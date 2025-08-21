Selidiki dan selesaikan insiden TI hingga 80% lebih cepat dengan AI agen
Langkah pertama dalam memperbaiki masalah TI adalah memahami sifat dan cakupan insiden secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi kemungkinan akar masalah. Namun, investigasi ini membutuhkan waktu dan keahlian yang dapat mengurangi waktu rata-rata perbaikan (MTTR) secara signifikan, terutama untuk masalah yang lebih kompleks. IBM Instana Observability menyediakan investigasi insiden cerdas, didukung oleh AI agen, untuk analisis akar masalah yang lebih cepat, lebih komprehensif, dan lebih akurat.
Luncurkan investigasi AI agen penuh terhadap suatu insiden dengan satu klik untuk mengidentifikasi detail insiden, di mana kejadian itu terjadi dan dampaknya.
Gunakan gen AI untuk membuat runbook tindakan langkah demi langkah untuk memperbaiki insiden dan membuat skrip Bash untuk setiap langkah, menghemat waktu pengembangan.
Hasilkan ringkasan instan dari insiden, termasuk kemungkinan akar masalah, dampak bisnis, dan tindakan yang dilakukan untuk dibagikan dengan pemangku kepentingan.
Gunakan asisten chat AI untuk meminta analisis lebih lanjut, menyelami data tanpa meninggalkan halaman insiden, atau membuat bagan dan grafik untuk lebih memahami masalah.
Maksimalkan kinerja aplikasi cloud native dengan observabilitas otomatis yang berbasis AI.