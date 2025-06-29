Selesaikan insiden lebih cepat dengan Investigasi Insiden Cerdas IBM Instana yang didukung oleh AI agen

29 Juni 2025
Mengumumkan fitur AI terbaru dari IBM Instana, Intelligent Incident Investigation yang didukung oleh AI agen, kini tersedia dalam versi Pratinjau. Instana sudah menggunakan AI kausal untuk mengidentifikasi kemungkinan akar masalah suatu insiden. Namun kini pengguna dapat meluncurkan penyelidikan AI agen penuh ke dalam insiden tersebut dengan satu klik dan Instana akan segera membangun hipotesis untuk mengidentifikasi detail masalah, di mana masalah itu terjadi dan dampaknya, memberikan pengetahuan lengkap tentang insiden dalam hitungan detik.
Dengan biaya waktu henti yang menurut ITIC melebihi USD 300.000 per jam untuk perusahaan menengah dan besar, hitungan detik sangat penting. Dikombinasikan dengan lingkungan terdistribusi dinamis yang dioperasikan oleh banyak perusahaan, termasuk penggunaan layanan mikro, kontainerisasi, pola cloud native, serta arsitektur hybrid dan multi-cloud, sistem TI kini menjadi sangat besar dan kompleks. Selain itu, lingkungan ini menghasilkan data operasional dalam jumlah besar sehingga sulit untuk mengidentifikasi sinyal dari data yang tidak relevan.
Tumpukan lengkap alat observabilitas yang menyeluruh, seperti IBM Instana, mencakup kemampuan otomatisasi dan AI yang mempercepat identifikasi, pelacakan, dan penyelesaian masalah serta membantu mengurangi MTTR. Namun, tetap saja dibutuhkan waktu dan keahlian untuk mengikuti utas masalah untuk meneliti dan memecahkan masalah di seluruh aplikasi dan infrastruktur Anda.
Saat ini pukul 2 pagi dan alat observabilitas Anda baru saja mendeteksi insiden yang berdampak pada bisnis. SRE panggilan Anda dipanggil dan membuka laptop mereka. Misi mereka: mencari tahu masalah spesifik dan penyebabnya, kemudian menyelesaikannya secepatnya. Alih-alih beralih di berbagai dasbor untuk mengikuti utas insiden di seluruh aplikasi dan infrastruktur, bagaimana jika SRE kami dapat dengan cepat dan mudah menggunakan AI agen untuk melakukan pekerjaan investigasi untuk mereka?
Di Instana, penalaran dan tindakan agen AI yang melakukan investigasi insiden ditampilkan secara real-time, memungkinkan SRE untuk mengawasi jalur pemikirannya dan memvalidasi temuan. Pengguna awal Investigasi Insiden Cerdas Instana melaporkan peningkatan waktu yang dibutuhkan untuk menyelidiki insiden hingga 80% lebih cepat.
"Kami sangat senang menggunakan Investigasi Insiden Cerdas dari Instana," ujar Mahesh Billa sebagai client zero organisasi IBM CIO. "Hal ini berpotensi bagi tim operasi kami untuk beralih dari deteksi insiden ke investigasi hingga remediasi dalam waktu singkat."
Setelah menyelidiki insiden tersebut dan memverifikasi hipotesis Instana, kini saatnya untuk memperbaikinya. Instana juga menggunakan AI agen di sini: menggunakan hasil investigasi insiden, SRE dapat mengevaluasi runbook tindakan langkah demi langkah yang dibuat untuk memperbaiki insiden tersebut. Sekarang SRE memfokuskan waktu mereka pada tindakan untuk memperbaiki masalah, sekaligus mempertahankan kontrol penuh atas tindakan apa yang akan diterapkan.
Tidak dapat mengingat argumen dan parameter pada pukul 2 pagi untuk tindakan tertentu? Anda tidak sendirian. Instana juga membantu Anda mengatasinya. Dengan beberapa klik, skrip Bash dibuat untuk setiap langkah yang kemudian dapat diekspor ke GitHub untuk peninjauan, pengujian, dan penerapan.
Tugas penting tetapi memakan waktu setelah insiden apa pun adalah mendokumentasikan dengan tepat apa yang terjadi dan berbagi dengan pemangku kepentingan. Instana juga menangani hal ini: klik "Buat ringkasan" dan Instana akan meringkas insiden tersebut, termasuk informasi utama seperti akar masalah, dampak pada bisnis, dan tindakan yang dilakukan.
AI agen bawaan menyediakan identifikasi akar masalah yang lebih cepat, komprehensif, dan akurat sehingga Anda dapat memperoleh pengetahuan lengkap tentang insiden dalam hitungan detik. Dengan Investigasi Insiden Cerdas dan remediasi, Anda dapat:
IBM Instana memberikan visibilitas lengkap di seluruh aplikasi, layanan, dan infrastruktur untuk deteksi dan penyelesaian masalah dengan cepat. Mengapa Instana melampaui alat observabilitas dan APM lainnya?
Investigasi Insiden Cerdas IBM Instana kini tersedia dalam versi Pratinjau. Untuk mengujinya sendiri, daftar untuk uji coba. Atau pesan demo langsung untuk mendapatkan panduan lengkap dan mendapatkan jawaban atas pertanyaan Anda.