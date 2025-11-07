Manajemen patch otomatis

Deteksi. Prioritaskan. Patch. Otomatisasi secara menyeluruh.
Banyak organisasi menghadapi kerumitan penambalan yang luar biasa, karena harus mengelola ribuan aset dan aliran pembaruan vendor yang berkelanjutan, yang semuanya memerlukan koordinasi antar tim—pemilik aplikasi, pengembang, keamanan, dan operasi. Proses yang melibatkan banyak pihak dan membutuhkan banyak sumber daya ini rentan terhadap keterlambatan dan hampir tidak mungkin dikelola secara manual. Seiring dengan meningkatnya jumlah aplikasi, volume permintaan penambalan juga meningkat secara eksponensial, sehingga metode manual menjadi semakin tidak berkelanjutan.
Perusahaan harus mengelola ribuan aset dan pembaruan vendor yang terus menerus, sehingga penerapan patch manual menjadi tidak terkelola.
Eksploitasi sering muncul dalam hitungan hari, tetapi perusahaan membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk memperbaikinya.
Pembaruan alur kerja yang sebagian besar dilakukan secara manual—mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga dokumentasi—memiliki risiko tinggi terjadinya kesalahan. Hal ini membebani tim TI dan memperlambat proses secara signifikan.
Meskipun regulasi (PCI DSS, HIPAA, NIST, dan lainnya) menuntut penambalan segera, implementasi di lapangan sering kali tidak memenuhi persyaratan kepatuhan.
IBM Concert mengotomatiskan manajemen patch menyeluruh dengan mengintegrasikan deteksi kerentanan berkelanjutan, prioritas risiko berbasis AI, dan penerapan patch yang terorkestrasi di seluruh infrastruktur hybrid dan multi-cloud. Concert mendukung pembaruan sistem operasi, dengan pembaruan lingkungan kontainer dan bahasa pemrograman dalam rencana pengembangan produk untuk memperluas cakupan lebih jauh lagi.
Dengan mengganti penambalan manual dengan otomatisasi cerdas, Concert memungkinkan perusahaan menerapkan pembaruan hingga sepuluh kali lebih cepat, mengurangi waktu rata-rata pembaruan, dan menurunkan biaya operasional mereka. Efisiensi ini membebaskan staf TI untuk fokus pada inisiatif yang bernilai lebih tinggi sekaligus memperkuat keamanan seluruh lingkungan TI.
Concert mengumpulkan data dari berbagai sumber—termasuk pemindai kerentanan, pemantau infrastruktur TI, inventaris aplikasi, dan database CVE—untuk secara otomatis membangun topologi aplikasi Anda. Hal ini memberi tim pandangan holistik tentang bagian mana saja yang perlu diperbaiki, aset mana yang terpengaruh, dan seberapa parah setiap kerentanan.
Concert menerapkan AI generatif untuk mempertimbangkan risiko dan konteks bisnis dan menghasilkan skor risiko. Faktor-faktor yang dipertimbangkan meliputi pemetaan ketergantungan, topologi sistem, tingkat kekritisan layanan, periode pemeliharaan, dan prioritas organisasi. Alih-alih menggunakan pendekatan generik “terapkan semua patch”, mesin AI Concert menghasilkan rencana patch yang dioptimalkan yang menyeimbangkan kecepatan, risiko, dan waktu aktif.
Concert mendukung pembaruan sistem operasi di Windows Server, Red Hat, dan distribusi Linux lainnya. Sistem ini dapat memanfaatkan alat seperti Ansible Playbook—di AWS atau lingkungan lain—untuk melaksanakan pembaruan selama waktu pemeliharaan yang ditentukan, memastikan penerapan yang andal dengan waktu henti minimal serta selaras dengan jadwal bisnis.
Ke depannya, fitur yang sudah direncanakan akan memperluas kemampuan manajemen patch Concert ke lingkungan kontainer dan bahasa modern, memberikan cakupan komprehensif untuk lingkungan TI yang terus berkembang.
Concert mudah digunakan dan dirancang untuk menangani lingkungan pelanggan dengan kompleksitas apa pun, tidak hanya mengotomatiskan penerapan patch itu sendiri tetapi juga seluruh proses manajemen penambalan secara menyeluruh. Dengan menghilangkan upaya manual, Concert mengurangi beban administratif dan kesalahan manusia sekaligus menurunkan total waktu dan biaya perbaikan. Hal ini memberi tim TI bandwidth untuk fokus pada inovasi dan inisiatif bernilai tinggi lainnya.
“Kami mencari solusi mandiri di pasaran yang menggabungkan semua aspek kompleks manajemen patch dan mengotomatisasi semuanya secara andal.”
Dr. Peter Leukert, Group CIO Deutsche Telekom
Dapatkan visibilitas terpadu ke dalam kerentanan aplikasi dan infrastruktur dengan prioritas risiko berbasis AI.
Manfaatkan agen AI untuk kepatuhan real-time yang berkelanjutan di seluruh kebijakan standar dan kustom.
Sentralisasikan dan otomatiskan pemantauan kesehatan sertifikat dengan insight didukung AI.
Lihat bagaimana Concert dapat memajukan bisnis Anda. Mulai uji coba 30 hari gratis atau pesan waktu untuk berdiskusi dengan pakar untuk mempelajari lebih lanjut.