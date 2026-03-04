Solusi DevSecOps

Buka keamanan shift left

Keamanan yang mempercepat penerapan dan pengiriman aplikasi

Sematkan keamanan, kepatuhan, kerentanan, dan manajemen eksposur ke dalam setiap langkah pipeline DevOps Anda — mulai dari penyediaan infrastruktur hingga waktu proses — dengan pemeriksaan, insight, dan validasi otomatis dan real-time.
Jadikan keamanan sebagai default

Dengan deteksi risiko tingkat kode bersama dengan definisi infrastruktur yang divalidasi, penegakan kebijakan otomatis, observabilitas berkelanjutan, dan remediasi yang diatur, keamanan menjadi default - bukan pemikiran setelahnya
Memprioritaskan risiko dengan kecerdasan berbasis AI

Gunakan prioritas yang didukung AI untuk memberdayakan tim agar fokus pada kerentanan dan masalah paling penting yang dapat merusak produksi atau memblokir rilis alih-alih mengejar peringatan bernilai rendah
Integrasikan pengaman ke dalam kode dan infrastruktur

Pemeriksaan keamanan dan kebijakan tertanam langsung dalam kode, infrastruktur sebagai kode, dan alur kerja pengembang sehingga tim dapat mendeteksi masalah saat mereka membangun, bukan setelah alur kerja mengalami kerusakan
Mempercepat pengiriman kode yang aman

Berdayakan tim untuk mengirimkan aplikasi aman lebih cepat dengan mengurangi pengerjaan ulang dan penundaan dengan pengujian otomatis, insight real-time, dan proses keamanan yang efisien.

Tantangan keamanan dalam pipeline DevOps

Kerentanan ditemukan terlalu terlambat

Kerentanan sering muncul setelah build selesai, memicu pengerjaan ulang dan menunda pengiriman. Pemeriksaan otomatis awal mendeteksi kerentanan lebih awal, memprioritaskan masalah yang paling penting, dan merampingkan remediasi. Ini mengurangi gesekan dan mencegah kode berisiko berkembang.

Pengaturan CI/CD yang lambat dan manual

Alat pemantauan tradisional sulit dan memakan waktu untuk disiapkan, membutuhkan pengalaman luas dengan pengodean dan skrip. Alat-alat ini juga rentan menyebabkan peringatan palsu karena masalah seperti perubahan UI kecil. 

Kebisingan peringatan dan triase yang tidak efisien

Tim TI dapat kesulitan memprioritaskan peringatan karena kurangnya konteks, menciptakan kebisingan, dan memperlambat triase insiden. Korelasi cerdas sinyal aplikasi dan peringkat peringatan berbasis dampak dapat mengurangi kebisingan dan mempercepat identifikasi akar masalah.

Perubahan infrastruktur yang tidak konsisten dan tidak diatur

Pengeditan cloud manual, penyimpangan lingkungan, dan templat yang tidak konsisten meningkatkan risiko operasional, keamanan, kepatuhan, dan biaya. Menetapkan IaC yang digerakkan oleh kebijakan sebagai sistem catatan, menegakkan pagar pembatas kebijakan sebagai kode. Standarisasi dan memastikan bahwa setiap perubahan memiliki versi, divalidasi, dan sesuai di seluruh lingkungan hibrida. 
Alur kerja patch yang kelebihan beban dan rawan kesalahan

Perusahaan menangani ribuan aset dan pembaruan yang konstan, sehingga penambalan manual menjadi lambat dan rentan terhadap kesalahan. Risiko tinggi, dokumentasi yang berat, dan tekanan kepatuhan membuat penambalan yang tepat waktu menjadi sulit.

DevSecOps yang didukung AI tanpa penyebaran alat

IBM Instana
Deteksi masalah lebih awal dan percepat CI/CD dengan insight real-time
IBM Concert
Visibilitas risiko berkelanjutan dan remediasi otomatis
IBM Terraform
Membangun infrastruktur berbasis kebijakan untuk penskalaan yang aman sesuai kode
