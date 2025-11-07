Manajemen patch otomatis

IBM Concert mengotomatiskan manajemen patch menyeluruh dengan mengintegrasikan deteksi kerentanan berkelanjutan, prioritas risiko berbasis AI, dan penerapan patch yang terorkestrasi di seluruh infrastruktur hybrid dan multi-cloud. Concert mendukung pembaruan sistem operasi, dengan pembaruan lingkungan kontainer dan bahasa pemrograman dalam rencana pengembangan produk untuk memperluas cakupan lebih jauh lagi.

Dengan mengganti penambalan manual dengan otomatisasi cerdas, Concert memungkinkan perusahaan menerapkan pembaruan hingga sepuluh kali lebih cepat, mengurangi waktu rata-rata pembaruan, dan menurunkan biaya operasional mereka. Efisiensi ini membebaskan staf TI untuk fokus pada inisiatif yang bernilai lebih tinggi sekaligus memperkuat keamanan seluruh lingkungan TI.