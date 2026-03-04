Pengeditan cloud manual, penyimpangan lingkungan, dan templat yang tidak konsisten meningkatkan risiko operasional, keamanan, kepatuhan, dan biaya. Menetapkan IaC yang digerakkan oleh kebijakan sebagai sistem catatan, menegakkan pagar pembatas kebijakan sebagai kode. Standarisasi dan memastikan bahwa setiap perubahan memiliki versi, divalidasi, dan sesuai di seluruh lingkungan hibrida.

.