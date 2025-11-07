Manajemen patch otomatis

Tantangan bisnis

Banyak organisasi menghadapi kerumitan penambalan yang luar biasa, karena harus mengelola ribuan aset dan aliran pembaruan vendor yang berkelanjutan, yang semuanya memerlukan koordinasi antar tim—pemilik aplikasi, pengembang, keamanan, dan operasi. Proses yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan banyak sumber daya ini rentan terhadap keterlambatan dan hampir tidak mungkin dikelola secara manual. Seiring dengan meningkatnya jumlah aplikasi, volume permintaan penambalan juga meningkat secara eksponensial, sehingga metode manual menjadi semakin tidak berkelanjutan.
Kelebihan dan kompleksitas patch

Perusahaan harus mengelola ribuan aset dan pembaruan vendor yang terus menerus, sehingga penerapan patch manual menjadi tidak terkelola.
Lambatnya waktu penambalan versus cepatnya eksploitasi

Eksploitasi sering muncul dalam hitungan hari, tetapi perusahaan membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk memperbaikinya.
Beban proses manual dan risiko kesalahan

Pembaruan alur kerja yang sebagian besar dilakukan secara manual—mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga dokumentasi—memiliki risiko tinggi terjadinya kesalahan. Hal ini membebani tim TI dan memperlambat proses secara signifikan. 
Tekanan kepatuhan dan audit

Meskipun regulasi (PCI DSS, HIPAA, NIST, dan lainnya) menuntut penambalan segera, implementasi di lapangan sering kali tidak memenuhi persyaratan kepatuhan.

IBM menghadapi tantangan

IBM Concert mengotomatiskan manajemen patch menyeluruh dengan mengintegrasikan deteksi kerentanan berkelanjutan, prioritas risiko berbasis AI, dan penerapan patch yang terorkestrasi di seluruh infrastruktur hybrid dan multi-cloud. Concert mendukung pembaruan sistem operasi, dengan pembaruan lingkungan kontainer dan bahasa pemrograman dalam rencana pengembangan produk untuk memperluas cakupan lebih jauh lagi.

Dengan mengganti penambalan manual dengan otomatisasi cerdas, Concert memungkinkan perusahaan menerapkan pembaruan hingga sepuluh kali lebih cepat, mengurangi waktu rata-rata pembaruan, dan menurunkan biaya operasional mereka. Efisiensi ini membebaskan staf TI untuk fokus pada inisiatif yang bernilai lebih tinggi sekaligus memperkuat keamanan seluruh lingkungan TI.
Penerapan di dunia nyata

Deutsche Telekom memilih IBM Concert untuk mempercepat proses TI dengan otomatisasi yang didukung AI

“Kami mencari solusi mandiri di pasaran yang menggabungkan semua aspek kompleks manajemen patch dan mengotomatisasi semuanya secara andal.”

Dr. Peter Leukert, Group CIO Deutsche Telekom

 

Contoh penggunaan

Postur ketahanan

Nilai postur ketahanan Anda dan otomatiskan remediasi dengan tindakan berbasis AI.

Manajemen Kerentanan Aplikasi

Dapatkan visibilitas terpadu ke dalam kerentanan aplikasi dan infrastruktur dengan prioritas risiko berbasis AI.
Manajemen Kepatuhan Aplikasi

Manfaatkan agen AI untuk kepatuhan real-time yang berkelanjutan di seluruh kebijakan standar dan kustom.
Manajemen sertifikat SSL/TSL

Sentralisasikan dan otomatiskan pemantauan kesehatan sertifikat dengan insight didukung AI.
Analisis komposisi perangkat lunak

Berdayakan tim aplikasi untuk meminimalkan risiko rantai pasokan perangkat lunak dan meningkatkan produktivitas pengembang.

