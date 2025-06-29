Selesaikan insiden lebih cepat dengan Investigasi Insiden Cerdas IBM Instana yang didukung oleh AI agen

Mengumumkan fitur AI terbaru dari IBM Instana, Intelligent Incident Investigation yang didukung oleh AI agen, kini tersedia dalam versi Pratinjau. Instana sudah menggunakan AI kausal untuk mengidentifikasi kemungkinan akar masalah suatu insiden. Namun kini pengguna dapat meluncurkan penyelidikan AI agen penuh ke dalam insiden tersebut dengan satu klik dan Instana akan segera membangun hipotesis untuk mengidentifikasi detail masalah, di mana masalah itu terjadi dan dampaknya, memberikan pengetahuan lengkap tentang insiden dalam hitungan detik.

Dengan biaya waktu henti yang menurut ITIC melebihi USD 300.000 per jam untuk perusahaan menengah dan besar, hitungan detik sangat penting. Dikombinasikan dengan lingkungan terdistribusi dinamis yang dioperasikan oleh banyak perusahaan, termasuk penggunaan layanan mikro, kontainerisasi, pola cloud native, serta arsitektur hybrid dan multi-cloud, sistem TI kini menjadi sangat besar dan kompleks. Selain itu, lingkungan ini menghasilkan data operasional dalam jumlah besar sehingga sulit untuk mengidentifikasi sinyal dari data yang tidak relevan.

Tumpukan lengkap alat observabilitas yang menyeluruh, seperti IBM Instana, mencakup kemampuan otomatisasi dan AI yang mempercepat identifikasi, pelacakan, dan penyelesaian masalah serta membantu mengurangi MTTR. Namun, tetap saja dibutuhkan waktu dan keahlian untuk mengikuti utas masalah untuk meneliti dan memecahkan masalah di seluruh aplikasi dan infrastruktur Anda.