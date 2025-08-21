Langkah pertama dalam memperbaiki masalah TI adalah memahami sifat dan cakupan insiden secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi kemungkinan akar masalah. Namun, investigasi ini membutuhkan waktu dan keahlian yang dapat mengurangi waktu rata-rata perbaikan (MTTR) secara signifikan, terutama untuk masalah yang lebih kompleks. IBM Instana Observability menyediakan investigasi insiden cerdas, didukung oleh AI agen, untuk analisis akar masalah yang lebih cepat, lebih komprehensif, dan lebih akurat.