakan aplikasi baru akan datang. Dalam tiga tahun ke depan, kita bisa melihat penciptaan satu milyar—ya, satu miliar—aplikasi baru... dan itu berkat AI generatif.

AI generatif mempercepat pengembangan aplikasi melalui pembuatan kode AI dan otomatisasi langkah-langkah lain, termasuk, terutama, pembuatan kasus uji yang digunakan untuk memverifikasi fungsionalitas, proses yang secara tradisional memakan waktu.

Alat dan lingkungan pengembangan yang didukung AI membantu pengembang aplikasi bekerja lebih baik, menghilangkan tugas-tugas manual dan berulang, serta membebaskan bandwidth untuk lebih banyak inovasi.

Tetapi di tengah antisipasi, sebuah peringatan untuk perusahaan: Saat Anda memperkenalkan lebih banyak aplikasi baru ke dalam alur kerja sehari-hari, Anda menghadapi lebih banyak risiko jika ada yang salah.

Enam pilar ketahanan aplikasi

Dalam pengembangan perangkat lunak, aplikasi yang tangguh pulih dengan cepat dari gangguan atau kegagalan yang tidak terduga, dengan sedikit atau tanpa dampak pada produktivitas.

Tetapi bagaimana perusahaan dapat menilai apakah aplikasi tangguh?

Jawabannya terletak pada persyaratan non-fungsional, atau NFR. Tidak seperti persyaratan fungsional, yang mengacu pada apa yang harus dilakukan sistem, persyaratan non-fungsional adalah kriteria untuk kinerja dan kemampuan sistem. 

Saat menilai ketahanan aplikasi, ada enam jenis NFR yang paling penting:

  • Pemeliharaan: Seberapa mudah untuk melakukan pemeliharaan pada aplikasi melalui modifikasi. Strategi seperti desain modular, pengujian otomatis, integrasi dan penerapan berkelanjutan (CI/CD), kontrol versi, dan pemfaktoran ulang rutin dapat meningkatkan pemeliharaan.
  • Observabilitas: Seberapa baik status internal aplikasi dapat dinilai berdasarkan output eksternalnya. Observabilitas aplikasi dapat dicapai melalui pendekatan seperti pencatatan yang komprehensif, pelacakan terdistribusi, dan penggunaan alat pemantauan.
  • Kemampuan pemulihan: Seberapa cepat dan mudah aplikasi dapat dikembalikan ke kondisi operasional penuh. Kemampuan pemulihan yang tinggi dapat dicapai melalui strategi seperti melakukan pencadangan data secara rutin, menerapkan redundansi sistem, dan mengimplementasikan proses pengujian dan pemulihan.
  • Ketersediaan: Proporsi waktu (seperti persentase dari setahun) di mana suatu aplikasi atau sistem lain beroperasi dan dapat diakses untuk digunakan. Strategi seperti penyeimbangan beban, pemeliharaan rutin, dan failover (memindahkan beban kerja dari sistem utama yang bermasalah ke sistem cadangan yang berfungsi) dapat membantu aplikasi mencapai ketersediaan tinggi.
  • Kegunaan: Seberapa mudah dan intuitif aplikasi dapat digunakan. Kegunaan aplikasi dapat ditingkatkan melalui pendekatan yang berpusat pada pengguna yang memastikan antarmuka sederhana, konsisten, dan dapat diakses.
  • Skalabilitas: Kemampuan aplikasi untuk menangani peningkatan beban kerja secara efisien. Strategi umum untuk meningkatkan skalabilitas mencakup penskalaan horizontal dan vertikal, caching, penyeimbangan beban, dan penggunaan layanan mikro.
Solusi untuk ketahanan aplikasi

Memahami persyaratan non-fungsional yang penting hanyalah setengah dari upaya; menerapkan langkah-langkah untuk memantau persyaratan non-fungsional (NFR) adalah bagian lainnya.

Saat ini, terlalu banyak perusahaan beroperasi tanpa arah yang jelas; tidak ada visibilitas atau hanya visibilitas sebagian terhadap postur ketahanan. Misalnya, dalam kasus baru-baru ini, seorang pengguna akhir mencoba mengakses aplikasi berbasis cloud yang menampilkan ketersediaan “lima 9”, artinya aplikasi tersebut memiliki ketersediaan 99,999% selama periode waktu tertentu. Namun aplikasi tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Masalahnya, ternyata, adalah kesalahan jaringan yang menangguhkan kegunaan aplikasi. Memiliki informasi tentang kegunaan, selain ketersediaan, dapat membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengatasi kesalahan dengan cepat, menyelamatkan pengalaman pengguna akhir.

AI bisa mencegahnya.

Misalnya, solusi ketahanan IBM, IBM® Concert, menggunakan analitik real-time didukung AI untuk menilai aplikasi dan memberikan skor ketahanan berdasarkan kriteria yang terkait dengan enam NFR. Ini juga memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah dan dapat mengotomatiskan remediasi kerentanan dan eksposur umum (CVE) untuk resolusi yang lebih cepat dan mengurangi waktu henti.

Saat ledakan aplikasi AI generatif semakin dekat, perusahaan tidak sabar untuk mengambil risiko dalam mengadopsi aplikasi baru. Postur ketahanan yang efektif memungkinkan Anda untuk tidak khawatir soal waktu henti.
