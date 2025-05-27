Siap atau tidak, ledakan aplikasi baru akan datang. Dalam tiga tahun ke depan, kita bisa melihat penciptaan satu milyar—ya, satu miliar—aplikasi baru... dan itu berkat AI generatif.

AI generatif mempercepat pengembangan aplikasi melalui pembuatan kode AI dan otomatisasi langkah-langkah lain, termasuk, terutama, pembuatan kasus uji yang digunakan untuk memverifikasi fungsionalitas, proses yang secara tradisional memakan waktu.

Alat dan lingkungan pengembangan yang didukung AI membantu pengembang aplikasi bekerja lebih baik, menghilangkan tugas-tugas manual dan berulang, serta membebaskan bandwidth untuk lebih banyak inovasi.

Tetapi di tengah antisipasi, sebuah peringatan untuk perusahaan: Saat Anda memperkenalkan lebih banyak aplikasi baru ke dalam alur kerja sehari-hari, Anda menghadapi lebih banyak risiko jika ada yang salah.