Representasi visual berupa bagan data terhubung, pemberitahuan dan indikator status dalam alur kerja.

Mempercepat respons dan pemulihan

Langkah pertama dalam memperbaiki masalah TI adalah memahami sifat dan cakupan insiden secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi kemungkinan akar masalah. Namun, investigasi ini membutuhkan waktu dan keahlian yang dapat mengurangi waktu rata-rata perbaikan (MTTR) secara signifikan, terutama untuk masalah yang lebih kompleks. IBM Instana Observability menyediakan investigasi insiden cerdas, didukung oleh AI agen, untuk analisis akar masalah yang lebih cepat, lebih komprehensif, dan lebih akurat.

Fitur utama

Dasbor Instana menunjukkan pemantauan kinerja aplikasi keseluruhan lapisan
Selidiki sepenuhnya dengan satu klik
  • Luncurkan investigasi AI agen ke dalam suatu insiden dan Instana akan segera membangun hipotesis untuk mengidentifikasi detail insiden tersebut—lokasinya dan dampaknya, memberikan pengetahuan lengkap tentang insiden dalam hitungan detik.

  • Instana menampilkan alasan dan tindakan agen AI secara real-time, memungkinkan Anda untuk mengawasi alur pemikiran dan memvalidasi temuan.
Dasbor Instana menunjukkan penemuan otomatis pemantauan kinerja aplikasi
Remediasi lebih cepat
  • Setelah memverifikasi hipotesis penyebab insiden yang ditentukan oleh IBM Instana, saatnya untuk memperbaiki. Instana menggunakan AI agen untuk membuat runbook tindakan langkah demi langkah.

  • Pertahankan kontrol penuh atas tindakan apa yang dilaksanakan.
Log dalam ringkasan konteks yang menunjukkan periode penyimpanan, volume log, dan jumlah log
Otomatisasi untuk lebih mengurangi MTTR
  • Dengan beberapa klik, Instana membuat skrip Bash atau pedoman Ansible untuk setiap langkah remediasi.
  • Ekspor skrip Anda ke GitHub atau Gitlab untuk ulasan, pengujian, dan penerapan.
Lacak data dari Jaeger di antarmuka pengguna Instana
Biarkan AI melakukan pekerjaan manual
  • Klik “Buat ringkasan” dan Instana akan meringkas insiden tersebut, termasuk informasi utama seperti kemungkinan akar masalah, dampak bisnis, dan tindakan yang dilakukan.
Manfaat

Pahami insiden lebih cepat

Luncurkan investigasi AI agen penuh terhadap suatu insiden dengan satu klik untuk mengidentifikasi detail insiden, di mana kejadian itu terjadi dan dampaknya.
Remediasi lebih cepat

Gunakan gen AI untuk membuat runbook tindakan langkah demi langkah untuk memperbaiki insiden dan membuat skrip Bash untuk setiap langkah, menghemat waktu pengembangan.
Kurangi pekerjaan manual

Hasilkan ringkasan instan dari insiden, termasuk kemungkinan akar masalah, dampak bisnis, dan tindakan yang dilakukan untuk dibagikan dengan pemangku kepentingan.
Dapatkan jawaban dengan cepat

Gunakan asisten chat AI untuk meminta analisis lebih lanjut, menyelami data tanpa meninggalkan halaman insiden, atau membuat bagan dan grafik untuk lebih memahami masalah.

