Apa itu manajemen persyaratan?

Menurut Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Standard Glossary of Software Engineering Terminology, persyaratan didefinisikan sebagai:

“(1) Suatu kondisi atau kemampuan yang dibutuhkan oleh pengguna untuk memecahkan masalah atau mencapai suatu tujuan. (2) Suatu kondisi atau kemampuan yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh sistem atau komponen sistem untuk memenuhi kontrak, standar, spesifikasi, atau dokumen resmi lainnya. (3) Representasi terdokumentasi dari suatu kondisi atau kemampuan seperti yang dijelaskan pada (1) atau (2).

Persyaratan adalah informasi yang berkaitan dengan harapan pemangku kepentingan dan kebutuhan pengguna untuk sistem, produk, atau aplikasi baru. Harapan dan kebutuhan ini bisa berupa persyaratan teks, contoh penggunaan, diagram, dan fitur. Dalam konteks tangkas, persyaratan mencakup kisah pengguna dan epos.

Tim proyek menggunakan persyaratan untuk menangkap informasi yang tidak ada di backlog produk. Sebagai contoh, persyaratan dapat mencakup informasi mengenai persyaratan nonfungsional, deskripsi fitur, catatan rapat pemangku kepentingan, dan keputusan arsitektural.